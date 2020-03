© WDR/UFA Fiction/Willi Weber Walter Böcker gibt Tänzerin Sissi per Blick zu verstehen was sein Begehr ist. »Unsere wunderbaren Jahre«

Unsere wunderbaren Jahre

Schauen wir mal wieder dahin, wohin so viele am liebsten schauen – zurück. Deutschland, 21. Juni 1948: Das neue Geld ist da, die D-Mark. 40 davon gibt es für jeden Bundesbürger. So auch für die drei sehr verschiedenen Schwestern Ruth, Ulla und Gundel, die Töchter des werten Fabrikanten Wolf im sauerländischen Altena, für Tommy, den sexy Draufgänger, der gerade aus der Kriegsgefangenschaft zurück ist und dessen Freund, den Jungkaufmann Benno. Und dann geht es los mit dem Kapitalismus. Ganz wunderbar, dieses Zombienachkriegsdeutschland. Folge eins von drei. Mit Anna Maria Mühe.

Das Erste, 20.15 Uhr

Madame empfiehlt sich

Die 60jährige Bettie betreibt ein Restaurant in einer französischen Kleinstadt. Seit dem Tod ihres Mannes hat sie eine Affäre mit einem Verheirateten, der sie aber nur hinhält. Als er endlich seine Frau verlässt, ist es aber eben nicht wegen und für Bettie. Während sie zum Zigarettenkaufen fährt, beschließt sie, ihre nervende Mutter und das schlecht laufende Gasthaus hinter sich zu lassen und weiterzufahren. Man will gar nicht aufhören, ihr dabei zuzusehen. Mit Catherine Deneuve. F 2013.

Arte, 20.15 Uhr

Echt: Der unsichtbare Feind

Wie gefährdet ist Mitteldeutschland?

Informationen schaden nicht in diesen sehr besonderen Zeiten; allerdings scheint es hier nach Ankündigung um die Afrikanische Schweinepest zu gehen. Echt, MDR? Zieht ihr das durch? Kann man sich nur schwerlich vorstellen.

MDR, 21.15 Uhr

Margaret Atwood: Aus ­Worten entsteht Macht

2017 wurde die kanadische Dichterin Margaret Atwood mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Internationalen Ruhm erlangte sie allerdings 1985 mit dem Buch »Der Report der Magd«. Die 1939 geborene Tochter eines Insektenforschers scheut sich nicht, die antifeministische Realität zu attackieren. Zwei Filmemacher begleiteten Atwood und deren demenzkranken Mann Graeme Gibson. Nicht nur eine große Künstlerin – ein bedeutender Mensch ist sie, die Frau Atwood. CDN 2019.

Arte, 22.05 Uhr

Die Story – Die Bettler aus der Walachei

Bedürftige oder organisierte Bande?

Was für ein Titel! Natürlich gibt es Banden. Natürlich gibt es Menschen, die versuchen, ein besseres Leben für sich zu bekommen. Aber der Film ist besser als seine Ankündigung: Die Autorin folgt einer Frau auf der Straße in ihr Dorf in Rumänien – und stößt auf bittere Armut und Ausgrenzung. Das Dorf ist Teil der EU und dennoch ein vergessenes Stück Land, zu dem Journalisten kaum Zutritt haben.

WDR, 22.10 Uhr