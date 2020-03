Onlineprotest gegen Rassismus

Die Initiative »Aufstehen gegen Rassismus« machte am Donnerstag auf Onlineaktionen anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus am 21. März aufmerksam:

Die Coronakrise rückt momentan andere Themen in den Hintergrund, so die Situation der Geflüchteten auf den griechischen Inseln oder den tagtäglichen Rassismus. Doch diese Themen sind weiter da: brutale Angriffe von Polizei, Armee und der extremen Rechten auf Geflüchtete an der griechischen Grenze. (…)

Die Gefahr, die von der extremen Rechten ausgeht, ist international, sei es von Trump in den USA, Salvini in Italien oder den Befürwortern von Nationalismus und Autoritarismus in anderen Ländern, ebenso wie von der AfD und anderen in Deutschland. Rassismus ist ein wachsendes globales Problem. Wir wenden uns gegen alle Formen von Rassismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus sowie gegen die Verfolgung der Gemeinschaften der Sinti und Roma. Wir lehnen den zunehmenden Rassismus gegen die chinesischen Communities und andere Gruppen in Zusammenhang mit der Coronakrise ab. (…)

Am Samstag werden Menschen auf der ganzen Welt ihre Stimme gegen alle Formen des Rassismus und zur Verteidigung der Menschenrechte und der Demokratie erheben. In Deutschland beteiligen wir uns in diesem Jahr mit symbolischen und Onlineaktivitäten gemeinsam mit unseren Bündnispartnern an den Protesten zum 21. März: Gegen Rassismus und rechten Terror – immer und überall!

#worldagainstracism

Menschenrechtsorganisationen – unter anderem Pro Asyl, Medico International und das Komitee für Grundrechte und Demokratie – haben sich am Donnerstag mit einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt. In dem Schreiben heißt es:

Wegen der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 spitzt sich die Situation von Geflüchteten in Europa immer weiter zu. Die Schutzmaßnahmen, die allen anderen Menschen zuteil werden, müssen ebenso auch für Geflüchtete gelten. Aus diesem Grund erscheint es uns notwendig, folgenden Appell an Sie zu richten:

1) Abschiebungen aus den Kommunen und aus den Landeseinrichtungen müssen ausgesetzt werden. Abschiebehaft aufheben! Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen sind Abschiebungen momentan unverantwortlich. Auch weil das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt ist, könnten die Betroffenen keinen effektiven Schutz bei Anwälten, Beratungsstellen oder anderen Einrichtungen erhalten. (…)

2) Die griechischen Elendslager müssen sofort evakuiert werden! Die drohende Coronagefahr und der fürchterliche Brand in einem Lager in Moria, bei dem mindestens ein sechsjähriges Kind ums Leben gekommen ist, zeigen einmal mehr, dass diese Lager so schnell wie möglich geschlossen werden müssen! Über 40.000 Menschen leben unter erbärmlichen Zuständen in den Lagern, davon über zehntausend Minderjährige. Die Menschen im Niemandsland der türkisch-griechischen Grenze müssen zudem schnellstens in Sicherheit gebracht werden. Griechenland muss seinen von den europäischen Staaten bisher mitgetragenen systematischen Rechtsbruch beenden. (…)

3) Die Menschen in den Sammelunterkünften der Länder müssen sofort kommunal zugewiesen werden! In den Lagern der Bundesländer leben jeweils mehrere hundert Menschen mit eingeschränkter medizinischer Versorgung, ohne Rückzugsmöglichkeit und unter schlechten hygienischen Rahmenbedingungen. (…)