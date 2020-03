Bild: rbb/MDR Angelika Unglaube (Ursula Werner) erlebt ihr ganz privates Wunder: »Ein irrer Duft von frischem Heu«

Der Schneegänger

Zwei Jahre nach dem Verschwinden des damals elfjährigen Darijo, einem Sohn kroatischer Einwanderer, wird seine Leiche gefunden. Kommissar Gehring zieht die junge Polizistin Sanela Beara zu den Ermittlungen hinzu, die in der kroatischen Exilgemeinde in Berlin gut vernetzt ist. Bald stellt sich heraus, dass Darijo vor seinem Tod misshandelt worden war. Doch davon will niemand etwas gewusst oder mitbekommen haben. Recht gelungen – und mit dem international bekannten Schauspieler Max Riemelt. D 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Ein Mann für gewisse Stunden

Wer’s klassisch mag, bekommt hier den echten American Gigolo serviert. Der unter den oberen Zehntausend tätige Callboy Julian Kay wird in einen Sexualmord verwickelt. Sämtliche Indizien sprechen gegen ihn, nur eine einzige Zeugin kann ihn entlasten. Doch die hat einen Ruf zu verlieren und lässt ihn fallen. Lediglich seine ebenso reiche wie vereinsamte Kundin Michelle Stratton steht ihm bei. Julian hat den Verdacht, dass er Opfer einer Intrige geworden ist. Und damit hat er recht. Mit Richard Gere, Lauren Hutton. USA 1980.

Tele 5, 20.15 Uhr

Ein irrer Duft von frischem Heu

Heiteres aus dem Land, wo man noch heiter sein konnte. Für die Bewohner des mecklenburgischen Dorfes Trutzlaff ist der junge Genossenschaftsbauer und Parteisekretär Mattes ein Hellseher und Wunderheiler, weil ihm neben exakten Wettervorhersagen noch so manch anderes wundersame Ding gelingt. Seine übernatürlichen Fähigkeiten beschäftigen nicht nur die Kirche, sondern auch die Partei, die beide dem Wunder einmal vor Ort auf den Grund gehen wollen, damit sie weiterhin immer Recht haben. DDR 1977.

RBB, 22.00 Uhr

Der gebrochene Pfeil

Nachdem der Einzelgänger Tom einen Apachen gerettet hat, gewinnt er den Respekt von dessen Leuten. Er beschließt, seinen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis zu leisten und sucht den Kontakt zu Häuptling Cochise, um freies Geleit für die Postreiter auf dem Weg nach Tuscon auszuhandeln. Es folgen blutige Gemetzel, wobei auch Toms indianische Frau Sonseeahray getötet wird. Klar ist: Dieser Film markiert einen Umschwung in der Behandlung der Indigenen im Western, wie die Kritik anmerkte. Mit dem immer recht menschlichen James Stewart. USA 1950.

BR, 22.50 Uhr