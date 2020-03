jW

Aufatmen

Zu jW vom 12.3.: »Russisches Parlament ­bewilligt Verfassungsreform«

Die Nachricht, dass eine Verfassungsänderung dem russischen Staatschef Wladimir Putin eine weitere Amtszeit ermögliche, ist ein Grund zum Aufatmen. Die Situation, dass nach 2024 ein Präsident à la Jelzin, Chodorkowski oder Nawalny ins Amt käme, wäre für Russland und für den Rest der Welt eine Katastrophe. Die Entstehung einer neuen, multipolaren Welt, die eine Hoffnung auf die Einhaltung des Völkerrechts und der UN-Charta entgegen der unipolaren Herrschaft einer Macht weckt, wäre auf lange Sicht verschoben. Innenpolitisch würde der Aufbau einer sozialverträglichen Gesellschaft in Russland, die Putin trotz der in der Ära Jelzin über Nacht etablierten Verhältnisse anstrebt, zugunsten des westlichen Neoliberalismus aufhören. Innen- und außenpolitisch hat Putin in seiner bisherigen Amtszeit bewiesen, dass er ein Mann von Verstand und Anstand ist, trotz zahlreicher Hindernisse und der Propaganda des Westens gegen ihn und sein Land. Nicht mehr, aber auch nicht weniger brauchen gerade Russland und der Rest der Welt in unserer Zeit.

Olivera Götz, per E-Mail

Warum nicht?

Zu jW vom 13.3.: »Der Mann mit dem Hund«

Beim Lesen der Geschichte von Götz Eisenberg fiel mir eine selbsterlebte aus der Zeit ein, die ich in Gesellschaft meiner besten, 2014 leider verstorbenen Freundin, der Border-Collie-Hündin Bella, verbringen durfte. Mein Wohnort lag damals im bayrischen Dietfurt. Beinahe jeden Sonntag machten wir uns auf den Weg in das Nachbardorf zum Frühschoppen. Manchmal zu Fuß, meistens aber mit dem Fahrrad – also ich, Bella war ohnehin zu Fuß schneller als ich mit Rad. In der pittoresken bäuerlichen Gastwirtschaft fand sich meistens dasselbe Publikum ein. Darunter ein mit einer roten Ferrari-Kappe »geschmückter« Rassist. Eines Sonntags verkündete der bekennende Ausländerhasser lautstark, dass sein ach so lieber Sohn von einem »dreckigen Kanaken« (eigentlich dem hawaiischen »Kanaka« entlehnt und Mensch bedeutend) verprügelt worden sei (…) und dass er, wenn er den erwische, ihm das Genick brechen werde. Das wäre sowieso kein Schaden, weil diese Schmarotzer eh nur auf »unsere« Kosten herumfaulenzten. Nur mit äußerster Mühe konnte ich meine Freundin Bella zurückhalten. Sie bellte wie von Sinnen, fletschte die Zähne, dass ich es selbst fast mit der Angst zu tun bekam, war nicht mehr zu beruhigen (…), so dass ich beschloss, mit ihr den Heimweg anzutreten. Zu Hause erinnerte mich ein Blick auf sie an das Geschehnis in der Wirtsstube. Als ob sie meinen Gedanken erraten hatte, hob sie den Kopf und sah mich an, wie um zu sagen: »Warum eigentlich hast du den nicht in die Schranken gewiesen?« Ja, warum eigentlich nicht?

Hans Reinhardt, Glashütten

Zorn der Bevölkerung

Zu jW vom 13.3.: »Historischer Moment«

»Es geht nicht nur um die Bereitschaft der Männer zum Missbrauch, sondern auch um die Position der Frauen, die missbraucht werden«, wird in dem Artikel Chiles Präsident Sebastián Piñera wiedergegeben. Klingt anders als: »Es geht nicht nur um die Bereitschaft der Männer zum Missbrauch, sondern auch um die Bereitschaft der Frauen, missbraucht zu werden«, was Piñera dagegen wortwörtlich in der angesprochenen Pressekonferenz sagte. Am Ende des Beitrags heißt es nochmals, dass die »allermeisten Fälle« von Vergewaltigungen von seiten der Staatsmacht straflos geblieben seien. Ich weiß aber von keinem einzigen Fall, wo dies nicht so war. Selbst bei Morden kommen Vertreter der Staatsmacht gewöhnlich mit einer nur wöchentlichen Unterbrechung davon. Der Zorn der chilenischen Bevölkerung wird tagtäglich aufs neue entfacht!

Marcela Serra Gonzales, per E-Mail

Ohne Rücklagen

Zu jW vom 14./15.3.: »Krankes System«

Der Kapitalismus will nur Profite. Die Privatisierung der Krankenhäuser war eine Katastrophe, die nächste die Währungs- und Wirtschaftskrise. Nun ist die »Coronakrise« in Deutschland angekommen. Weder der Kapitalismus noch die Bundesregierung haben hinzugelernt. Viele Millionen Euro werden den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Vielleicht nach der Krise sogar gestundet. Dabei müsste jeder Unternehmer für solche Wagnisse Vorsorge treffen. In der Betriebswirtschaftslehre gibt es den Begriff des »unternehmerischen Wagnisses«. Dabei geht es um eine Zurückstellung für wirtschaftliche Schwierigkeiten und Krisen, die in der Kalkulation mit einem Prozentsatz auf die Preise von Waren und Dienstleistungen aufgeschlagen wird. Unternehmer, die sie nicht einkalkulieren, handeln fahrlässig. Ist das unternehmerische Wagnis kalkuliert, aber nicht zurückgestellt worden, handelt man sogar grob fahrlässig. In diesem Fall wurde der kalkulierte Betrag als verdeckter Gewinn ausgeschüttet. Insofern sind die Kredite der Regierungen nicht notwendig – die Unternehmer haben das unternehmerische Risiko nicht bewertet und keine Rücklagen geschaffen.

Bernhard Sommerer, per E-Mail

Mehr getan

Zu jW vom 14./15.3.: »›Defender 2020‹: USA setzen Transporte aus«

Das sind doch wirklich mal gute Nachrichten, die mir das Coronavirus fast schon sympathisch machen. (…) Vielleicht werden wir eines Tages in Geschichtsbüchern lesen, dass anno 2020 eine geplante Vorbereitung für den dritten Weltkrieg durch ein Virus zum Stillstand kam, was eine kleine Fußnote darstellte hin zu einer politischen Entwicklung, die die Welt veränderte und den Untergang der Menschheit in letzter Minute verhinderte. Das entlastet uns natürlich nicht davon, für den Frieden auf Demonstrationen und Blockaden zu streiten, denn was da mit »Defender 2020« in Gang gesetzt wurde, könnte am Ende weit mehr Menschen töten als jedes Virus. Indem das Coronavirus dieses Kriegsmanöver gestoppt oder wenigstens in seiner Wirkung abgemindert hat, hat es auf jeden Fall mehr für den Frieden geleistet als Trump, Merkel und Co. in ihrem ganzen Leben. (…)

Ulrich Guhl, Strausberg