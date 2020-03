Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Kampf fürs Tarifland: Teilnehmer am Warnstreik vor dem Werkstor von Globalfoundries (Dresden, 11.3.2020)

Sie wollen Niedriglöhnen in Sachsens Hightech-Sektor ein Ende setzen. Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter, ausgestattet mit Trillerpfeifen und Rasseln, haben sich am Mittwoch abend im Norden Dresdens vor dem Chipwerk von Globalfoundries versammelt. Vorbeifahrende Autos auf der mehrspurigen Straße am Streikposten haben – so darf man annehmen – in Solidarität die Hupe ertönen lassen. Vertreter weiterer Betriebe aus der Gegend, wie Infineon und X-Fab, solidarisierten sich mit den Beschäftigten des größten Werks der sächsischen Landeshauptstadt. Und auch zahlreiche Nichtgewerkschaftsmitglieder unterstützten die Forderungen nach Tariflöhnen.

Applaus gab es für die Gewerkschaftsvertreter, die auf der kleinen Holztribune zu den Versammelten sprachen. Gekommen war der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Sachsen, Markus Schlimbach. Die Moderation hatte Norbert Winter, Gewerkschaftssekretär des Bezirkes Dresden-Chemnitz und »Betriebsbetreuer« bei Globalfoundries. Man befinde sich nun im »Gelbe-Karte-Modus«, hieß es. Derzeit seien Verhandlungen mit der Kapitalseite noch jederzeit möglich. Zeigt sich die Werksleitung innerhalb einer Woche gegenüber der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) verhandlungsbereit, sei ein Streik noch abwendbar. Andernfalls wird danach die Urabstimmung eingeleitet. Falls diese erfolgreich sein sollte, gebe es kein Zurück mehr.

Kurts Erbe

Der Landesbezirksleiter der IG BCE, Oliver Heinrich, stellte jedoch klar, dass er einer Verhandlungslösung eindeutig den Vorzug geben würde. Danach sieht es aber derzeit nicht aus. Anstatt mit der Gewerkschaft zu verhandeln, zahlte Globalfoundries eine 100-Euro-Prämie an alle, die sich als Streikbrecher zur Verfügung stellten. Firmensprecher Jens Drews sprach von einer »Wertschätzungsprämie«.

Globalfoundries wurde 2009 als ein Unternehmen zur Halbleiterfertigung von AMD gegründet, dem einst wichtigsten Konkurrenten des weltweit marktführenden Herstellers Intel. Derzeit sind in der Chipfabrik im Norden Dresdens 3.200 Menschen beschäftigt. Damit ist sie der größte Betrieb der sächsischen Landeshauptstadt und zugleich der wichtigste in »Silicon Saxony« – wie man hier sagt, um die Bedeutung Dresdens als Hightech-Standort werbewirksam herauszustreichen.

Die lange Regenschaft von »König Kurt«, wie Sachsens erster Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) auch genannt wird, wirkt im Freistaat immer noch nach. Denn nirgendwo in der Bundesrepublik werden seltener Tariflöhne gezahlt. So müssen sechzig Prozent aller Beschäftigten noch heute die Suppe auslöffeln, die ihnen die CDU-Regierung in den »Aufbaujahren« – die tatsächlich einen massenhaften Stellenabbau bedeuteten – eingebrockt hatte. Diese verfolgte die Strategie, mit sehr niedrigen Löhnen »Investoren« anzulocken, was bis heute zu Lasten der Beschäftigten funktioniert.

Günstige Bedingungen

Möglich war das auch, weil die SPD handzahm auftrat, die PDS damals kaltgestellt und eher vom rechten Flügel dominiert wurde sowie der Einfluss von Gewerkschaften faktisch nicht vorhanden war. Im Elbtal konnte so ein für die Kapitalseite äußerst günstiger Standort geschaffen werden, der bundesweit seines Gleichen sucht. Geworben wurde gerade im Bereich der Mikroelektronik mit gut ausgebildeten, genügsamen und standorttreuen Arbeitskräften. Das Kombinat Robotron hatte schließlich schon als Vorzeigewerk der DDR-Elektronikindustrie Computerchips hergestellt.

Im April erfolgt im Dresdener Werk übrigens eine entscheidende Änderung: Statt der bisherigen Zwölfstundenschichten soll auf die üblichen Achtstundenschichten umgestellt werden. Allerdings geht aus den geänderten Arbeitsverträgen hervor, dass die Firmenleitung die Umstellung zur Kürzung des Urlaubs nutzen will, was für großen Unmut bei der Belegschaft sorgt. Die Gewerkschaftsseite wies darauf hin, dass sich der Betrieb doch einem in der Region wirkenden »Arbeitgeberverband« anschließen und damit den dort geltenden Tarifvertrag annehmen könne. Jener Vorschlag wurde jedoch von Globalfoundries bislang ignoriert.