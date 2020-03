40 Jahre Hass auf Deutschland

Mirja Nicolussi Maximale Provokation, die bei Lehrern und Eltern selten das Ziel verfehlte: »Deutschland muss sterben, damit wir leben können«

Der erste Song der Gymnasiasten aus dem Hamburger Norden war gleich ein Hit. Der unbedingte Aufruf zu entschiedener Gegenwehr von »Wir wollen keine Bullenschweine« ist bis heute unvergessen. Nach dem ersten Auftritt 1979 in einem Jugendzentrum stieg Dirk Jora, genannt Dicken, als Sänger ein. Eine unverwechselbare Stimme, die so gar nicht nach höherer Schule klang, sondern nach Arbeiterklasse und Straße. Damit war die bis heute wohl bekannteste Deutschpunkband geboren: Slime.

Der Name machte Anfang der 1990er Jahre die Runde. Einen roten Stern im Hintergrund prangte der Schriftzug auf dem Stiftemäppchen der coolsten Mädchen aus meiner Klasse. Und darunter: »Deutschland muss sterben, damit wir leben können« – die maximale Provokation, die bei Lehrern und Eltern nur selten ihr Ziel verfehlte. Besser, also knapper und treffender, als in diesem Song hat wohl nie wieder jemand des Gefühl von Teenagern auf den Punkt gebracht, die den Aufschwung der Faschisten im Zuge der Wiedervereinigung genannten Wiedergroßwerdung des deutschen Imperialismus als persönliche Bedrohung wahrnahmen und die entschlossen waren, dem rassistischen Terror nicht tatenlos zuzusehen. Die ersten Antifademos, das waren nicht nur die Erfahrung kollektiver Gegenwehr, das erhabene Gefühl, mit den Richtigen und auf der richtigen Seite zu kämpfen, sondern auch die Lieder von Slime, die aus den Boxen der Lautsprecherwagen kamen: »ACAB«, »Legal, illegal, scheißegal«, »Nazis raus«, auch das immer wieder wegen seiner Gleichsetzung als problematisch diskutierte (im Licht der jüngsten Behördenskandale aber irgendwie doch aktuelle) »Polizei SA/SS«, Songs, mit denen eine ganze Generation von Antifas groß geworden ist.

Dass Slime zu Beginn der 90er Einzug in die bundesdeutschen Klassenzimmer hielten, verdankt sich deren 1993 veröffentlichtem Album »Schweineherbst«, das es 1994 in den Charts auf Platz 66 schaffte. Für uns Teenager in der westdeutschen Provinz ohne jede Anbindung (und noch ohne Internet) öffnete »Schweineherbst« das Tor zur Welt des Deutschpunk. Für Slime war es vorerst das Ende. Die verschiedentlich erhobenen Vorwürfe der Kommerzialisierung führten – wie zuvor schon 1984 – zur Auflösung. Aber so wie die Band, bevor sie sich 1992 wieder zusammentat, nie richtig weg gewesen war und vereinzelt Konzerte gespielt hatte, verschwand sie auch nach 1994 nicht sang- und klanglos von der Bildfläche. 2003 kam es mit Rubberslime, zusammengesetzt aus Mitgliedern von Slime und Rubbermaids, zu einem kurzen Intermezzo, 2004 erschien die Doppel-DVD »Wenn der Himmel brennt« mit zahlreichen Liveaufnahmen und Interviews, 2007 folgten die ersten Alben digital neuaufbereitet auf dem eigenen Label Slime Tonträger. Seit 2010 steht die Band wieder auf der Bühne. 2012 erschien das Album »Sich fügen heißt lügen«. Die Texte stammen durchweg von Erich Mühsam, eine Verlegenheitslösung, denn mit dem Schlagzeuger Stephan Mahler war Slime auch ihr prägender Songschreiber abhanden gekommen. Dass es auch ohne ihn geht, zeigten Slime dann 2017 mit »Hier und jetzt«, mit dem sie sich als Deutschpunkband mit klaren politischen Aussagen zurückmeldeten.

Von »Bullenschweine« bis »Hier und jetzt« war es ein weiter Weg. Der leicht blecherne, rotzige, basslastige Sound der 80er hat Metalleinflüssen Platz gemacht. Und Lieder wie die Bierhymne »Karlsquell« oder das fulminante »Linke Spießer« fanden sich schon auf »Schweineherbst« nicht mehr. Sucht man nach einer Linie in der Bandgeschichte, so kommt man vor allem auf »Deutschland«. Den Hass auf dieses Land, das in zwei Weltkriegen die Welt verwüstete und in dem Migranten noch heute in Angst und Schrecken leben, zu schüren, das war und ist die vornehmste Aufgabe von Slime. Ob die Analysen dabei immer die tiefschürfendsten sind, mag dahin gestellt sein; wer das allerdings von Punkrock erwartet, hat vermutlich nicht so richtig verstanden, worum es hier geht.

Zum 40. Jubiläum präsentieren Slime an diesem Freitag ihr neues Album »Wem gehört die Angst« (Arising Empire) – live, wie es sich gehört. Im Rahmen ihrer Tour »Durch alle Höllen und Tiefen« spielt die Band am 13. und 14. März um 21 Uhr im Berliner Klub SO 36 (für Freitag gibt es noch Restkarten). Wir gratulieren!