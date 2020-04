Man hat die Wahl

Sebastian Kahnert/dpa »Stuttgart 21«-Gegner bei einer Demonstration (21.3.2014)

Wer dieses Buch in die Hand nimmt, wird beim Lesen hin und wieder lachen müssen. Gleich auf der ersten Seite steht, was über die Lautsprecher auf deutschen Bahnhöfen neuerdings so zu hören ist. Zum Beispiel das hier: »Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, dass alle unsere Klos defekt sind. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber auf Gleis drei steht ein Zug, da funktionieren die Klos. Wenn Sie also unbedingt müssen – gehen Sie durch die Unterführung rüber, wir warten auf Sie.« So handeln verantwortungsbewusste Beschäftigte bei der Deutschen Bahn. Das Desaster, das sich hier vor aller Augen (und Ohren) entfaltet, ist kein Zufall. Es ist »gemacht«; es gibt also, meint der Autor Arno Luik, »Täter«: in der Politik und im »Bahn-Tower« am Potsdamer Platz in Berlin.

Nach und nach – besonders in den Abschnitten über »Stuttgart 21«, für ­Luik das »Symbol für den Niedergang« – bleibt einem beim Lesen das Lachen aber im Halse stecken. Zu erfahren ist hier Ungeheuerliches: Fehlverhalten, Vertuschungen und Lügen der verantwortlichen Politiker, Planer, Architekten, des Eisenbahnbundesamts, des Verkehrsministeriums, des Gesundheitsministerium und vieler Medien. Gesetze werden gebrochen, Sicherheitsstandards außer Kraft gesetzt oder so verändert, dass sie passen. Am Ende sind die Fahrgäste mehr oder weniger auf »Messers Schneide« unterwegs, wenn sie mit einem Zug in den Stuttgarter Tiefbahnhof einfahren. Der wird gebaut, komme, was da wolle. Dass das Budget dafür aus dem Ruder läuft, stört niemanden von den Verantwortlichen. Dass die Sicherheit im Tiefbahnhof nicht gewährleistet ist, wird schlicht geleugnet, wie alles abgestritten wird, was kritische Fachleute sagen.

Seit die Bundeskanzlerin 2010 in ihrer Regierungserklärung das Projekt »S 21« zu ihrer Sache gemacht und erklärt hat, der neue Bahnhof müsse unbedingt gebaut werden, sonst sei Deutschland unregierbar, scheint alles möglich zu sein. Auch die Verpulverung von Steuergeldern für einen Bahnhof, der der Horror für jeden Lokführer sein wird, für Feuerwehren und Rettungsdienste, weil sie wissen, was auf die Reisenden zukommt, wenn nur mal ein Unfall geschieht. Der Brandschutzexperte Hans Joachim Keim findet deutliche Worte: »Es ist ein Staatsverbrechen, was hier geschieht.« Keim hat das Brandschutzkonzept für Luik analysiert: »Es ist eine Katastrophe mit Ansage. Im Fall eines Unfalls haben Sie die Wahl: Will ich ersticken? Oder zerquetscht werden? Oder verbrennen?«

»Dort unten«, sagt Keim, »ist alles so beengt«, dass man da nie und nimmer »ordentliche Fluchtmöglichkeiten hinbekommen kann, das ist technisch komplett unmöglich«. Doch die Bahn behauptet, es entspräche alles den Normen und den geforderten Sicherheitsstandards. Keim sagt dazu, dass er das wisse. Doch bei diesem Bau bewege sich sicherheitstechnisch vieles am äußersten Rand des Erlaubten – und manches sei auch nur durch Sonderregelungen möglich gemacht worden, die viele Normen unter das Vertretbare gedrückt haben.

Und sonst? Luik schreibt über die »Weltmachtphantasien« des einstigen Bahnchefs Hartmut Mehdorn, die »Einflussagenten« des ganzen Desasters in Politik, Wissenschaft und Medien, den gewollten Niedergang des Güterverkehrs, den »Mythos vom Ökochampion« Bahn, Bahnhofsinstandhaltung nach der Devise »Protz in den Metropolen, Ruinen auf dem Land« und vieles mehr. Und er versucht, die Frage zu beantworten, ob diese Bahn noch zu retten ist. Und wenn ja, wie. Das Buch kann nur empfohlen werden.