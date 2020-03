Kriegstreiber entwaffnen!

In einem offenen Brief wird ein umfassender Rüstungsexportstopp für alle Länder der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition, die im Jemen Krieg führt, gefordert. Dazu teilte das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) am Freitag mit:

Am 31.3.2020 endet das Rüstungsexportmoratorium gegen Saudi-Arabien. Deswegen fordern 32 deutsche und internationale Organisationen erneut einen umfassenden Rüstungsexportstopp für alle Länder der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Jemen-Krieg. Jetzt, da die Bundesregierung erneut über das Moratorium entscheidet und die Lage im Jemen weiter verheerend ist, wenden sich die Organisationen in einem offenen Brief an die Mitglieder des Bundessicherheitsrates und appellieren an sie, konsequent zu handeln. Die unterzeichnenden Friedens-, Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen fordern zudem die Abschaffung bestehender Ausnahmen für deutsche Komponentenlieferungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsprojekte und die Ausweitung des Verbots auf bereits erteilte Exportgenehmigungen. (…)

In einer Presseerklärung der Initiative »Copwatch Hamburg« zum Internationalen Tag gegen Polizeigewalt heißt es:

Im Rahmen des Internationalen Tags gegen Polizeigewalt finden am 15. März in mehreren deutschen Städten Aktionen statt, die von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt sowie den Copwatch-Initiativen vor Ort organisiert werden. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf dem Thema »Racist police violence in custody«. In mehreren Städten finden zu diesem Anlass Veranstaltungen statt, wie beispielsweise ein Stadtspaziergang in Bremen, ein Filmabend in Hamburg und ein Workshop in Kiel. (…) Das Bündnis will am 15. März 2020 an all jene Menschen erinnern, die in den letzten Jahren auf brutale Weise in staatlicher Obhut zu Tode gekommen sind. Für diese Menschen und ihre Angehörigen und Freunde fordern sie Gerechtigkeit und eine lückenlose Aufklärung der Todesumstände. Martina Vega von Copwatch Hamburg meint dazu: »Rassistische Gewalttaten gibt es auch im ­Gewahrsam. Polizisten und ­Wachpersonal werden jedoch nicht für ihre Taten zur Verantwortung gezogen.« (…)

Die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« wies am Freitag darauf hin, dass die Evakuierung der EU-Flüchtlingslager in Griechenland dringender denn je sei:

Die entsetzlichen Lebensbedingungen in den überfüllten Hotspots auf den Inseln sind ein idealer Nährboden für Covid-19. Nachdem die erste Infektion auf Lesbos bei einer Griechin bestätigt wurde, ist es dringender denn je, die Menschen in eine sichere Umgebung zu bringen. Angesichts der mangelhaften Hygienebedingungen und der äußerst eingeschränkten medizinischen Hilfe ist die Gefahr groß, dass sich das Virus unter den auf den Inseln festgesetzten Bewohnern der Lager verbreitet, sobald sie ihm ausgesetzt sind. »In einigen Bereichen des Lagers Moria auf Lesbos gibt es nur eine Wasserzapfstelle für 1.300 Bewohner, und Seife ist nicht erhältlich«, sagt Hilde Vochten, medizinische Koordinatorin der Projekte von »Ärzte ohne Grenzen« in Griechenland. »Fünf- oder sechsköpfige Familien müssen auf lediglich drei Quadratmetern Fläche schlafen. Für sie ist es schlicht unmöglich, die empfohlenen Maßnahmen zu befolgen und sich regelmäßig die Hände zu waschen und Distanz zu anderen zu halten.«