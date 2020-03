Kliniken als Notfall

Wolfgang Rattay/Reuters Vorbereitung auf weitere Coronafälle: Infektionsstation am Uniklinikum Essen Anfang März 2020

Zu wenige Pflegekräfte, fehlendes Material: Die Coronapandemie offenbart den desolaten Zustand des deutschen Gesundheitssystems. Doch während die Politik in der Finanzkrise nicht lange zauderte, Banken mit Milliarden zu retten, befürchtet die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) nun die Insolvenz vieler Kliniken. Auch für sie müsse sofort ein finanzieller Schutzschirm her, forderte DKG-Präsident Gerald Gaß am Dienstag in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). »Die Kliniken, ob privat oder öffentlich, können sich nur konsequent auf die Behandlung von Coronapatienten konzentrieren, wenn sie jetzt schnell die unbedingte Sicherheit erhalten, dass die Absagen anderer Behandlungen nicht zu Liquiditätsengpässen führen«, warnte Gaß.

Problem Fallpauschalen

Seiner Einschätzung nach ist die Regelfinanzierung über Fallpauschalen »nicht geeignet, um uns durch die Krise zu bringen«. Damit drohe vielen Kliniken die Zahlungsunfähigkeit. Es sei außerdem, so Gaß, »gefährlich, nur Krankenhäuser abzusichern, die im Zentrum der Coronakrise stehen«. Auch kleinere Einrichtungen ohne Intensivstationen müssten Reserven für Notfälle schaffen. Oft hätten diese allerdings nicht das nötige Material.

Am System der Fallpauschalen gibt es seit langem Kritik. Damit dürfen die Kliniken nur tatsächlich erfolgte Behandlungen bei den Krankenkassen abrechnen. Das Vorhalten von Betten, Personal und medizinischem Gerät wird nicht vergütet. Gaß reagierte damit auf ein Treffen der Länderchefs im Bundeskanzleramt am vergangenen Donnerstag. Dabei hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) den Kliniken auch finanzielle Hilfen zugesichert. Doch wie das ablaufen soll, ist alles andere als klar. Man werde daran arbeiten, dies »im Dialog mit den politisch Verantwortlichen in den kommenden Tagen zu konkretisieren«, versicherte die DKG bereits am Freitag in einem Schreiben an die Krankenhäuser.

Wie es tatsächlich derzeit um viele Kliniken und Pflegeeinrichtungen in der Bundesrepublik bestellt ist, verdeutlichte am Dienstag das Berliner »Bündnis für mehr Krankenhauspersonal« in einer Pressemitteilung. Die Pandemie treffe »das deutsche Gesundheitswesen in Zeiten von Pflegenotstand und Versorgungslücken, die ihre Ursache in der Ökonomisierung durch Fallpauschalen haben«, heißt darin.

So führe die enorme Arbeitsbelastung unter anderem dazu, dass Schutzmaßnahmen nur unzureichend eingehalten werden könnten. Das Bündnis bemängelte zudem, dass Beschäftigte nicht flächendeckend auf das Coronavirus getestet würden. Dies gefährde Ärzte, Pflegekräfte und Patienten. Ferner hätten »die jahrelangen Sparvorgaben und Produktionsverlagerungen ins Ausland zu einer maximal knappen Materialbevorratung geführt«. Es fehle an Schutzkitteln, Masken und Mundschutz, erklärte Krankenpflegerin Anja Voigt vom Bündnis. Und Unternehmer und Pflegedienstleister Marcel Baltes beklagte Lieferengpässe sowie einen »abenteuerlichen« Preisanstieg bei Desinfektionsmitteln und Schutzmaterial.

Schließungen »indiskutabel«

Zuerst einmal müssten, so das Bündnis, »alle Beschäftigten in die Umstrukturierung der Versorgungsabläufe einbezogen werden, damit kein Chaos entsteht«. Außerdem dürften die erhofften Kompensationszahlungen »keine Finanzspritzen für private Krankenhauskonzerne werden«. »Kurzum: Wir brauchen eine Abschaffung der Fallpauschalen und vollständige Refinanzierung aller entstehenden Kosten«, wird gemahnt.

DKG-Präsident Gaß sucht nach kurzfristigen Notlösungen. Unter anderem schlug er vor, Ärzte des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) in Fieberambulanzen, Pflegeheimen und Kliniken einzusetzen. MDK-Hausbesuche bei Pflegebedürftigen würden dann vorübergehend entfallen. Außerdem hält er jede Debatte über angeblich erforderliche Krankenhausschließungen für »indiskutabel«. Der Krankenhauskonzern KMG sieht das anders. Im sachsen-anhaltischen Havelberg hält er trotz Coronapandemie an Kündigungen seiner 50 Beschäftigten fest, wie der Betriebsrat am Sonntag mitgeteilt hatte. KMG will die Klinik in ein Pflegeheim umbauen.