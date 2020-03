jW

Sauber bleiben

Zu jW vom 22./23.2.: »Alles schmilzt«

So locker sich dieser Feuilletonbeitrag liest, so abstoßend endet er. Denken mag der Autor, was er will, schreiben dagegen nicht in einer Zeitung, die sich dem Antikapitalismus gewidmet hat. Weder das »Kiffen« noch »MDMA« vertragen sich damit. Letztere Aussage geschieht hier auf Verdacht, denn worum es sich dabei handelt, will ich nicht mal wissen. In wessen Auftrag werden diese hässlichen Suchtmittel verbreitet, aus welcher Richtung der Ost-West-Achse kommen sie? Große Preisfrage! Vor der »Wende« waren solche Gifte sowohl verboten als auch verpönt (…). Keiner brauchte so was. Haschisch, LSD und Konsorten fordern zu viele Opfer vor allem unter den Jugendlichen, die die Gesellschaft dringend mit gesundem Kampfgeist bräuchte. Sie bleiben oft auf der Strecke, abhängig gemacht. Wollen wir sie gewinnen, müssen wir sie stärken. Also, Hände weg vom Kiffen, selbst auf dem Papier! (…) Als DDR-Kind entsinne ich mich des Einsatzes von Drogenspürhunden in Bad Schandau an der Grenze, mit denen uns unsere Zöllner gemeinsam mit tschechoslowakischen Kollegen streng vor dieser Gefahr geschützt haben! Seinerzeit warnte auch Junge Welt davor, weswegen ich Ihrer Zeitung dankbar bin. Also, werden Sie sich nicht untreu, bleiben Sie sauber!

Heike P., Potsdam

Programme genügen nicht

Zu jW vom 2.3.: »Linke diskutiert Strategie«

Der Untergang der Italienischen Kommunistischen Partei kam auf der Strategiekonferenz der Partei Die Linke in Kassel auch zur Sprache. Aber vorherrschend war die Beschwörung einer Regierungsbeteiligung. Allerdings, wie verhält sich der Wählerverlust allein bei Landeswahlen in Brandenburg und Sachsen zu dem deutlichen Stimmenzuwachs allerorten bei den Grünen? Die Linke hat klare Zielstellungen in der sozialen Veränderung der Gesellschaft, und in den Kommunen wird beispielhaft gearbeitet. Aber die Partei leistet sich eine Krise, die spürbar nach außen wirkt. Wo ist Sahra Wagenknecht noch anzutreffen, die in Talkshows gegen deutsche Großmannssucht und US-Hörigkeit überzeugend aufgetreten ist? (…) Es ist zu fragen, warum die Führungskräfte des Parteivorstands in politischen Foren und Medienveranstaltungen sowenig öffentlich bemerkbar in Erscheinung treten. Programme genügen nicht. Bei allem Parlamentarismus, vor Ort wird Politik lebendig. Siehe Erfurt.

Atti Griebel, Berlin

Schnitt erforderlich

Zu jW vom 10.3.: »›Die Leute wollten gar nichts mehr von uns‹«

Diese neoliberale »Sozialismus«-Laientruppe, die sich anmaßend »Die Linke« nennt, hat’s verbockt – und Verursacher gibt es mehr als Kipping und Riexinger, Lederer, Nord, Schubert und Liebich, Ramelow und Gysi: Es sind Funktionäre, die sich massenweise bei »Rot-Rot-Grün« im Osten haben verköstigen lassen und die von oben nach unten handverlesen als »Delegierte« mit ihrem russophoben, proatlantischen Kurs auf dem Parteitag in Leipzig 2018 sogar einen Antrag gegen die Kriegsvorbereitungen der NATO an der russischen Grenze mit 70 Prozent niedergestimmt haben! Jetzt, wo »Rot-Rot-Grün« abgewirtschaftet hat, wo Die Linke ersichtlich der weidwunden »Friedensbewegung« kein Leben mehr einhauchen kann, wo mit »Defender 2020« der finale Krieg vorbereitet wird, wo die Schonung der DGB-Fürsten die BRD zum Billiglohnland mit ausufernder prekärer Beschäftigung gemacht hat, wo Menschen mit Hartz IV drangsaliert werden, das öffentliche Leben mit Polizeigesetzen und Überwachungsangriffen erstickt wird, wo die Umweltzerstörungen überhand nehmen, wo die »sozialen Systeme« durch Privatisierung ruiniert wurden, alte und neue Nazis wieder johlen, da vergießt Die Linke Krokodilstränen, beschwört »zivilgesellschaftliche« Trugbilder – und gelobt Besserung, natürlich erneut mit der »Rot-Rot-Grün«-Illusion! Nur dass diese desaströse Truppe ohne Utopie, Visionen, marxistische Theorie, Strategie und außerparlamentarische Praxis den Arbeitern, Angestellten, Lernenden und Rentnern nichts zu bieten hat – jedes Vertrauen ist futsch! Mitglieder, es braucht einen Schnitt! Sonst wird das nix mit dem Kampf gegen den alles verschlingenden Kapitalismus ...

Ingo Hoppe, Heppenheim

Folge der Globalisierung

Zu jW vom 11.3.: »Aktionismus gegen Epidemie«

Wie hieß es doch so sarkastisch im Zusammenhang mit den Erschütterungen der Weltwirtschaftskrise 1929? Wenn in New Yorks Wall Street gehustet wird, fiebert der Rest der Welt an wirtschaftlicher Lungenentzündung. Alte Kamellen, ist doch schon lange her, könnte man denken. Vielleicht doch nicht ganz. Nicht nur scheinbare Ähnlichkeiten nach Umfang und Folgen drängen sich heutzutage auf. Nicht erst die Wall Street, sondern bereits ein Geflügel- und Reptilienmarkt in Wuhan ist in der Lage, die Weltwirtschaft tiefgreifend zu lähmen (…). Die Coronaviruskrise demonstriert markant die eingetretene Verlagerung des weltwirtschaflichen Schwerpunktes nach China. Verursacher dieser Entwicklung war der westliche Kapitalismus selbst, der in jubelnder Beschwörung die Globalisierung forcierte und seine Standortentscheidungen vorrangig unter dem Blickwinkel des Lohnniveaus zu treffen pflegte. Soziale Standortfaktoren (…) wurden im marktradikalen Geist (…) zunehmend ignoriert. Die globalisierten transportintensiven Produktions- und Lieferketten offenbaren in der gegenwärtigen Coronaviruskrise ihre enorme Verwundbarkeit, so im Bereich der Produktion von Pharmaka und medizinischen Versorgungsgütern (ausgelagert vorrangig nach China und Indien). Insofern legt diese Krise, die weltweit die Staaten und ihre herrschenden Politiker mit ungewohnten Herausforderungen konfrontiert, eigentlich eine grundlegend veränderte Sicht auf wirtschaftspolitische Entscheidungen nahe. Konsequenzen für das soziale Umfeld sowie für den geographisch bedingt wachsenden Transportaufwand der »vernetzt« produzierten Güter lassen sich letztlich auch mit Blick auf den Klimawandel nicht mehr ignorieren.

Prof. Gregor Putensen, Greifswald