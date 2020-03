Tiedtke, Kling, Rohmer

Klaus Franke/Zentralbild/dpa Die »freche Göre« Ellentie: Ellen Tiedtke spielt im Friedrichstadtpalast in Berlin eine Szene aus der Kinderrevue »Die Sonne«

Schon 90 wurde am Montag die »freche Göre« Ellentie aus dem DDR-Kinderfernsehen, die auch aus Friedrichstadtpalastprogrammen neben Clown Ferdinand weithin bekannt war und zweimal zum Fernsehliebling gewählt wurde. Ellen Tiedtke, seit 1954 als originelle Kabarettistin bei den Stichlingen in Cottbus, der Leipziger Pfeffermühle und der Berliner Distel, sang Couplets und Schlager und spielte auch in Filmen mit. Mit einigen Texten, die ihr ihr Mann Hans Rascher auf den Leib schrieb, eckte sie an und schrammte an manchem Auftrittsverbot vorbei. Die von Autorin Inge Trisch erfundene Ellentie machte die Schauspielerin ab 1983 zu einer von allen Kindern geliebten Figur: eine alterslose Person, die viele Eigenheiten der Kinder in sich vereint, vorwitzig und neugierig ist, aber immer auf den Boden der Wirklichkeit zurückfindet. Schade, dass sich nach dem Ende des DFF das gesamtdeutsche Fernsehen diese herrliche Type entgehen ließ.

Verglichen mit ihrer Schwester Gerit, die schon mit fünf Jahren von Konrad Wolf für ihre erste Filmrolle entdeckt wurde, ist Anja Kling eine Spätentwicklerin. Sie war 18, als sie 1988 in Herrmann Zschoches »Grüne Hochzeit« ihre erste Hauptrolle spielte – und dann gleich die Mutter von Zwillingen! Sie meisterte das perfekt, hatte Studienpläne, probierte sich im Mädchenmagazin »Paula« von »Elf 99« als Moderatorin aus, aber als sie 1994 die Titelrolle in der Serie »Hagedorns Tochter« neben Hansjörg Felmy bekam, entschied sie sich endgültig für den Schauspielberuf und stand gelegentlich auch mit Gerit vor der Kamera. Zu ihren Filmpartnern zählten Götz George und Anthony Delon, und nicht mit allen hat es ihr immer Spaß gemacht. Wenn sie am Sonntag 50 wird, braucht sie sich keine beruflichen Sorgen zu machen. Sie erhält mehr Film- und TV-Angebote, als sie annehmen kann. Mit ihrer Rolle in der österreichischen Serie »Freud« wird sie ihren bisherigen sieben Filmpreisen vielleicht einen weiteren hinzufügen können.

Ein Pariser Französischlehrer schrieb in den fünfziger Jahren unter dem Pseudonym Éric Rohmer Essays über die neue Filmrichtung Nouvelle vague. Ähnlich wie François Truffaut wurde er vom Theoretiker zum Filmemacher, der übrigens – ganz Lehrer – auch fürs französische Schulfernsehen arbeitete. Sanft erotische Kinofilme wie »Meine Nacht bei Maud« (1969) und »Claires Knie« (1970) waren trotz Dialoglastigkeit Publikumserfolge. Mit »Die Marquise von O.« (1976) verfilmte er Kleist in deutscher Sprache mit einigen Stars der Berliner Schaubühne. Besonders bekannt wurde in den neunziger Jahren Rohmers Zyklus »Erzählungen der vier Jahreszeiten«. Éric Rohmer, der drei Dutzend Filmpreise gewann, starb im Januar vor zehn Jahren und wäre am Sonnabend 100 geworden.