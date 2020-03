Träume vom Ausnahmezustand

Armin Weigel/dpa Die »Grenzschützer« Alexander Gauland und Alice Weidel auf einem Wahlplakat in Deggendorf (25.9.2017)

Kaum überraschend laufen Rechte aller Schattierungen anlässlich der Coronapandemie zur Höchstform auf. In »sozialen Medien« und auf verschiedenen Blogs häufen sich die Beiträge, in denen die Gefährlichkeit des Virus bestritten oder Flüchtlinge für dessen Verbreitung verantwortlich gemacht werden. Derweil widmet sich etwa die sächsische AfD Gedankenspielen über den Ausnahmezustand. Sie forderte, dass die Landesregierung den Katastrophenalarm ausrufen müsse. Die anderen im Dresdner Landtag vertretenen Fraktionen wiesen das zurück. Rico Gebhardt, Vorsitzender der Fraktion Die Linke, bezeichnete diese Forderung am Mittwoch »in zweierlei Hinsicht« als »Blödsinn«. Erstens sei es in Sachsen anders als in Bayern gar nicht möglich, dass die Landesregierung den Katastrophenalarm auslöse. Dies obliege den Landkreisen und kreisfreien Städten. Außerdem habe die Auslösung des Alarms im Falle der Pandemie weit weniger praktische Folgen, als die AfD glauben machen wolle. Gebhardt empfahl der AfD, weniger Katastrophenfilme zu schauen und »auch mal andere Gesetze zu lesen als das Ermächtigungsgesetz von 1933«.

Auf Bundesebene konzentrieren sich eine Reihe von AfD-Politikern aktuell darauf, die Maßnahmen zur Eingrenzung der Pandemie unter dem Gesichtspunkt gängiger AfD-Themen zu diskutieren. So sprach sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Wirth dafür aus, die freien Kapazitäten von Luftfahrtunternehmen nun zu nutzen, um möglichst viele Ausländer abzuschieben. »Anstatt die größtenteils stillgelegte Luftfahrtbranche ohne Gegenleistung mit Steuergeld über Wasser zu halten, sollte für die staatlichen Zuwendungen zumindest teilweise eine Gegenleistung eingefordert werden. Die 250.000 Ausreisepflichtigen in Deutschland sind illegal hier und belasten unser Sozialsystem, das derzeit eine der schwersten Krisen der Nachkriegsgeschichte zu meistern hat«, forderte der Innenpolitiker.

Auch Wirths Fraktionschef, Alexander Gauland, versuchte die Gunst der Stunde zu nutzen. Angesichts der am Montag eingerichteten Grenzkontrollen sprach Gauland sich dafür aus, diese auch nach dem Ende der Pandemie beizubehalten. Künftig könne keine Bundesregierung mehr eine »unverantwortliche Politik der offenen Grenzen« damit begründen, dass eine Kontrolle unmöglich sei. »Die Grenzkontrollen müssen daher auch nach dem Ende der Coronapandemie beibehalten werden, solange es keine wirksame Kontrolle der EU-Außengrenzen gibt«, sagte der AfD-Kofraktionschef am Montag.

Am Dienstag beschwerte sich die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch darüber, dass die Bundesregierung sich weigere, »die Grenzen für Asylbewerber zumindest für die Zeit der Coronakrise zu schließen«.

Auch die faschistischen Kleinparteien sind aktuell umtriebig. Während »Der III. Weg« auf seiner Internetseite ein angeblich mit einem Virologen geführtes Gespräch veröffentlichte, versucht die Partei »Die Rechte« sich als Kämpferin für die Interessen von Hilfsbedürftigen zu inszenieren. »Als Zeichen der nationalen Solidarität« hat die Partei eigenen Angaben zufolge »für den Bereich Dortmund« »ab sofort einen Einkaufslieferdienst eingerichtet«, der betagten Personen beim Einkauf behilflich sein soll. Das Angebot richte sich »ausschließlich an ältere Menschen, vor allem an solche, denen eine familäre oder soziale Bindung fehlt, die Einkäufe übernehmen kann«, so die Neonazis.

Die Wochenzeitung Junge Freiheit nutzte einen bei »Indymedia« von angeblichen Linken anonym veröffentlichten Aufruf zu Plünderungen für Stimmungsmache gegen die politische Linke. Auf der rassistischen Internetplattform »PI News« wird derweil systematisch versucht, die Verunsicherung der Bevölkerung anzustacheln, etwa indem in apokalyptischem Tonfall die Frage aufgeworfen wird, was denn passieren würde, wenn die Versorgung mit Lebensmitteln doch nicht mehr funktioniere. »Was, wenn alles kollabiert und wir auf Schwarzmärkte ausweichen müssen? Womit kann man da handeln? Was bekommt man alles?«, fragt man sich dort. Glatte Erfindungen, sachfremde Spekulationen, Rassismus, Panikmache, Träume vom Ausnahmezustand und für immer geschlossenen Grenzen: Es gibt Leute, denen die Pandemie nicht ungelegen kommt, um die Propagandamaschine auf Hochtouren zu halten.