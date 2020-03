Meinungsfreiheit in Gefahr

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (DJU) in Verdi ist alarmiert über den Anstieg politisch motivierter Straf- und Gewalttaten gegen Medienschaffende, der aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums (BMI) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervorgeht. Die DJU fordert, es müsse eine Statistik zur Aufklärungsrate bei solchen Taten gegen Medienschaffende geben. Dazu erklärte Ulrich Wilken, medienpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Dienstag:

Jeder Angriff auf Journalistinnen und Journalisten ist ein zugleich ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und damit eine Gefährdung unserer Demokratie und freien Gesellschaft. Die DJU kritisiert deswegen zu Recht das Bundesinnenministerium dafür, dass es weder Statistiken über die Aufklärungsrate bei Straf- und Gewalttaten gegen Medienschaffende gibt noch die Einführung einer solchen Datengrundlage geplant sei. Die Linke teilt die Einschätzung der DJU, dass angesichts von Straftaten bis hin zu gefährlicher Körperverletzung in Zusammenhang mit rechten Versammlungen Journalistinnen und Journalisten bei der Ausübung ihrer Arbeit in besonderer Weise bedroht sind. Da rechte Angriffe und rechtsextremer Terror in Deutschland eine ernstzunehmende und stetig größer werdende Gefahr – nicht nur für Medienschaffende – sind, muss das Bundesinnenministerium seine Haltung ändern. Der DJU-Vorsitzenden Tina Groll ist zuzustimmen, wenn sie der Bundesregierung vorwirft, die dramatischen Konsequenzen für die Pressefreiheit und die Demokratie zu verkennen, wenn sie nicht endlich energischer gegen den Anstieg von Gewalt gegen Medienschaffende vorgeht.

Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP, forderte am Mittwoch, das Manöver »Defender 2020« zu stoppen:

Ich finde es skandalös, dass sich die Sicherheitsbedenken der deutschen Regierung wegen des Coronavirus nicht auf das Militär beziehen. Großveranstaltungen aller Art werden abgesagt, um die Ausbreitung des Virus zu behindern und zu verlangsamen. Das Großmanöver »Defender 2020« soll aber wie geplant stattfinden. 37.000 Soldaten werden quer durch Europa transportiert – ist das keine Großveranstaltung? Die Ausbreitung von Seuchen kann man durch die ganze Geschichte hinweg an den Wegen von Armeen nachzeichnen. Es ist zu befürchten, dass dies auch mit dem Coronavirus und diesem Manöver so sein wird. »Defender 2020« ist Kriegstreiberei und fördert womöglich die Verbreitung des Virus – beides Gründe es abzusagen und ihm jegliche Unterstützung zu entziehen.

Die Bürgerinitiative »Offene Heide« ruft zu einer Mahnwache am 12. März 2020 vor der Johanniskirche in Magdeburg auf:

Am Donnerstag, dem 12. März 2020, findet ein Konzert der US-Army-Europe-Rockband anlässlich des Manövers »Defender Europe 2020« in der Magdeburger Konzerthalle Johanniskirche statt. Dabei soll es auch Informationen zum NATO-Großmanöver geben. Schirmherr ist Landesinnenminister Holger Stahlknecht. Die Bürgerinitiative »Offene Heide« lädt an diesem Tag zu einer Mahnwache von 17 bis 21 Uhr vor der Johanniskirche, östlich vom Lutherdenkmal ein. Das Motto der Mahnwache ist »Nein zum Kriegsmanöver! Ja zu Frieden, Abrüstung, Entspannungspolitik!« Es soll lautstark gegen die Veranstaltung protestiert werden. (…)

