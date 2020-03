Prüfungskommission des Tages: Kanzleramt

Michael Kappeler/dpa-pool/dpa Sitzung des Bundeskabinetts am 18. März

Um große Worte und kühne Vergleiche sind EU-Politiker in diesen Tagen generell nicht verlegen. Frankreich sei »im Krieg«, erklärte Emmanuel Macron mit Bezug auf die Coronaviruspandemie, nicht etwa auf die »Stabilisierungsmission« seines Landes in Teilen des ehemaligen Kolonialreichs in Afrika. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki umschrieb dasselbe, als er erklärte, das Land habe es mit einer »seit zwei Generationen nicht erlebten Situation« zu tun. Da konnte auch die Kanzlerin nicht hintanstehen. In ihrer Fernsehansprache vom Mittwoch sagte sie, seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine vergleichbare Herausforderung mehr gegeben, »bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln« ankomme.

Soso. Ein verbrecherischer Raubkrieg des faschistischen Deutschland eine »Herausforderung an das gemeinsame solidarische Handeln«. Und das Aushalten dieses Krieges im »gemeinsamen solidarischen Handeln« der deutschen »Volksgemeinschaft« bis fünf nach zwölf, das hält die Kanzlerin offenbar für vorbildlich: mitmachen und keine Fragen stellen.

Es wird von Tag zu Tag deutlicher, dass die Pandemie zu einer gigantischen Notstandsübung genutzt wird. Zur Behebung eines Notstands, den die Herrschenden in dieser Schärfe selbst herbeigeführt haben: durch eine Kette von »Reformen«, die das Gesundheitssystem unter genau jenen Dauerstress gesetzt haben, den es jetzt nicht auszuhalten droht. Das sollen wir jetzt vergessen und den Regierenden guten Willen zubilligen. Der Sonnabend dieses Wochenendes ist vom Kanzleramt zum »Tag der Prüfung« erklärt worden, ob sich die Leute auch freiwillig an das zu halten bereit sind, was man ihnen ansonsten zu befehlen gedenkt. Mit höherem Aufwand für die Kontrolle – und auch höherem Ansteckungsrisiko für die Kontrollierenden übrigens. Das wird in Kauf genommen. Denn es geht um Herrschaft.