Zwei Präsidenten: »Erzfreunde Trump und Putin«

Doku zum 20. Jahrestag des Beginns der ersten Amtszeit Wladimir Putins: Sie analysiert das dramatische Auf und Ab der Beziehungen von Russland und USA sowie das persönliche Verhältnis der beiden Präsidenten. Politiker, Insider und Experten diskutieren die Frage, was die beiden verbindet und welche Grenzen in der Zusammenarbeit bestehen. Gesprächspartner wie der Duma-Vizechef Pjotr Tolstoi, die Journalisten Jewgenija Albaz und Michail Sygar und der Kreml-Vordenker Sergej Karaganow ergänzen das Bild um die russische Perspektive.

Arte, 20.15 Uhr

Das fünfte Element

New York, 2259: Eine böse Macht will die Erde vernichten. Außerirdische wollen den Menschen helfen, aber ihr Raumschiff wird vernichtet. Aus den Resten überlebender Zellen klonen Wissenschaftler eine junge Frau: Leeloo trägt das Wissen zur Rettung der Menschheit in sich. Zusammen mit dem abgewrackten Lufttaxifahrer Korben versucht sie die Welt zu retten – verfolgt von dem diabolischen Waffenhändler Corona, äh, Zorg. Klassiker! F/USA/GB 1997.

Kabel eins, 20.15 Uhr

Banditen!

Ein listiges Verbrecherduo überfällt eine Bank nach der anderen – bis ihnen eine sehr gelangweilte Hausfrau begegnet! Starbesetzte, großartige Gaunerkomödie von Regisseur Barry Levinson, mit Bruce Willis, Billy Bob Thornton und Cate Blanchett. Hier kommt man auf andere Gedanken. Dafür lohnt sogar dieser merkwürdige Sender. USA 2001.

Servus TV, 20.15 Uhr

Makro: Betonhunger

Beton, das gute alte Stück. Er steckt in Häusern, Brücken, Tunneln und Straßen, also in der Infrastruktur, die hier in diesem reichen Land verfallen gelassen wird. Der Baustoff ist so praktisch, dass er längst zum Problem geworden ist. Die Betonproduktion ist verantwortlich für circa acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Schuld daran ist der Zement. Bei dessen Herstellung fällt das Treibhausgas in großen Mengen an. Die Rohstoffe für den Beton werden inzwischen knapp. Besonders der Sand. Dieser Baustoff scheint dem Laien im Überfluss vorhanden. Doch für die Beimischung zum Beton muss er grobkörnig und kantig sein – so, wie es ihn nur in Flüssen oder anderen Gewässern gibt. Wüstensand mit seiner runden Körnung ist ungeeignet. Es müssen also Alternativen her.

3sat, 22.25 Uhr