Im Schatten der Pandemie

Online aktiv werden

Zum Beginn der »Internationalen Wochen gegen Rassismus« dokumentiert jW in Auszügen einen Aufruf der Stiftung gegen Rassismus:

Vom 16. bis 29. März 2020 finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus in Deutschland statt. (...) Das Motto heißt: »Gesicht zeigen – Stimme erheben«. (...) Geplant waren in diesem Jahr über 3.500 vielfältige Veranstaltungen gegen Rassismus, darunter 1.700 Freitagsgebete in Moscheen. Über 200.000 Menschen nahmen im letzten Jahr an den Aktivitäten teil. (...)

»Gesicht zeigen – Stimme erheben« geht auch online. (...) Ein Trailer zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus soll am heutigen Sonnabend veröffentlicht werden. Weitere Kampagnen sind in Vorbereitung. Für Beiträge in den »sozialen Medien« wird die Verwendung der Hashtags #GesichtzeigenStimmeerheben, #InternationaleWochengegenRassismus, #IWgR und #Wirsindallemittendrin empfohlen.

Stiftungsvorstand Jürgen Micksch weist darauf hin, dass in diesem Jahr daran erinnert wird, dass mit dem UN-Tag gegen Rassismus in Deutschland vor 25 Jahren begonnen wurde. »Damals wurde abgestritten, dass es nach dem Nationalsozialismus in Deutschland wieder Rassismus gebe. Nach den Morden des NSU, nach Halle und Hanau wird das nicht mehr bestritten.« (...)

Am 16. März wurde eine Veröffentlichung herausgegeben, die unter dem Titel »Für eine menschenfreundliche Gesellschaft. 25 Jahre Internationale Wochen gegen Rassismus« bei der Stiftung angefordert oder online heruntergeladen werden kann.

Kurzlink.de/Aktionswochen