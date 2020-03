Die Zeit wird lang

gemeinfrei

Ich schicke E-Mails herum, an Freunde, Bekannte, Verwandte, Kollegen. Sie sagen, ich hielte mich im goldenen Käfig auf, Umstände und Bedingungen seien bestens für mich, genügend Zeit da zu schreiben. Das alles mit Blick auf Bäume. Sie dagegen könnten es sich nicht so gutgehen lassen und fürchten, dass die Menschen recht bald durchzudrehen begännen.

Unser Mann für alles geht jeden Tag hinaus, um die Zeitungen zu holen. Ich lese sie, wie all die Tage vorher auch schon, im Raum neben seinem Büro. Er sagt, es werde für ihn immer unerträglicher, die Römer in Gummihandschuhen und mit diesen Binden im Gesicht zu sehen. Manche zu groß, andere verkehrt herum umgebunden, mit verdrehten und über Kreuz gelegten Bändern, die ihre Ohren wie bei jungen Hunden nach vorne knicken. Die sonst so lustigen, verquasselten Italiener, jetzt stehen sie meterweit auseinander vor den Lebensmittelzentren und wirken so deprimiert. So langsam sickert die Erkenntnis durch, dass alles noch sehr viel länger dauern wird. Für die Kinder ist Schule in der Familie daheim. Kaum Zeit dafür vorhanden, sich aufeinander einzuspielen. Haufenweise Probleme, und man kann sich nicht aus dem Wege gehen. Schon steigen die Scheidungsraten weltweit an. Wie soll das alles nur enden?

Ich möchte wissen, was zu Hause los ist. Ich frage bei meinem Verlag an, wie es so zugeht, wenn Buchhandlungen schließen, die Vertreter nicht mehr herumreisen, von ihren Schreibtischen aus virtuell arbeiten müssen. Weil doch mein Leben hier in der Quarantäne-Villa in gewohnten Bahnen abläuft. Alles wie gehabt. Ich wache auf, schreibe drauflos, halte Mittag, lese Erich Mühsams Gefängnistagebücher, lege mich kurz hin, arbeite weiter. Schon ist es Abend. Wir kommen auf der großen Terrasse zusammen, singen Balkonlieder, tauschen Neuigkeiten aus. Das funktioniert und erinnert alles doch eher an Zoogehege, nur eben ohne Besucher. Letzte Nachricht. Roms Spanische Treppe wird für Filmaufnahmen in England nachgebaut, was schon eine teure Sache ist, aber deutlich günstiger, als die Arbeit auf Monate zu verschieben. So einfach geht das.