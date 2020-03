Kohl und Banane

Bundesarchiv, Bild 183-1990-0209-030 / Wolfried Pätzold / CC-BY-SA 3.0 Let›s go, Deutschland! Nur, wohin bloß? Erste Wahlkampfveranstaltung der »Allianz für Deutschland«, einer Koalition von CDU, DA und DSU, am 9. Februar 1990 in Schwerin

Nach den Protesten in der DDR, dem Rücktritt der alten Führungsriege in der SED und im Staatsrat, den wachsenden Begehrlichkeiten des westdeutschen Staates, sich der Geschicke östlich der Elbe anzunehmen, hatten sich beide deutsche Staaten ins Benehmen zu setzen. Das war dem neu ernannten Ministerpräsidenten Hans Modrow im Osten ebenso klar wie Bundeskanzler Helmut Kohl im Westen. Ende November 1989 hatte Kohl während der Haushaltsdebatte des Bundestags ein »Zehnpunkteprogramm zur schrittweisen Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas« vorgelegt; Modrow reagierte, setzte sich für eine »Vertragsgemeinschaft beider deutscher Staaten« ein, die es auszuhandeln gelte. Man einigte sich auf deren Herstellung für das Frühjahr 1990. Zu den ersten in diesem Zusammenhang getroffenen Absprachen zwischen den Vertretern beider Staaten gehörte die Abhaltung »freier Wahlen« nach westlichem Muster in der DDR. Als Termin dafür wurde der 18. März 1990 bestimmt. Bei sehr hoher Wahlbeteiligung (93,4 Prozent) stimmten 40,8 Prozent der Ostdeutschen für Kohls CDU, 21,9 Prozent für die SPD, 16,3 Prozent für die von Modrow geführte Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS).

Das Wahlergebnis überraschte. In der SPD war man tief enttäuscht. Ihre Führung war sich sicher gewesen, die Wahlen zu gewinnen. Bei den bevölkerungsreichsten Regionen der DDR, vor allem Sachsen, handelte es sich um traditionelle Arbeiterbezirke. Bei freien Wahlen hatten dort die Sozialdemokraten stets dominiert. Die vollständige Abkehr der Wähler von der aus der SED hervorgegangen PDS hatte für die SPD-Führung ebenso festgestanden. Statt dessen hielt sich die Modrow-Partei erstaunlich gut.

Kanzler siegesgewiss

Siegessicher war auch Kohls CDU gewesen. Und der Bundeskanzler hatte sich nicht getäuscht. Seine Siegesgewissheit fußte nicht auf der Analyse historischen Wahlverhaltens, sondern der emotionalen Verarbeitung seines Dresden-Besuchs Mitte Dezember 1989. Der Spiegel-Journalist Jürgen Leinemann hat über Kohls Empfang in seiner Biographie berichtet: »Überall drängten sich Menschen, die dem Bonner Kanzler begeistert zuwinkten, mit schwarzrotgoldenen Fahnen ohne DDR-Emblem.« Helmut Kohl soll überwältigt gewesen sein. »Ein ›Schlüsselerlebnis‹, nannte er fortan diesen Empfang. ›Die Sache ist gelaufen.‹« Nach dem Dresdener Erlebnis änderte Kohl seine Absichten. Jetzt ging es ihm nicht mehr, wie noch in seinem »Zehnpunkteprogramm« von Ende November, um einen mehrstufigen Vereinigungsprozess. Statt dessen propagierte er von nun an die Herstellung der deutschen Einheit in einem Zug, so rasch wie möglich.

Über die Gründe der offensichtlichen Attraktivität der Bundesrepublik für die Ostdeutschen machte Kohl sich nicht viele Gedanken. Die Bundesrepublik hatte halt, befand Kohl lapidar in seinem Tagebuch, nach der Teilung Deutschlands mit Marktwirtschaft und Wahldemokratie den besseren, den erfolgreicheren Weg eingeschlagen, an dem die ostdeutschen »Brüder« nun teilzuhaben wünschten, was sie im Wahlergebnis vom 18. März zum Ausdruck brachten. Und offensichtlich trauten sie vor allem ihm und seiner Partei und nicht der sozialdemokratischen Konkurrenz zu, ihre Wünsche rasch und erfolgreich zu realisieren.

Voller Zuversicht stürzte sich Kohl in den Volkskammerwahlkampf, organisierte Auftritte in Erfurt, Chemnitz, Magdeburg, Rostock, Cottbus und Leipzig. Natürlich beschritten auch seine Rivalen von der SPD im Wahlkampf diesen Weg; aber weniger intensiv und mit deutlich geringerem Erfolg. Erreichte Willy Brandt in Erfurt immerhin 20.000 Bürger, so kamen zu Kohls Auftritt einen Tag später 180.000. Insgesamt hörten den Bundeskanzler auf seiner Städtetour durch Ostdeutschland 1,2 Millionen Menschen, darunter viele Arbeiter.

SPD überzeugt Arbeiter nicht

Warum vertrauten so viele Ostdeutsche bei dieser sich als schicksalhaft erweisenden Wahl vom März 1990 in so großer Zahl Kohl und seiner CDU, warum nicht den Sozialdemokraten – oder den Bürgerbewegungen, den Repräsentanten der »friedlichen Revolution«, die sich zu den Märzwahlen im »Bündnis 90« zusammengeschlossen hatten, aber nur 2,9 Prozent der Wählerschaft für sich gewinnen konnten? Als Journalisten am Abend nach der Wahl den SPD-Bundestagsabgeordneten und Anwalt Otto Schily vor laufenden TV-Kameras die Frage stellten, warum die SPD in den Wahlen so schlecht abgeschnitten hätte und die CDU so gut, zog Schily eine Banane aus der Tasche und hielt sie, düster lächelnd, vor die Fernsehkameras.

Hatte Schily recht? Galt den DDR-Bürgern das Fressen mehr als die Moral? Schilys Antwort war wohl doch zu einfach. Aber angesichts des Wahlergebnisses kamen auch unvoreingenommene Beobachter zu dem Schluss, dass die Mehrheit der DDR-Arbeiter in der SPD nicht mehr ihre traditionelle Interessenvertretung, nicht diejenigen sahen, auf die sie in diesen Umbruchzeiten bei der Durchsetzung ihrer Lebensinteressen zählen konnten. Die Warnungen des SPD-Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine vor Kohls Versprechen, aus dem Osten rasch »blühende Landschaften« zu machen, stießen bei den Arbeitern auf taube Ohren. Negativ beurteilten sie das geringe Engagement führender SPD-Politiker für die deutsche Einheit, von der sie selbst so viel erwarteten. Wenig Sympathien konnten sie auch für die Spitze der im Osten neu bzw. wieder entstandenen SDP/SPD entwickeln. Sie bemerkten erstaunt, dass in deren Führungsgremien kaum ein echter Arbeiter saß. Von den 43 Gründungsmitgliedern der SPD taten fast die Hälfte als Pfarrer oder Vikare Dienst, wie Markus Meckel, der im mecklenburgischen Vipperow gepredigt hatte und der nun Vorsitzender der Ost-SPD wurde.

Warum sollten die Arbeiter aus Sachsen oder Thüringen unter diesen Umständen nicht eher CDU wählen, warum nicht Kohl? Bei ihm wähnten sie ihre Interessen besser aufgehoben und hofften, baldmöglichst auch besser bezahlt zu werden, nicht länger mit »Alu-Chips«, sondern in Westgeld. Das sollte sich als eine Fehleinschätzung erweisen, als ein Traum, der auch 30 Jahre später noch seiner Erfüllung harrt.