Mehr Arbeiterkinder

Zu jW vom 10.3.: »Verpuffte Reform«

Das BAföG-Desaster kommt leider wenig überraschend. Denn das grundlegende Problem der Studienförderung besteht vor allem in einer ausgeuferten und alles andere als bürgerfreundlichen Bürokratie, wodurch viele Studierende mittlerweile (…) aufgeben und ihren Antrag gar nicht mehr bis zu Ende führen, da sie davon ausgehen, dass das Geld ohnehin zu spät auf ihre Konten fließt. Deshalb hilft hier nur eine echte, grundlegende Reform aus der Misere, wie zum Beispiel nach dänischem Vorbild, wo jeder EU-Bürger zumindest unter der Voraussetzung von wenigen Stunden (Gemeinwohl-)Arbeit in der Woche ein elternunabhängiges Stipendium erhält, damit auch wieder mehr Arbeiterkinder studieren, deren Zahl in Deutschland seit Jahren stagniert, was bezeichnenderweise insbesondere die SPD als Thema kaum interessiert!

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Unglaubliche Provokation

Zu jW vom 11.3.: »Narziss und Nazis«

Nicht nur, dass in dem Artikel mit dem undefinierten Begriff »Linke« gearbeitet wird, auch die implizite Gleichsetzung derselben mit den Kommunisten zeigt auf, wohin der Autor Götz Eisenberg leiten will: »… mussten die Kommunisten ohnmächtig miterleben, wie das zu Fußtruppen der Notwendigkeit degradierte Proletariat nicht zum Totengräber der bürgerlichen Gesellschaft wurde, sondern seiner jüdischen Nachbarn.« Den Satz hätte auch jeder antikommunistische bzw. antideutsche Historiker formulieren können. Eisenberg übergeht: 1. den Terror der Nazis, genährt von Geldern des deutschen Großkapitals und unterstützt von den Behörden und dem Justiz- und Polizeiapparat der bürgerlichen Republik; 2. die opportunistische Haltung der SPD- und der Gewerkschaftsführung bezüglich des faschistischen Terrors; 3. dass die Kommunisten kontinuierlich an Unterstützung in der Arbeiterklasse gewonnen hatten (das zeigen die Wahlergebnisse); 4. dass die Faschisten eben nicht die Unterstützung des Proletariats hatten (…) und die Arbeiterklasse auch den größten Anteil am Widerstand hatte. Zusammen mit dem Satz: »Die Krise förderte nicht die Entwicklung des Klassenbewusstseins, sondern die Abdankung jeder Vernunft«, ziehe ich den Schluss, dass der Autor – wie die antideutschen Faschisten – die Schuld an der Judenvernichtung im wesentlichen der Arbeiterklasse und insbesondere den Kommunisten zuschiebt. »Das Versagen der Linken« als Zwischenüberschrift ist daher eine unglaubliche Provokation.

Jürgen Kelle, per E-Mail

Organisierte Einzeltäter

Zu jW vom 11.3.: »Narziss und Nazi«

Auf der einen Seite agieren »Einzeltäter«, auf der anderen herrscht ein Netzwerk (…). So war es schon vor 100 Jahren mit dem Kapp-Putsch, der zwar scheiterte, dessen Hintermänner aber kaum bestraft wurden. Dadurch war es möglich, dass Putschisten wie der Korvettenkapitän Hermann Ehrhardt im Jahre 1920 die »Organisation Consul« gründeten, die bald darauf politische Morde an dem Finanzminister Matthias Erzberger und dem Außenminister Walther Rathenau organisierte. Und beim folgenden Putschversuch 1923 machte jemand mit, der bisher als psychisch gestört galt, dessen Gedankengut inzwischen jedoch »salonfähig« geworden war: Hitler. Auf seine Gönner wirkte er charismatisch und redegewandt. Was dann folgte, muss hier nicht weiter ausgeführt werden.

Iri Wolle, Berlin

Böse Tradition

Zu jW vom 11.3.: »Die Ehre des Sportsmanns«

Täve Schurs Wohn- und Geburtsort Heyrothsberge ein »anhaltinisches Dörfchen« zu nennen ist mehr als irreführend. Schon die Bezeichnung »Dörfchen« kann unzutreffende Assoziationen wecken: Es handelt sich nicht um eine altehrwürdige Kuhbläke, die Ansiedlung ist recht jung und war immer ein Teil des Ortes Biederitz. Völlig falsch ist nun aber »anhaltinisch«. Mit den anhaltinischen Fürstentümern Dessau, Zerbst und anderem Gekröse weiter südlich hat dieser Flecken Erde historisch soviel zu tun wie Karlsruhe mit Württemberg oder Stuttgart mit Baden. Wie im Falle Baden-Württembergs hat man vor einigen Jahrzehnten aus verwaltungstechnischen Gründen wesentliche Teile der preußischen Provinz Sachsen und die mickrigen anhaltinischen Fürstentümer zum Kunstgebilde Sachsen-Anhalt zusammengeklatscht. Das macht die sächsischen Dörfer aber nicht anhaltinisch. Heyrothsberge als »sächsisches Dorf« zu bezeichnen führte aber auch nur zur Verwirrung, da müsste man den Leser erst mal zu einem Kurs Geschichte verdonnern, damit er nicht an Obersachsen oder Chursachsen (also nach heutigem Sprachgebrauch das »richtige« Sachsen) denkt. Letztlich ist das alles falsches Bewusstsein, die deutschen Identitätszuschreibungen in der Germania Slavica dienen seit tausend Jahren allein der Machtausübung (…). Es begann im 10. Jahrhundert mit dem Mord Graf Geros an den Anführern des sympathischeren Teils unserer Vorfahren, was deren Staatenbildung verhinderte. Eine wichtige Etappe ein paar Jahrhunderte später war Luther, der nicht nur Antisemit war, sondern auch die wendische Sprache in den Dörfern um Wittenberg verabscheute. Die Nazis deutschten Ortsnamen ein und trachteten danach, in den Gehirnen die Eindeutschung zu vollenden, widerspenstige Lausitzer Reste standen vor der Deportation, nur verhindert dank der Befreiung durch die Rote Armee. (Heute triumphiert beim sorbisch-deutschen »Mischvolk« im Bautzener Ländchen die AfD. Falsches Bewusstsein.) In jüngster Vergangenheit denke man an die schwarzen Listen des Biedenkopf, mit denen er die Professorenstellen für seine Kumpane freischoss – dieselbe alte Traditionslinie. Bis hin zu den heutigen fünfeinhalb Zwergstaaten mit ihren Myriaden von westdeutschen Staatssekretären und anderen Kolonialbeamten, deren Nachkommen nach Privatschule und Uni fortan die elitär herrschende Parallelgesellschaft bilden werden. Und zwar mit Orten in der Geburtsurkunde, die in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg liegen. (…)

Ronald Kretzschmar, per E-Mail