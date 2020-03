gemeinfrei

Der Autor wohnt seit September als Stipendiat der Deutschen Akademie für zehn Monate in der berühmten Villa Massimo in Rom. (jW)

Wir treffen uns jetzt täglich, sitzen beisammen, trinken Kaffee, essen Kuchen, Kekse, tauschen Neuigkeiten aus. Es ist keine Pflicht, aber gut, um zu sehen, wie die anderen so drauf sind, wer von uns nicht da ist, was los sein könnte. Gestern wurde mit viel Beifall jene Familie begrüßt, die nun nach vierzehn Tagen Quarantäne wieder unter uns weilen darf. Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Alles gut verlaufen. Einkauf und sonstige Besorgungen wurden durch andere Stipendiaten perfekt abgewickelt. Es hat ihnen an nichts gefehlt, außer eben an Spaziergängen hinaus, in die Parks, durch Straßen und Gassen, zu Plätzen und Freunden, solche Sachen eben.

Der Vater sagt, er habe als Komponist eine überaus glückliche Phase erlebt, so ungestört, ganz wunderbar komponieren können. Die Ideen, die ihm gekommen seien – unersetzbar. Um einiges kostbarer und enger schien ihm das Familienleben abzulaufen. Die Gelassenheit, die sie umfing. Ob wir es mitbekommen hätten, mittags, zwölf Uhr? Was denn nur? Die Römer auf ihren Balkons, auf die sie hinaustreten und sofort zu singen beginnen. »Azzurro!« Wär’s doch das ganze Jahr lang so, Sommer mit blauem Himmel, müsste man sich nicht so plagen, hätte genug Freizeit, um beieinander zu sein. Könnt’ ich in aller Ruhe und voll Erwartung mich auf dich freuen! »Azzurro« – das ist in jenem Moment die Welt für alle Sänger, die in den letzten Tagen gemerkt haben, wie schlimm es für sie ist, nicht bei den Lieben zu sein. Nur Anrufe, Mails, Wünsche, Sehnen, Hoffen, Daumendrücken.

Wir haben uns den Text des Liedes ausgedruckt und sind, weil es sich bis zu uns herumgesprochen hat, dass noch einmal gesungen wird, um achtzehn Uhr auf dem Balkon der Chefin der Villa zusammengekommen, haben laut und befreit gesungen. Ich träume von langen Ferien mit weiten Reisen irgendwo hin, mit nur einem Koffer, Pyjamas und genügend Geld darin. Doch bis das wieder wahr wird, wollen wir froh und glücklich beisammen die harten Prüfungen in Balkonien verbringen.