Spitzel und Terroristen

Sebastian Kahnert/dpa Mitglieder von »Revolution Chemnitz« planten laut Anklageschrift »größeren Terrorakt« am Tag der deutschen Einheit 2018

Für den heutigen Donnerstag erwartet das sächsische Oberlandesgericht (OLG) in Dresden das Plädoyer der Staatsanwaltschaft in der Verhandlung gegen acht mutmaßliche Angehörige der rechten Terrorgruppe »Revolution Chemnitz«. Der seit September 2019 andauernde Prozess hatte sich in die Länge gezogen. Zuletzt hatte Rechtsanwalt Daniel Sprafke den Richtern Befangenheit vorgeworfen und damit den Prozessablauf verzögert. Er wollte ein Gespräch mitgehört haben, in dem sich die Richter bereits auf ein Strafmaß geeinigt hätten. Darin sah Sprafke »ein Paradebeispiel für Voreingenommenheit«, wie er gegenüber Spiegel online am Dienstag abend zu Protokoll gab. Nachdem der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats sich betroffen gezeigt und eine dienstliche Stellungnahme abgegeben hatte, zog Sprafke seinen Antrag zurück.

Das war beileibe nicht die einzige Posse während der mehr als 30 Verhandlungstage gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen um Christian K., die auch die Rolle des sächsischen Verfassungsschutzes beleuchten sollten.

Seit Prozessbeginn befasst sich der Generalbundesanwalt insbesondere mit K.s Rolle. Es steht der Vorwurf der Ankläger im Raum, er sei der »Rädelsführer« der Gruppe gewesen. Hauptindiz hierfür ist, dass K. am 10. September 2018 eine Chatgruppe beim Messengerdienst Telegram ins Leben gerufen hatte, in der sich Sympathisanten und Mitglieder von »Revolution Chemnitz« austauschten.

Der Tenor in den Gruppenchats war deutlich. Demnach nehme sich der »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) im Vergleich zur eigenen Vereinigung wie eine »Kindergartenvorschulgruppe« aus, hieß es. Der »NSU« wird für zehn rassistisch motivierte Morde und mehrere Sprengstoffanschläge verantwortlich gemacht.

Gruppenmitglieder von »Revolution Chemnitz« suchten nach Wegen, um an Schusswaffen zu gelangen, und planten für den Tag der deutschen Einheit 2018 einen größeren Terrorakt. Die blutige Generalprobe hierfür sollte ein Überfall auf Migrantinnen und Migranten auf der Chemnitzer Schlossteichinsel am 14. September 2018 werden. Auch dort tat sich K. wiederum hervor und fügte einem der pakistanischen Opfer schwere Kopfverletzungen zu.

Bemerkenswert schnell reagierten die Fahndungsbehörden. Bereits am 21. September griff die Polizei zu. Seitens der Fahnder wurde Christian K. »besonders schwerer Landfriedensbruch« vorgeworfen. Die weiteren Ermittlungen förderten indes neues Belastungsmaterial zutage. So wirft die Anklageschrift den zwischen 22 und 32 Jahre alten Beschuldigten eine »offen nationalsozialistische Gesinnung« und den Versuch vor, eine »Systemwende« herbeiführen zu wollen. Laut Anklageschrift war »Revolution Chemnitz« für dieses Ziel auch bereit, politisch Andersdenkende und Migranten zu ermorden.

Gerade der schnelle Zugriff ließ immer wieder die Vermutung aufkommen, zumindest einer in der Gruppe könnte ein Zuträger des Landesamtes für Verfassungsschutz gewesen sein. Und ausgerechnet das Verhalten K.s gab Anlass zu Spekulationen. Wie das Nachrichtenportal Tag 24 Dresden bereits Mitte Januar meldete, schwieg dieser hartnäckig zu allen Vorwürfen, während die anderen Angeklagten zumindest teilweise Angaben zur Sache machten. Demselben Bericht zufolge forderten die Fahnder Informationen über die Angeklagten beim Landesamt an. »Von allen«, hieß es dort, »aber wohl nicht von Christian K.«

Schließlich setzten die Verteidiger die Vorladung des sächsischen Verfassungsschutzpräsidenten durch. Gordian Meyer-Plath räumte vor Gericht zwar ein, dass sich K. den Verfassungsschützern als Spitzel angeboten habe. Allerdings habe man das Angebot zurückgewiesen. Zudem habe sich K. als »unzuverlässig« erwiesen, so Meyer-Plath.

Sollte es nicht zu neuerlichen Verzögerungen kommen, dürfte der Prozess mit den Plädoyers in seine letzte Phase eintreten. Das OLG hat aber weitere Termine bis April geplant.