Streikende Richter

Benoit Tessier/Reuters

Wie hier am 11. März vor der Opéra Garnier in Paris beteiligen sich auch Richter an den Protesten gegen die Rentenpläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Obwohl die Regierung den Sonderparagraphen 49, Absatz 3 der Verfassung angewendet hatte, mit Hilfe dessen ein Gesetz ohne Votum in der Nationalversammlung als verabschiedet gilt, kämpfen die Gewerkschaften weiter. Auch am 31. März soll erneut gestreikt werden.

Die »Reform« geht nun im April in den Senat, bevor sie zur Schlussabstimmung in die Nationalversammlung zurückkehrt. Dort kann die Regierung erneut von dem Sonderparagraphen Gebrauch machen und das Gesetz damit noch vor der Sommerpause durchdrücken. (AFP/jW)