Grüne Erfolgssträhne beendet

Sven Hoppe/dpa Wählen in Zeiten der Pandemie: In Bayern stieg die Beteiligung dennoch

Die bayerischen Kommunalwahlen standen wie gegenwärtig alle politischen Ereignisse völlig im Schatten der Coronapandemie. Bemerkenswert ist daher, dass die Wahlbeteiligung nicht nachgelassen hat. Im Gegenteil setzte sich ein Trend fort, den man in Bayern schon seit einigen Jahren beobachtet: Die Wahlbeteiligung stieg weiter an. Laut Statistischem Landesamt machten 58,7 Prozent der Bayern von ihrem Stimmrecht Gebrauch und damit 8,7 Prozent mehr als bei den letzten Kommunalwahlen 2014.

Überproportional ist demnach vor allem die Zahl der Briefwähler gestiegen. In den Wahllokalen vor Ort sollten zahlreiche Vorkehrungen gegen das Virus die Stimmabgabe für alle Beteiligten sicherer machen. Wahlhelfer arbeiteten mit Schutzhandschuhen, Wahlberechtigte durften eigene Stifte mitbringen, vor den Wahllokalen wurden Desinfektionsmittel bereitgestellt. Aus den Ergebnissen selbst lassen sich mehrere Erkenntnisse gewinnen.

Auch wenn Die Linke insgesamt weiterhin nur eine Nebenrolle in Bayern spielt, konnte sie so viele Sitze in den Kommunalparlamenten wie noch nie verbuchen – wie viele genau, war am Montag nachmittag noch nicht klar, die Auszählung dauerte in vielen Kommunen noch an. Dieses historische Ergebnis nahm die Landessprecherin der Linkspartei in Bayern, Eva Bulling-Schröter, am Montag zum Anlass für ein Versprechen: »Wir werden diesen Wahlauftrag ernst nehmen und uns in den nächsten sechs Jahren vor allem in den Bereichen Mieten, Verkehr, Pflege und dem Kampf gegen rechts für Sie einsetzen«, sagte sie in einer offiziellen Stellungnahme.

Im Rennen um die Chefsessel in den Rathäusern haben die Linksbündnisse indes nur eine Statistenrolle eingenommen. Beispiel Nürnberg: Hier konnte der OB-Kandidat der Partei Die Linke, Titus Schüller, gerade einmal 2,54 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und landete noch hinter dem AfD-Kandidaten Alexander Hübscher, der 4,22 Prozent verbuchte, auf dem fünften Platz. Noch schlechter schnitt Marion Padua ab. Die Kandidatin der Linken Liste Nürnberg kam auf 0,8 Prozent.

Bei den Gemeinderatswahlen in München konnte Die Linke 2,9 Prozent holen. »Zusammen Bayern« (Zuba), das interkulturelle Bündnis des Liedermachers Cetin Oraner, schaffte – Stand Sonntag abend – nur 0,2 Prozent. Die Grünen liegen in der Landeshauptstadt mit 28,8 Prozent knapp zwei Prozentpunkte vor den Christsozialen. Der Erfolg der Grünen in Bayern insgesamt fällt allerdings weit schwächer aus, als viele vorausgesagt hatten. CSU-Generalsekretär Markus Blume sprach am Wahlabend bereits vollmundig vom »Ende der grünen Welle« in Deutschland.

Dass es fast keiner der grünen Spitzenkandidaten bei den OB-Wahlen in die Stichwahl geschafft hat, ist angesichts der monatelangen bundesweiten Erfolgsgeschichte der Partei tatsächlich erstaunlich. Statt dessen hat die Kommunalwahl vielmehr eine Stabilisierung der CSU hervorgebracht. Selbst der mittlerweile stets präsidial auftretende CSU-Ministerpräsident Markus Söder konnte sich eine Spitze gegenüber den Grünen nicht verkneifen: »Schon eher unangenehm« sei der Trend für die Partei mittlerweile, sagte Söder am Sonntag abend dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Über die Gründe für das schwache Abschneiden kann bislang nur spekuliert werden. Sicher spielt eine Rolle, dass Menschen in Krisenzeiten dem Motto »Keine Experimente« folgen und stabile Verhältnisse der Veränderung vorziehen. Zumindest was die Oberbürgermeisterwahlen in den größeren Städten angeht, sind die Verhältnisse aber gerade nicht mehr so stabil wie einst.

So sind Stichwahlen ein weiterer Trend der diesjährigen Kommunalwahlen. In München etwa muss sich Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) trotz eines komfortablen Vorsprungs (47,9 Prozent) in zwei Wochen noch einmal mit Konkurrentin Kristina Frank (CSU, 21,3 Prozent) messen, die ihre grüne Mitstreiterin Katrin Habenschaden (20,7 Prozent) am Sonntag entgegen den meisten Umfragen überholen konnte.