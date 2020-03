Trügerische Idylle

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Bekommt man eigentlich noch Steckrüben? Berufsverkehr in der Nürnberger U-Bahn-Station Rennweg am Dienstag

Ich hasse Naturkatastrophen, Flugzeugabstürze und Seuchen. Diese Themen langweilen mich zu Tode, vor allem, wenn sie mich nicht direkt betreffen. Also habe ich erst am Sonntag vor einer Woche mehr über die Epidemie gelesen. Erst am Montag habe ich es begriffen. Erst am Dienstag habe ich festgestellt, dass ich meine hartgesottene Mutter davon überzeugen muss, zu Hause zu bleiben. Erst am Mittwoch ging mir auf, dass es nichts bringt, wenn sie nicht ausgeht, und ich das Virus in ihr Haus einschleppe – ich fahre nächste Woche zu ihr nach Nürnberg.

Mir kam der Gedanke, als ich auf dem Weg in die Kneipe war, um ein Dutzend Bier zu trinken. Auch ich muss meine physischen sozialen Kontakte auf das Notwendigste beschränken. Also wieder zurück. Na ja, ein bisschen Quarantäne wird mir leichtfallen, dachte ich mir, und arbeiten tue ich eh von zu Hause aus. Der Bundesligafußball am Sonnabend in der »Laterne« muss allerdings gestrichen werden. Und der tägliche Kaffee beim Bäcker.

Am Donnerstag ging ich einkaufen zum Rewe in der Weimarer Nordvorstadt. Normales Dreitagesvolumen, ich würde ja Montag schon wegfahren. Klopapier gab es noch im Markt, Nudeln waren fast alle. Die Leute verhielten sich völlig normal. Anders auf Facebook. Im »Weimarer Bürgerportal« drehten manche Leute durch, weil ab Freitag in den Stadtbussen keine Fahrscheine mehr beim Fahrer gekauft werden können. Das sei unfair. Warum solle der Fahrer geschützt werden, und die Verkäuferin werde den verseuchten Kunden ausgeliefert?

Samstag, 14. März

Ich bin um sieben munter, draußen scheint die Sonne. Nach dem Frühstück sitze ich im lichtdurchfluteten Wohnzimmer und lasse im Internetradio das Programm von WBGO New Jersey laufen. Keep calm and listen to jazz music. And smoke.

Um neun gehe ich doch noch mal zum Rewe-Markt, um situationsangepasste, unbedingt notwendige Besorgungen zu machen. Der Kaffee ist fast alle und Fußballsamstag ohne Fußball ist schon doof, besonders aber ohne Bier. Fußball ist ausverkauft, Bier werden sie ja noch haben.

Ich komme auf dem Weg zum Supermarkt am Bäcker vorbei, kein Schwatz beim Süpke mehr, denke ich betrübt und sehe dann aber durch die Scheibe die beiden allmorgendlichen Kaffeetrinker drinnen sitzen. Tüdelüd. »Da schau her, meine jugendlichen Freunde durchbrechen die Quarantäne und sitzen im Kaffeehaus!« – Gelächter. – »Guten Morgen!«

Sonntag, 15. März

Die Sonne scheint, das Leben im Land erlahmt. Ich beginne bereits zu verkommen, habe seit Tagen meine Haare nicht gewaschen. Wozu auch, man geht eh nicht raus, man telefoniert. Bei den Gesprächen mit Freunden geht es immer darum, was gerade dichtgemacht worden ist. Dass eine gewaltige Weltwirtschaftskrise mit riesigen Verwerfungen droht, spielt noch keine Rolle. Auch nicht, als ich mich mit Tim unterhalte. Bei ihm ist das verständlich, er ist als Bestatter mit Bachelor in Freier Kunst krisensicher aufgestellt.

Mir bekannte Fotografen und Musiker dagegen hatten schon am Ende der Woche fatalistisch mitgeteilt, dass ihnen gerade Jobs und Geld ausgehen. Die Nachrichten aus dem Ausland lassen vermuten, dass bald auch in Deutschland alle zu Hause bleiben werden, die nicht Busse lenken oder Lebensmittel verkaufen. Trotzdem hat der Söder heute morgen in Bayern die Wahllokale aufgesperrt. Kann man noch einmal CSU wählen, bevor man in den Himmel kommt.

Ich bin gespannt, ob morgen mein Zug nach Nürnberg fahren wird. Vorher muss ich meine Gesundheit überprüfen, damit ich der betagten Frau Mama nicht das Virus frei Haus liefere. Zum Beispiel läuft mir seit heute früh die Nase. Das ist schlecht. Könnte ein Hinweis auf eine Ansteckung sein – oder aber die Folge von Bier und Zigaretten am Vorabend. Ich finde im Netz einen Vergleich der Symptome, die jeweils bei einer Erkältung, einer herkömmlichen Grippe und einer Corona-Infektion auftreten. Ah, laufende Nase ist Erkältung, bei Corona gibt es Husten. Die Information wird sofort über die Synapsen übertragen: Nase hört sofort auf zu laufen, ich spüre jetzt ein leichtes Kribbeln im Hals.

Spiegel online warnt mich davor, im Internet vagabundierende Therapievorschläge anzuwenden. Zum Beispiel die Verabreichung von hochverdünntem Arsen, die vom indischen Ministerium für Naturheilkunde, Yoga und Homöopathie empfohlen wird. Es soll auch nicht zweckdienlich sein, Bleichmittel zu trinken, informiert das Hamburger Nachrichtenmagazin. Aha. Dann also doch lieber ein paar Rasierklingen mit Möbelpolitur herunterspülen. Von nüscht kommt nüscht.

Montag, 16. März

Ich fahre nach Nürnberg, als isolierter Lieferservice für die Frau Mama. Der Bus ist fast leer, genauso Bahnhofshalle und Bahnsteige. Die Tabakwarenhandlung ist noch gut bestückt. Ich kaufe zwei Packungen Tabak und fünf Päckchen Blättchen. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich hamstere nur, um so lange durchhalten zu können, bis die anderen aufgehört haben zu hamstern.

Die Zugfahrten verlaufen ohne besondere Vorkommnisse. In der Regionalbahn nach Erfurt sitzt noch überall einer, empfohlener Mindestabstand nicht möglich. Man beäugt sich unauffällig. Was, wenn ich jetzt niesen würde? Ich rümpfe testweise vorsichtig die Nase — sofort wird geglotzt. Ich sollte eine Durchsage machen: Bitte in Fahrtrichtung rechts niesen!

In Erfurt habe ich eine Stunde Aufenthalt. Ich bin früher los, um einen Zeitpuffer zu haben, falls es zu Zugausfällen oder Massenpaniken kommen sollte. Ich gehe auf den Bahnhofsvorplatz, um auf einer sehr langen, nur spärlich besetzten Bank in der Sonne eine zu rauchen. Vor mir springen ein paar Sperlinge umher, die der Nebenmann mit Bröseln aus seiner Bäckertüte angelockt hat. Dann kommen die bösen Tauben und verjagen die Spätzchen. Sie picken und gurren, ein Täuberich plustert sich auf und umbalzt eine Taubendame, die aber desinteressiert davonfliegt.

Trügerische Idylle. Wenn hier das Leben auf dem Platz erstirbt und keiner mehr mit Brotbröseln wirft, könnte nächste Woche die Hälfte der Vögel tot herumliegen. Sie können längere Versorgungsengpässe nicht überbrücken, habe ich in einer Doku im Fernsehen gelernt. Da ging es um einen Spatzenvater, der gleich zwei Gattinnen zu füttern hatte, die in verschiedenen Nestern mit ihrer Brut hockten. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Geschichte ausgegangen ist.

In Nürnberg angekommen, gibt es einen Weiße-Bohnen-Eintopf. Keine deutsche Krise ohne Eintopf. Bekommt man eigentlich noch Steckrüben? Kartoffeln sind aus im Rewe in der Zerzabelshofstraße, Seife auch und Fit. Das heißt hier sowieso anders, und man kriegt es nie. Ich hätte eine Flasche aus Weimar mitnehmen sollen für meinen Nichtreinraumtrakt im ersten Stock, ich mag die Geschmacksrichtung Mandelblüte-Granatapfel. Toilettenpapier?

Ich weiß nicht, ob es im Markt noch welches gab, ich musste keins kaufen. Ich verstehe den Run auf Toilettenpapier überhaupt nicht. Mir konnte das bisher auch noch keiner erklären. Wenn alles wieder gut ist, werden Soziologen erforschen, warum die Deutschen glauben, dass man sich den ganzen Tag den Hintern abwischen muss, um eine Coronavirusansteckung zu vermeiden. Und wofür sie eigentlich in seuchenfreien Zeiten ihr Klopapier verwenden. Aber es gibt auch noch Menschen, die sich normal verhalten. In Regensburg zum Beispiel. Dort hat ein Unbekannter neulich einen ganzen Zirkus geklaut.