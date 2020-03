Weiterschuften trotz Pandemie

© Daimler AG Distanz unmöglich: Auch im Daimler-Werk in Gasteiz kamen die Bänder mittlerweile zum Stillstand

Eigentlich sollte in Spanien die Ausgangssperre wegen der Coronaviruspandemie dazu dienen, dass Menschen einander nicht zu nahe kommen. So wollte man die Zahl der Infektionen verringern. Am ersten Tag der Sperre aber spielten sich nach Zeugenberichten beispielsweise in Madrid, einer der am meisten betroffenen Regionen, absurde Szenen ab. Weil die U-Bahn auf Notbetrieb umgestellt worden ist, aber zahlreiche Berufstätige noch zur Arbeit müssen, gab es in vielen Stationen am Montag Gedränge um die knapp gewordenen Plätze in den U-Bahn-Wagen.

In bestimmten Bereichen der spanischen Wirtschaft gibt es gerade große Schwierigkeiten. So haben beispielsweise die meisten Callcenter nicht auf das Arbeiten von zu Hause aus umgestellt. Allein in den Telefonzentralen sollen rund 80.000 Menschen, oft dichtgedrängt, weiterarbeiten. Die Gewerkschaften haben eine sofortige Lösung gefordert.

Viele Beschäftigte beklagen zudem, dass in Betrieben keine Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus getroffen wurden. So bei Mercedes in Gasteiz im Baskenland, wo 5.000 Lohnabhängige am Montag eine Sitzblockade bildeten. Die Firma entschied, die Produktion zu unterbrechen, da die Beschäftigten nicht die notwendige Distanz zueinander von einem Meter einhalten konnten. Das Unternehmen Michelin schloss in der Region ebenso seine Werke wie der spanische Schienenfahrzeugbauer CAF.

Rund 100.000 Menschen haben in Spanien bereits ihre Arbeitsplätze infolge der Pandemie verloren. Die Arbeitsagentur besteht, ähnlich wie die Behörden in der Bundesrepublik, derzeit nicht auf der Einhaltung von Terminen und zahlt im Zweifel das Geld weiter aus. Die Regelungen dafür sind im Zuge der gegenwärtigen Krise gelockert worden. Zudem dürfen zahlungsunfähigen Haushalten zur Zeit weder Strom noch Wasser oder Gas abgeschaltet werden, solange im Land der sogenannte Alarmzustand herrscht.

Der Sozialplan der Regierung sieht nun auch eine Entlastung bei Hypothekenforderungen vor. Rückzahlungen müssen nicht mehr termingerecht geleistet werden. Eine Lohnfortzahlung im Fall der Beaufsichtigung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen übernimmt während der Fortdauer des Alarmzustandes der spanische Staat. Die Maßnahmen wurden Dienstag Nachmittag angekündigt. Innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Spaniens (PSOE) tobt seit Tagen der Streit um die Frage der »Finanzstabilität«, also darum, ob der Staat alle verfügbaren Ressourcen zur Bekämpfung der Pandemie bereitstellen soll – oder ob erst beachtet werden muss, was dies kostet, wobei gegebenfalls auf Kosten von Menschenleben am falschen Ende gespart würde.

Die spanische Zentralregierung hatte schon einmal den Alarmzustand ausgerufen, als 2010 die Fluglotsen in den Streik getreten waren. Damals wurden die Beschäftigten durch die paramilitärische Polizei Guardia Civil zurück an die Arbeit beordert. Heute trifft es das medizinische und anderes notwendiges Personal. Es ist nun gezwungen, zur Arbeit zu gehen, auch wenn vielerorts die Tarifverträge momentan nicht mehr respektiert werden. Schutzmaßnahmen greifen kaum, denn Masken und Händedesinfektionsmittel sind knapp geworden. Letzteres soll nun das spanische Militär neben anderen medizinischen Produkten einschließlich Medikamenten selbst herstellen.