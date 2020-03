Her mit der Kohle!

Bernd Thissen/dpa Kein Freiberufler wird für Vorstellungen bezahlt, die nicht stattfinden

China schenkte Europa eine Vorbereitungszeit von zwei Monaten und verhinderte mit effizientem Seuchenschutz eine Ausbreitung des Coronavirus. Das Land gefährdete im Interesse der Bevölkerungsgesundheit planvoll und human seinen hart erarbeiteten Status als Fa­brik der Welt. Die Regierung der BRD, mit einem Bankkaufmann als Gesundheitsminister, schloss keine Grenze, legte keine Vorräte an Schutzkleidung an, sorgte nicht für zusätzliche Klinikkapazitäten. Und zuckt bei den ersten Toten mit den Schultern – kriegen eh 70 Prozent, teilte vorgestern die Bundeskanzlerin mit. Vorher aber rief Ingolstadt an: der Audi E-tron kann nicht mehr gebaut werden, Batterien aus China sind alle. Innerhalb einer Woche gab es Geld, jeder Unternehmer kriegt die Kohle für die Belegschaft ersetzt, die er freistellen will. Fabriken und Büros sind weiterhin offen zur »gelenkten Durchseuchung«. Inzwischen kann man nur noch so tun, als hätte man Möglichkeiten, und reklamefroh winkt das Verbot: Messen, Theater, Oper, Konzerte, Clubbetrieb, Partys – alles, was den Lauf der deutschen Wirtschaft nicht bremst, wird verboten.

Jede Absage trifft Freiberufler, jede Absage tritt prekäre Existenzen in echte Not. Unzählige hochqualifizierte klassische Musiker sitzen nun existentiell verarmt in Berlin, jede Planung für die nächsten Monate im Arsch. Jeder, der aus einem Nicht-EU-Land kommt und keine permanente Aufenthaltserlaubnis besitzt, ist aus der lächerlichen Hartz-IV-Sicherheit ausgeschlossen. Wenig bleibt ihm übrig, als sich in die jeweilige »Heimat« zwangszuevakuieren. Jeder Selbstständige, der sich jetzt erniedrigen muss, den asozialen Quälern der Jobcenter mit einem »Tja, Corona!« zu kommen, erhält frühestens in zwei Monaten das lächerliche Geld.

Ulrich Khuon, Präsident des deutschen Bühnenvereins, labert im Deutschlandfunk von Solidarität, »es ist wichtig, dass man sich anruft«, sagt er, und erwähnt mit keinem Wort, dass mittlerweile jedes Theater, jede Oper, jedes Orchester, jede Messe von Freiberuflern geschmissen wird, in allen künstlerischen und technischen Bereichen. Kein Freiberufler wird für Vorstellungen bezahlt, die nicht stattfinden. Es gehört zur Existenz von Musikern, Schauspielern und auch Schriftstellern, auf Messen zu spielen und zu arbeiten. Wer nicht singt, steht hinterm Tresen, putzt oder baut auf. Jede abgesagte Messe trifft zehn Musiker und acht Schauspieler, jede abgesagte große Rock-’n’-Roll-Tour mindestens 15 Menschen an jedem Konzertort, die an diesem Abend keine 120 Euro (und weniger) beim Auf- und Abbau verdienen. Über das Schaustellergewerbe, Zirkus, Rummel, Fressmärkte, das ebenso ausschließlich auf die freizeitliche Zusammenkunft von Menschenmassen angewiesen ist, darf gar nicht erst geredet werden.

Jan Böhmermann twitterte am 11. März alarmiert: »Kunst und Kultur sind kein Luxus. Wer Banken rettet, muss auch jetzt helfen!« Alle Aufregungen des Kulturbetriebes sind ausschließlich zur Maskierung der Diktatur des Finanzkapitals da. Für die Kulturminister der Länder würde es sehr lebensbedrohlich, fingen alle Freischaffenden an, die Politik der Regierungen dieses Landes zu analysieren. Deswegen: Her mit der Kohle, und zwar schneller als bei Audi, Herr Lederer!