Militarisierung im Hinterhof

Während das Coronavirus die Medien beschäftigt, treibt Washington fast unbemerkt von der Öffentlichkeit die Militarisierung einer Region voran, die im Januar 2014 von der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) zu einer »Zone des Friedens« deklariert worden war. Zu den erklärten Zielen der USA gehören hingegen der Sturz der Regierungen von Venezuela und Nicaragua, ein sogenannter Regime-Change in Kuba sowie das Zurückdrängen des Einflusses von Russland und China. Bei der Planung von militärischen Aktionen setzt das Pentagon auf die Kooperation mit den ultrarechten Regimen in Brasilien und Kolumbien.

Die Bewältigung der »Krise in Venezuela« sei für seine Regierung »ein großes Thema«, erklärte US-Präsident Donald Trump seinem kolumbianischen Amtskollegen Iván Duque am 2. März im Oval Office des Weißen Hauses. Der Gast aus Bogotá verstand den Hinweis und forderte folgsam »härtere Sanktionen gegen das Regime von Nicolás Maduro«. Kolumbien und die USA müssten zusammenarbeiten, versicherte er Trump, »damit es in Venezuela einen politischen und demokratischen Übergang gibt«. Die Anwesenheit der Verteidigungsminister Mark Esper (USA) und Carlos Holmes Trujillo (Kolumbien) ließ ahnen, was damit gemeint war. Sechs Wochen zuvor hatte US-Außenminister Michael Pompeo bei einem Besuch in Bogotá bereits die »aktive Rolle« Kolumbiens bei einer »langfristigen Sicherheitspartnerschaft« in der Region gefordert. Das Land müsse zum »Fahnenträger« des »gemeinsamen Engagements für Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte in dieser Hemisphäre« werden, hatte Pompeo am 20. Januar in der Hauptstadt des Landes erklärt, dem UN-Sonderberichterstatter Michel Forst in einem Bericht kürzlich weiterhin die »höchste Zahl ermordeter Menschenrechtsverteidiger in Lateinamerika« bescheinigte.

Duque versicherte in seiner Antwort, die »historische Partnerschaft« dadurch zu stärken, dass »wir die Freiheit in der Schwesterrepublik Venezuela verteidigen«. Einen Tag nach dem Auftritt von Pompeo in Bogotá lief das Kriegsschiff »USS Detroit« vom US-Navy-Stützpunkt in Curaçao aus und drang in venezolanische Hoheitsgewässer ein. Das von der venezolanischen Küstenwache abgedrängte Spezialschiff für küstennahe Gefechtsführung habe die Aufgabe gehabt, Informationen zu sammeln, und sei auch als Warnung an Maduro gedacht gewesen, erklärte der Befehlshaber des Südkommandos der US-Streitkräfte »Southcom«, Admiral Craig Faller, zu diesem Zwischenfall gut eine Woche später vor dem Senatsausschuss für Streitkräfte im Kongress der USA. In seiner Stellungnahme teilte Faller mit, die Partner Washingtons seien nicht nur wegen der Situation in Venezuela besorgt, sondern fühlten sich auch durch die Aktivitäten von Russland, China und Kuba in der Region bedroht. Der Southcom-Chef forderte den Kongress auf, den Haushalt für Militäreinsätze des Südkommandos aufzustocken, um für die »Herausforderungen in der Hemisphäre« gerüstet zu sein.

Neben Kolumbien ist Brasilien dabei der wichtigste Partner Washingtons. Dessen faschistischer Staats- und Regierungschef Jair Bolsonaro unterzeichnete am 9. März ein Militärabkommen mit den USA, das »gemeinsame Verteidigungsprojekte« vorsieht, um »die regionalen Bedrohungen zu bekämpfen«. Während seines Besuchs war Bolsonaro unter anderem von US-Präsident Trump empfangen worden. Im Southcom-Hauptquartier in Doral, Florida, traf er in Begleitung seines Verteidigungsministers Fernando Azevedo e Silva auch mit Admiral Faller zusammen. Der für die Koordination und Durchführung aller militärischen Operationen in Lateinamerika verantwortliche Southcom-Befehlshaber versicherte, dass ihm »eine Palette von Optionen« zur Verfügung stehe, um »gegen die Diktaturen in Venezuela und Kuba vorzugehen«. Nach dem Gespräch mit Bolsonaro gab Faller am Mittwoch vergangener Woche bekannt, dass die USA ihre militärische Präsenz in Lateinamerika bis Ende des Jahres weiter ausbauen. Er kündigte den Einsatz von mehr »Schiffen, Flugzeugen und Sicherheitskräften« an, um das »Engagement der USA für Demokratie« in Lateinamerika und der Karibik »zu Wasser, zu Land, in der Luft, im Weltraum und in der Kybernetik« zu verstärken. Faller begründete die geplante militärische Aufrüstung Washingtons in Lateinamerika auch damit, dass »Russland, China und Kuba mit dem Regime des Diktators Nicolás Maduro kollaborieren«, während »die Demokratien der Welt nach einem Weg suchen, um dem venezolanischen Volk das zu geben, was es verdient: eine freie und wohlhabende Wirtschaft«.

Bolsonaro hatte vor seinem USA-Besuch bereits den Abzug des diplomatischen Personals aus Venezuela angekündigt und die Regierung von Maduro aufgefordert, ebenfalls alle Diplomaten abzuziehen. Statt dessen akzeptiert Bolsonaro eine Gesandte des Oppositionellen Juan Guaidó als Botschafterin. US-Außenminister Pompeo lobte seinen brasilianischen Amtskollegen Ernesto Araújo dafür bei einem Treffen am 11. März in Washington, auf dem die Politiker nach US-Angaben auch Themen der Verteidigung und Sicherheit erörterten. »Das Bündnis zwischen Brasilien und den USA nimmt Gestalt an. Wir schaffen eine neue Nord-Süd-Achse, die auf einem unerschütterlichen Engagement für Freiheit und Demokratie basiert«, schrieb Araújo per Twitter. Brasilien und Kolumbien gehören zu einer Gruppe von rund 50 der 193 UN- Mitgliedsländer, die Guaidó als »Staatschef« Venezuelas anerkennen, seitdem dieser sich im Januar 2019 selbst zum »Übergangspräsidenten« erklärt hatte. Der erfolglose Oppositionspolitiker ist für die Planungen der US-Militärs wichtig, weil er – im Gegensatz zu anderen Teilen des Oppositionslagers – Gespräche mit der Regierung kategorisch ablehnt. Statt zu verhandeln, will Guaidó für weitere Aktionen, Proteste und Demonstrationen mobilisieren. Bis Ende März solle der Druck mit Unterstützung Brasiliens, Kolumbiens und anderen Mitgliedern der Lima-Gruppe »auf ein Maximum ansteigen«, zitierten die Nachrichtenagenturen Efe und Reuters eine »Quelle aus dem Weißen Haus«.