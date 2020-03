Künstlerinnen ohne Rücklagen

Doro Götz/Corso Film Doro Götz, Gewinnerin des Preises für die beste Bildgestaltung in einem Dokumentarfilm 2020

Das Internationale Frauenfilmfestival (IFFF), das vom 25. bis 29. März in Köln stattfinden sollte, war wie jedes Jahr bravourös geplant – bevor die Coronainfektionswelle und die nötige Krisenprävention das Geschehen stoppten. Fünf Tage lang sollten 99 spannende, feministische und ästhetisch hochwertige Filme aus 28 Ländern zu sehen sein, unter anderem von Regisseurinnen aus Australien, Brasilien, Kasachstan, Marokko, Taiwan oder Zypern. Für Cineastinnen, vor allem aber Regisseurinnen, Produzentinnen, Bildgestalterinnen, Drehbuchautorinnen, Schauspielerinnen und andere Repräsentantinnen der Branche ist das Festival ein wichtiges Event. Jährlich findet es im Wechsel in Köln und in Dortmund statt. In den Filmen sollte es um Frauenleben gehen, mit und ohne Familie; dies hätte zu Befreiung, Inspiration und Empowerment beitragen sollen. Zunächst hatten die Macherinnen versucht, alles in einem geschützteren Rahmen stattfinden zu lassen: abgestimmt mit dem Robert-Koch-Institut und der Stadt Köln, mit sorgfältiger Desinfizierung, dem nötigen Abstand beim Einlass und im Kinosaal. Jetzt ist es abgesagt. »Wir bleiben dennoch optimistisch«, hieß es vor wenigen Tagen in der Pressemitteilung des Festivals. Geplant seien Onlineaktionen Ende März und eine kompakte Wiederaufnahme im Herbst. Wenn ein Festival so grundsätzlich auf den Kopf gestellt wird, gebe es Raum für kreative Ideen. Neue Ideen für Orte und Netzwerke könnten aus der Krise entstehen. »Every cloud has a silver lining«: Jede dunkle Wolke hat auch einen Silberstreif.

Kleinere Budgets

Generell belaste die Krise die in der Branche tätigen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen schwerer, sagte die Festivalleiterin Maxa Zoller am Mittwoch gegenüber junge Welt. Wie überall so gelte auch in der Kultur- und Filmbranche, dass die sogenannte Sorgearbeit zwischen Mann und Frau nicht gleich verteilt ist. Und Frauen falle es weniger leicht, im Filmbusiness an angemessene Budgets zu kommen. Filme von Frauen seien mitunter komplexer, knüpften weniger an quasi normative Erzählstränge an; insbesondere im Bereich zwischen Experimentalfilm und Arthouse. Zudem seien Frauen häufig so »sozialisiert« worden, dass sie öfter für kleinere Budgets arbeiteten als etwa männliche Filmemacher. Viele seien mit dem Maßstab »Du bist nicht gut genug« aufgewachsen und deshalb der Meinung, sich alles hart erarbeiten zu müssen: Ihre Produktionsspannen seien meist länger angelegt. Aus Zollers Sicht gilt es insofern, staatlicherseits auch und gerade für finanzielle Entlastung aller Freiberuflerinnen zu sorgen. Sie macht sich Gedanken, was der Ausfall des Festivals für die daran Beteiligten bedeutet. Abgesehen von den Kuratorinnen, den Filmemacherinnen und anderen Kreativen sei dies für Arbeitskräfte ein Einbruch, die dort saisonal beschäftigt sind: die D-Jane, der Fotograf, die Aushilfen beim Kinoeinlass, bei der Gästebetreuung, der technischen Assistenz, der Öffentlichkeitsarbeit, also auch beim Plakatieren oder beim Verteilen von Flyern. Sie alle haben einen Verdienstausfall. Zoller will sich »das genau anschauen und überlegen, wie für Ersatz zu sorgen« sei.

Aus Sicht der Festivalleiterin wird die Welt nach dem Kriseneinbruch durch den Virus möglicherweise nicht mehr die gleiche sein. Obrigkeiten könnten dies nutzen: »Testen, wie weit man gehen kann in der Gesellschaft«: Wie bereitwillig werde welche Einschränkung von Grundrechten hingenommen? Hinter der Krisenpolitik könne sich auch neoliberale Biopolitik einschleichen, »wenn die Regierung entscheidet, wer leben darf und wer nicht«. Dagegen gelte es, gute Netzwerke zu schaffen.

Die Kitas schließen jetzt für alle. Nur Feuerwehrleute, Krankenpflegepersonal oder Angehörige der Polizei können auf Notunterbringung zählen. Maxa Zoller selbst hat zwei Kinder.

Lösungsvorschlag

Davon, dass Frauen im Kulturbereich gegenüber Männern benachteiligt sind und was eine solche Krise bedeuten kann, weiß auch die jW-Autorin und langjährige Kuratorin des Dokumentarfilmfestivals Dok Leipzig, Grit Lemke, zu berichten. Ihr Debütfilm »Gundermann Revier« sollte unter anderem im Rahmen des IFFF gezeigt werden. Eigentlich müsse sie raus zum Recherchieren für einen neuen Film. Zwar lasse sich manches vom Schreibtisch aus erledigen, aber das Arbeiten zu Hause sei schwierig, selbst wenn ihre Kinder schon älter sind. Ihr Film war bereits angelaufen. Die Höhe des nun entstandenen Schadens sei noch nicht zu beziffern, weil niemand wisse, wie lange die Krise andauere. Doch Lemke sieht auch Positives: Vom Festival »Ökofilmtour« habe sie ein Ausfallhonorar in voller Höhe erhalten. Der Berufsverband AG Dok schließe sich mit anderen Berufsverbänden zusammen, um eine starke Interessenvertretung für die vielen unterschiedlichen Branchen im Kulturbereich zu sein.

Einen Lösungsvorschlag für die Misere für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler in der aktuellen Krise hat die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Simone Barrientos: »Wie wäre es, wenn wir ihnen ein zeitlich begrenztes bedingungsloses Grundeinkommen für sechs Monate zahlen, etwa 1.500 Euro im Monat, damit sie ihr Leben und ihre Miete weiter bezahlen können?« Dies müsse als »unbürokratische Soforthilfe« gewährleistet sein, so Barrientos am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Besonders für Frauen im Kulturbereich sei dies wichtig, weil sie mehreren Studien zufolge insgesamt weniger Einnahmen als Männer hätten. Die meisten von ihnen hätten kaum Rücklagen, um mit Verdienstausfällen klarzukommen. Filmemacherinnen und das Personal rund um das IFFF werden das gerne hören. Ob die Bundesregierung sich allerdings dafür Zeit nimmt, da sie doch beschäftigt ist, Milliarden an Finanzwirtschaft und Konzerne zu verteilen, ist fraglich. Da wird es viel politischen Druck geben müssen.