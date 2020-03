Sonderregeln für Kliniken und Pflege

Stephanie Pilick/dpa Im Krisenmodus: Fachkräfte auf Intensivstationen werden zur bloßen Verfügungsmasse degradiert

Wegen der Coronaviruspandemie werden Qualitätsstandards und deren Kontrolle im Gesundheitswesen der Bundesrepublik außer Kraft gesetzt. Davon betroffen sind nun pflegebedürftige Kinder und Erwachsene. So sollen die Kliniken mehr »Freiraum« beim Einsatz von Intensivpflegekräften erhalten. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen hat am Freitag »Abweichungsmöglichkeiten« von Vorgaben bei komplexen Behandlungen beschlossen, die nicht im Zusammenhang mit der Pandemie stehen.

Demnach können nun Ausnahmen von bestehenden Regelungen bei der Versorgung von Frühgeborenen, in der Kinderherzchirurgie und bei bestimmten Eingriffen an der Bauchaorta gemacht werden. Kliniken sollen vorhandenes Intensivpflegepersonal »flexibel« einsetzen dürfen. Dies erweitere die Möglichkeiten zum Unterschreiten von Personaluntergrenzen auch für sehr personalintensive Bereiche, ohne »die gebotene fachliche Qualität der Patientenversorgung« zu gefährden, sagte der G-BA-Vorsitzende Josef Hecken am Freitag.

Für Pflegeheime hat die Bundesregierung die Qualitätskontrolle, den sogenannten Pflege-TÜV, bis Ende September ausgesetzt. Hinweisen auf Missstände soll aber weiter nachgegangen werden. Um die Arbeitsbelastung der Pflegerinnen und Pfleger zu reduzieren, sollen Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte »von jeder Form nicht notwendiger Bürokratie« entlastet werden, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. Dies sei mit Pflegekassen und Pflegeverbänden vereinbart worden. Pflegebedürftige sollen zudem zur Einstufung des Pflegegrads bis September nicht mehr körperlich untersucht werden, wie Spahn sagte. Entschieden werden solle dies nach Aktenlage und einem Telefongespräch. Verbindliche regelmäßige Besuche von Pflegediensten, um Heimpflege zu begutachten, werden ebenfalls vorerst ausgesetzt.

Personalvorgaben sollen auch in den Pflegeeinrichtungen vorerst wegfallen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Dabei sollen die Vergütungen durch die Pflegekassen für die Einrichtungen nicht gekürzt werden. Die Heime sollen sich bei den Kassen melden, sofern sie wegen mit dem Coronavirus infizierter Bewohner oder Pflegekräfte in Schwierigkeiten kommen. Dann solle auch dafür gesorgt werden, dass anderes Personal als Ersatz organisiert wird. So sollen Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Kassen mit seinen bis zu 4.000 Pflegekräften und 2.000 Ärzten an Pflegeheime, Kliniken und Ämter abgestellt werden können. (dpa/jW)