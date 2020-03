»Den Onlinebuchhandel betrachte ich eher als Chance«

Verlag Andreas Reiffer »Die große Belohnung kommt in zwei Schritten: wenn wieder eine Palette schöner Bücher vor der Tür steht und Autor und Autorin happy mit dem Ergebnis sind.«

Sie kommen aus der Social-Beat-Bewegung, haben mit Ihrer Diplomarbeit die erste wissenschaftliche Studie über diese literarische Undergroundbewegung geschrieben und mit der Zeitschrift SUBH auch so ein Art Zentralorgan herausgegeben. Erzählen Sie doch mal von den Anfangstagen.

Den Titel »Zentralorgan« werden wahrscheinlich mehrere Gazetten aus der Social-Beat-Zeit nachträglich für sich beanspruchen. Wie es beim Punk etwa die Nietenfraktion und die cleveren Collegepunks gab, gab es auch im ­Social Beat viele unterschiedliche Strömungen. Wir, das heißt Mitherausgeber Axel Klingenberg und ich, hatten halt unsere eigenen literarischen Vorlieben, die nicht nur mit Bukowski oder Burroughs zu tun hatten, liebten aber das Netzwerk Social Beat mit den selbstorganisierten Messen, spannenden Anthologieprojekten und all den kleinen Mags. 2000 ging ich dann einen Schritt weiter, und es gab mit dem Verlag der SUBH und anderen Projekten die Möglichkeit, auch über den Buchhandel vertrieben zu werden.

Wann war der Punkt gekommen, an dem Sie genug Selbstbewusstsein hatten, um zu sagen: So, jetzt bin ich Verleger?

Rückblickend würde ich sagen: 2004, mit der Gründung des Buchmagazins The Punchliner, das zehn Ausgaben lang das Jahrbuch der Poetry-Slam- und Lesebühnenszene war. Den entscheidenden Schritt tat ich jedoch vor zehn Jahren. Das damals entwickelte Konzept mit Sachbüchern und Belletristik aus den Sparten Musik, Regionalia und Sport führe ich bis heute fort. Und mit jedem Meilenstein ist natürlich das Selbstvertrauen gewachsen: die erste 1.000er-Auflage, das erste Hardcover, neue Buchreihen usw.

Wie viele Bücher haben Sie bisher verlegt?

Rund 100, davon sind etwa 80 noch lieferbar; die Magazine nicht mit eingerechnet. Pro Jahr kommen etwa fünf bis acht neue Titel dazu. Trotzdem stellt sich kaum Routine ein. Ich darf ja ganz viele Schritte der Produktion begleiten und mitgestalten, von der Konzeption, Rohmanuskriptsichtung, Ausstattungsauswahl bis zur Pressearbeit. Alles Learning by Doing. Die große Belohnung kommt dann – hoffentlich – in zwei Schritten: wenn wieder eine Palette schöner Bücher vor der Tür steht und Autor und Autorin happy mit dem Ergebnis sind.

Der Verlag residiert in Meine, einem großen Dorf im tiefsten Niedersachsen. Braunschweig liegt in der Nähe. Sie kommen ja auch aus Niedersachsen. Spielt das eine Rolle für Sie?

Höchstens in dem Sinne, dass es hier eine wirklich tolle Literaturszene gibt, deren Teil ich sehr gerne bin. Was würde es ändern, wenn ich in Berlin oder Essen leben und arbeiten würde? Meine Regionalbücher würden anders aussehen. Und ein Verleger aus Berlin hat vielleicht immer noch ein gewisses Ansehen. Nein, das passt alles schon so, zumal 95 Prozent des Geschäftes eh nur von einer stabilen Internetleitung abhängen.

Der Verlag Andreas Reiffer ist ein Einmannunternehmen, halbtags haben Sie einen Brotjob. Sie haben mir mal erzählt, Sie würden gar nicht expandieren wollen. Warum nicht?

Ich habe keine Lust, irgendwann aufzuwachen und festzustellen, dass ich etwas mache, was ich nicht gerne tue; Bücher produziere, die ich mir nicht selber kaufen würde usw. Wenn ich mir meinen Umsatz so anschaue, bliebe mir aber wohl nichts anderes übrig, als sehr viele Kompromisse einzugehen. Deswegen ist für mich die Lösung mit einem Halbtagsjob als Sozialarbeiter, der mir zum Glück noch Spaß macht, ideal. Und es besteht nicht die Gefahr, dass ich hier in meinem Verlagsbüro vereinsame.

Kommen wir zum Kleinverleger­lamento, das alle gerade anstimmen. Ist das berechtigt?

Auf jeden Fall. Der Wegfall eines Großteils der Beteiligung an Verwertungstantiemen für Verlage, die faktische Abschaffung der Büchersendung durch die Post, die Insolvenz des einen Großhändlers und die drastische Titelreduzierung des anderes Großhändlers trifft besonders kleine und unabhängige Verlage hart. Und ich habe keine Lust, die Buchpreise zu erhöhen, da dadurch genau die Leserschaft verlorengeht, die sich eh gerade immer mehr vom Buch abwendet. Ich kann zwar verstehen, dass Kollegen aufgeben oder bei der Programmgestaltung immer weniger Risiko eingehen, obwohl kleine Verlage ja genau dafür stehen, für mutige und ungewöhnliche Bücher.

Andererseits haben sich in den letzten Jahren die Möglichkeiten der Buchherstellung sehr verbessert. Neue, geniale Drucktechniken für kleine und mittlere Auflagen zum Beispiel. Auch den Onlinebuchhandel betrachte ich eher als Chance. Meine Titel sind dort, genauso wie die aktuellen Bestseller, durch wenige Klicks bestellbar. Im stationären Buchhandel muss die Buchhändlerin erst im Katalog schauen und den Titel bestellen, der dann ein oder mehrere Tage später abgeholt werden muss. Das dürfte zu vielen Kaufabbrüchen führen. Diese Einschätzung ändert übrigens nichts daran, dass ich ein großer Fan von kleinen und unabhängigen Buchhandlungen bin. Und auch online gibt es wirklich tolle Alternativen zu Amazon.

Schriftsteller sind ja in aller Regel egomane Opportunisten. Wie gehen Sie mit deren Eitelkeiten um?

Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Eitelkeit ist. Ich bin ja derjenige, der das vermeintlich geniale Werk zuerst liest und gleich herumkritisiert, Verbesserungsvorschläge und Ergänzungswünsche hat. Wer hört das schon gerne? Aber die meisten Autoren verstehen schon, dass man sie manchmal etwas aus dem Tunnelblick für ihr Schaffen herausholen muss. Und dann ist da ja noch der Lektor, der richtig mit dem Text ins Gericht geht. Ich habe oft den Eindruck, dass Schriftsteller von der Manuskriptabgabe bis zur Druckfreigabe die fünf Trauerphasen nach Elisabeth Kübler-Ross durchlaufen: Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz.