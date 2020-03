jW

Die Leinwand ist unser neuester Einfall. Am Abend laufen die ersten Tests. Danach wird sie oberhalb der langen Terrasse aufgebaut, gesichert und bespielt. Wir haben einen super Platz ausgesucht – sehr weit einsehbar. Für maximal eine halbe Stunde präsentieren wir uns nacheinander auf dieser Schauwand, damit die Leute sehen, was wir so tun. Nummer fünf würde die Leinwand am liebsten live bemalen, Nummer zwei ein Sinfonieorchester auftreten lassen oder am Flügel ein Solokonzert geben. Das Piano über die hellen Kieselsteine dorthinzuwuchten ist allerdings schier unmöglich. Dann also doch eher Maul- oder Blechtrommel, Mundharmonika und Blockflöte. Ich selbst würde die Kieselsteinteppiche auf den Wegen auf unserem Villagelände zu gern zerstören. Juckt mich schon lange in den Fingern. Mit den Stöcken, die der Sohn des Komponisten, Paul, gesammelt hat. Die eignen sich bestens dafür, richtige Wäschestangen sind das. Oder gleich mit dem Spaten brutale Furchen ziehen, so richtig wüten und mich dabei filmen lassen. Dem Frust freien Lauf lassen. Vielleicht werde ich auch einen Text hinlegen. So eine Art Aufruf, Hilfeschrei, Slogan, der meiner wilden Spontanaktion Sinn verleiht. Die einen lachen über meine Idee, die anderen fragen, was bitte die Kieselsteine dafür können. Ich mache die War-nur-so-ein-Gedanke-Geste. Wir sind hier schließlich für unbestimmte Zeit aufeinander angewiesen, sitzen alle im selben Boot und treiben hoffentlich nicht auf dem Coronazonas einem Wasserfall entgegen. Die Leinwand ist unsere Funkstation, vielleicht sollte ich ein letztes SOS senden? Und obwohl ich selbst dazugehöre, unterschreibe ich statt dessen Hilfsaufrufe für bedrohte Kollegen. Eine Mail stimmt mich richtig froh. Mein Verlag will mir ein Buchpaket nach Rom schicken. Na endlich, denke ich, so langsam schnallen die in Berlin, worum es geht.