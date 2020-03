BBC/Kudos/Nick Briggs Yvonne fühlt sich zu Mark hingezogen: »Nachdem ich ihm begegnet bin«

R. I. P. D. – Rest in Peace ­Department

Mit Jeff Bridges! Der Bostoner Cop Nick Walker wird im Einsatz erschossen. Im christlichen Himmel angekommen landet er beim »Rest in Peace Department« und erhält einen neuen Job. Er hat den Auftrag, gemeinsam mit dem hartgesottenen Roy nach den untoten Seelen zu suchen, die auf der Erde Unheil anrichten, und sie in die Hölle zu befördern. Roy und Nick kommen Verschwörern auf die Spur, die den Untergang der Welt herbeiführen wollen. Ach ja, Kevin Bacon spielt auch mit. USA 2013.

Vox, 20.15 Uhr

Nachdem ich ihm begegnet bin

Die Serie ist zum Durchglotzen schon geeignet. Yvonne Carmichael scheint alles zu haben: eine gut laufende Karriere, ein schönes Heim und Familie. Allerdings ist es nicht ganz so, wie es scheint, und als sie die unerwartete Bekanntschaft eines Fremden macht, ist Yvonne schockiert von der Leidenschaft, die in ihr erwacht. Nach und nach realisiert sie, dass ihr Liebhaber etwas versteckt und sie in ein übles Spiel verwickelt. Mit der so irrsinnig guten Emily Watson. GB 2016. Teile zwei, drei und vier im Anschluss.

Arte, 21.10 Uhr

Shooting the Mafia

Lange waren die Verbrechen der Mafia in Sizilien für die Welt unsichtbar. Erst in den 1970ern begann Letizia Battaglia als erste Fotojournalistin Italiens die brutalen Morde und den tiefgreifenden Einfluss der Mafia zu dokumentieren. Auch privat brach sie mit gesellschaftlichen Konventionen. Diese Doku erzählt die Emanzipationsgeschichte einer politisch denkenden und handelnden Frau. Und man täusche sich nicht: Auch heute will die Mafia wieder unsichtbar sein – und es gelingt ihr von Palermo bis Erfurt sehr gut. USA/IRL 2019.

HR, 23.15 Uhr

The Raid

Das ist harter Tobak, Actionballett, die hohe Filmschule, ein Independentknaller – unbedingt ansehen, wenn man nicht zu sensibel ist! Schnell, unauffällig und perfekt muss der Einsatz eines Polizeisonderkommandos in Jakarta ablaufen: Ein Hochhaus soll es Stock für Stock räumen. Ganz oben residiert, bewacht von einer ganzen Armee schwerbewaffneter Handlanger, der Drogenboss der Stadt. Ihn wollen die Beamten schnappen. Kein Fehler darf ihnen unterlaufen. Ganz glatt läuft’s nicht. INO/USA/F 2011.

Tele 5, 23.50 Uhr