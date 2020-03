© ZDF/ARD Degeto/Wild Bunch Germany Rory Jansen (Bradley Cooper) entdeckt eine alte Aktentasche: »Der Dieb der Worte«

Mit offenen Karten

Algerien – Enttäuschte Hoffnung?

Algerien habe nie jenen Aufschwung erlebt, den der Ressourcenreichtum des Landes erhoffen ließ, wundert man sich in dieser Dokumentation, entstanden in Frankreich, dessen Herrscher ab 1830 dort eingefallen waren. In der Dokumentation wird nach den historischen und politischen Gründen für die nicht erfüllten Erwartungen gefragt. 2019.

Arte, Sa., 18.10 Uhr

Mehr Zensur wagen?

Der Kampf gegen Hass im Netz

Autor Johannes Nichelmann spricht mit Befürwortern und Gegnern von Zensur im Netz. Spätestens seit den Anschlägen von Halle und Christchurch muss der Umgang mit Hatespeech überdacht werden. Der heutige Autor Hasnain Kazim hat seine ersten Hassbriefe im Alter von 17 Jahren erhalten. Als Schüler schrieb er damals einen Artikel und wurde Tage später aufgefordert, die Bundesrepublik zu verlassen. Er – in Niedersachsen geboren und aufgewachsen – dürfe Deutschland nicht als seine Heimat bezeichnen. Inzwischen erhält er am Tag bis zu 1.000 Hassbotschaften, zehn bis zwölf Morddrohungen inklusive. Der einstige Spiegel-Journalist hat es aufgegeben, Anzeigen zu erstatten. D 2020.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Der Dieb der Worte

Der Schriftsteller Clay Hammond liest in New York aus seinem Erfolgsroman »The Words«. In dem Buch geht es um die Karriere seines Kollegen Rory Jansen. Dieser entdeckte in einer Aktentasche ein altes Manuskript. Nach einigem Zögern gab er das Werk dann als sein eigenes aus – und landete einen Bestseller. Spannend, bisschen kitschig allerdings. Mit Bradley Cooper, Dennis Quaid, Jeremy Irons. USA 2012.

3sat, Sa., 22.50 Uhr

9 Tage wach

Eric ist 14, als er seinen ersten Crystal-Meth-Rausch hat. Er wächst bei seiner Mutter Liane und ihrem Freund Tilo in einer sächsischen Kleinstadt auf. Nächtelang feiert Eric in Electroclubs. Er klaut. Er prügelt sich. Mindestens einmal im Jahr steht er vor Gericht – bis er Anja trifft. Für sie will er clean werden. Bestsellerverfilmung. D 2020.

Pro sieben, So., 20.15 Uhr

Precht

Ökonomie und Ökologie – Ein Widerspruch?

Der Kapitalismus funktioniert nur global, wissen wir seit Marx. Keine Globalisierung, kein Kapitalismus. Aber: Industriegesellschaften verbrauchen zuviel, vernichten zuviel Lebensraum, blasen zuviel CO2 in die Luft. Richard David Precht fragt die Politökonomin Maja Göpel, Mitglied bei Scientists for Future.

ZDF, So., 23.35 Uhr