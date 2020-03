Beta Film (alle Bilder mit freundlicher Genehmigung von TLEFilms FRPS Images Library) Senator Munson (Walter Pidgeon, r.) widerstrebt die Kommunistenhatz: »Sturm über Washington«

Hart, aber fair – extra

Die Coronakrise: Wo stehen wir, was kommt noch?

Corona extra, hier geht es aber nicht um das mexikanische Bier. Das gleichnamige Virus hat Europa im Griff. Wäre China das Vorbild gewesen? Wo stehen wir bei den Abwehrmaßnahmen? Schützen wir uns und unsere Angehörigen genug? Und was ist mit den Ärmsten, den Obdachlosen, den Geflüchteten? Ob darüber hier gesprochen werden wird? Zweifel sind leider angebracht.

Das Erste, 20.15

Sturm über Washington

Ganz großes Kalter-Krieg-Theater: Robert Leffingwell wird vom Präsidenten der USA als Außenminister vorgeschlagen. Mit dieser Entscheidung ist ein großer Teil des US-Senats nicht einverstanden. Die Absicht des Präsidenten löst eine Reihe von parteipolitischen Intrigen aus. Als bekannt wird, dass Leffingwell in seiner Vergangenheit Teil einer kommunistischen Zelle gewesen sein soll, ist das seiner Karriere nicht gerade zuträglich. Mit Charles Laughton (seine letzte Rolle), Henry Fonda. Regie: Otto Preminger. USA 1962.

Arte, 20.15

Girl on the Train

Rachel Watson fährt jeden Tag mit dem Zug nach Manhattan zur Arbeit. Zumindest erzählt sie das ihren Freunden. In Wahrheit hat sie ihren Job aber bereits vor Monaten aufgrund von Alkoholproblemen verloren und steigt lediglich in den Zug, um etwas zu tun zu haben. Sie beobachtet während der Fahrt immer wieder ein Liebespaar, dessen Haus sich direkt neben den Gleisen befindet. Allerdings sieht sie eines Tages etwas Schockierendes, das in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verschwinden einer jungen Frau stehen könnte. Mit Emily Blunt. USA/IND 2016.

ZDF, 22.15 Uhr

Fahrrad gegen Auto – Eine Straßenschlacht

Der Titel ist irreführend: Es geht bei der ganzen Chose um einen lösbaren Konflikt, bei dem nur die Autofahrer etwas Raum abgeben müssen. Der Fahrzeugverkehr nimmt weltweit zu. Und überall versuchen Menschen deshalb, sich mittels Fahrrad aus dem Chaos zu retten. Aggressionen im Straßenverkehr bleiben nicht aus. Der schwedische Journalist Fredrik Gertten vergleicht in seinem Dokumentarfilm fahrradfreundliche Großstädte mit solchen, wo Radfahrer keine echte Chance haben. Er blickt hinter die Kulissen der Autolobby und gibt Anregungen, wie Stadtplaner das Radfahren angenehmer und sicherer machen könnten.

3sat, 22.25