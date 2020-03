»In unser aller Namen«. Film über die Konflikte im Hambacher Wald. Heute, 19 Uhr, Volkshochschule, Lüpertzender Str. 85, Mönchengladbach. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club

»Bolivien heute«. Lichtbildervortrag und Diskussion mit Walter Magne, ehemaliger Botschafter Boliviens. Heute, 18 Uhr, ND-Gebäude, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: KPD Berlin u. a.

»Unfinished Stories – Injustice, Crisis, and Revolution in Africa«. Vernissage des ägyptischen Fotografen Jonathan Rashad. Heute, 19 Uhr, Fotogalerie Friedrichshain, Helsingforser Platz 1, Berlin. Veranstalter: Kulturring in Berlin e. V.

»Defender 2020«. Stuttgarter Aktionstreffen gegen Defender 2020. Heute, 19 Uhr, Zentrum Lilo Herrmann, Böblinger Str. 105, Stuttgart. Veranstalter: Bündnis gegen das Kriegsmanöver Defender 2020

»Je veux du soleil – Auch ich will Sonne«. Ein Film von Gilles Perret und François Ruffin (2019, OmU) über das »Frankreich der kleinen Leute«. Film und Diskussion. Heute, 19 Uhr, W 3, Nernstweg 32, Hamburg. Veranstalter: ATTAC Hamburg

»Rechte Netzwerke in Institutionen«. Diskussionsrunde über rechte Netzwerke in Polizei, Bundeswehr, Behörden und Ministerien. Freitag, 13.3., 18 Uhr, Volkshaus Leipzig, Karl-Liebknecht-Str. 30–32, Leipzig. Veranstalter: Leipzig nimmt Platz