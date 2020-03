Erst am Anfang

Silas Stein/dpa An Wanderarbeiter in der Landwirtschaft müssen Beraterinnen und Berater zunächst herankommen (Hockenheim, 9.3.2020)

Über die Stadtbrücke in Frankfurt an der Oder ist es ein kurzer Spaziergang ins Nachbarland Polen. Keine Kontrolle, man bemerkt die Grenze kaum. Im gleich am östlichen Ende der Brücke gelegenen Collegium Polonicum, einer gemeinsamen Einrichtung der Viadrina-Universität Frankfurt und der Universität Poznan, steht Magdalena Krasucka vor ungefähr 80 Leuten in einem Seminarraum. Man merkt der Frau, Mitte 50, an, dass sie es nicht gewohnt ist, öffentlich zu reden. Sie erzählt ihre Geschichte, die deutlich macht, dass es mit der sogenannten Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union nicht so rosi ist, wie es verkauft wird, und dass Grenzen für Arbeitsmigranten sehr wohl noch eine Bedeutung haben.

Krasucka fand über eine Leiharbeitsfirma Arbeit in Brandenburg. Namen und Branche des deutschen Unternehmens nennt sie nicht, um sich keinen Repressalien auszusetzen. Es habe ständig Probleme mit den Abrechnungen gegeben: keine ordentlichen Stundenzettel, die Abrechnungen auf deutsch, das sie schlecht verstehe. Nach drei Monaten wird ihr Vertrag nicht verlängert, und die Firma bleibt ihr den letzten Lohn und die Urlaubsabgeltung schuldig. Als sie sich an die Agentur wendet, die sie vermittelt hatte, landet sie in der Warteschleife, wird über Monate vertröstet: Man »prüfe« die Sache.

Sie wechselt die Firma, erfährt über einen polnischen Kollegen von einem Anwalt in Berlin. Der spricht leider kein Polnisch, verweist sie aber weiter an eine »Fachstelle Migration und Gute Arbeit«. Dahinter steht das gewerkschaftliche Bildungswerk »Arbeit und Leben«. Dort habe man sie angehört, ein paar Briefe geschrieben, und schließlich habe sie ihr Geld – einige hundert Euro – doch noch bekommen. Nein, sagt sie auf Nachfrage, die Firma habe nicht nur Polen betrogen, deutsche Arbeiter auch. Eine Geschichte aus Deutschlands prekärem Arbeitsmarkt, deren »Happyend« die allgemeine Trostlosigkeit von »Europas bestem Niedriglohnsektor« (Gerhard Schröder) nur um so deutlicher macht.

Aleksandra Drückler ist die erste Referentin. Die gebürtige Polin lebt seit 16 Jahren in der BRD und arbeitet als EurES-Beraterin bei der Arbeitsagentur Cottbus. EurES ist ein Programm der EU, das die grenzüberschreitende Mobilität von Beschäftigten fördern soll. Drückler hat ihre Büros in den Grenzstädten Forst und Guben, beide auch in fußläufiger Entfernung zu Polen. Sie schildert die Situation mit Empathie, aber doch aus der Perspektive der Person hinter dem Schreibtisch. Die Leute kämen immer erst dann, wenn etwas angebrannt sei: Kündigung, Pleite des Unternehmens, Lohnrückstände. Dann sei es für sie schwer, noch irgend etwas zu richten. Vorher herrsche die große Blauäugigkeit.

Natürlich wisse sie, dass viele deutsche Unternehmen gezielt Polen suchten, um weniger bezahlen zu müssen, sagt Drückler gegenüber jW. Es sei fast die Regel, dass ein Job, der in Deutschland für zwölf Euro die Stunde angeboten wird, beim Arbeitsamt im polnischen Zielona Gora mit neun oder zehn Euro in der Kartei steht. Und sie könne deutsche Firmen auch nur sehr indirekt darauf hinweisen, ihr Angebot gegebenenfalls nachzubessern. Nur einmal, da habe ein deutscher Unternehmer sich am Telefon gleich als »Gauleiter« vorgestellt und rechte Sprüche geklopft. Dessen Annonce habe sie dann »übersehen«. Mehr geht offiziell nicht. Die Arbeitsagentur dient dem »Arbeitsmarkt« und damit in erster Linie denen, die diesen beherrschen. Rechtsberatung in konkreten Fällen darf sie nicht leisten. Da bleibe nur »Verweisberatung«: Gehen Sie da oder dort hin, da kann man ihnen vielleicht helfen.

Deshalb laufen Arbeitsmigranten, die verweigerte Ansprüche geltend machen wollen, in Deutschland meist erst einmal von Pontius zu Pilatus. Die Beratungsszene ist zersplittert, die Kontakte im Rahmen der »Verweisberatung« laufen vielfach über informelle Netzwerke: Wer kennt wen. Die Ansprechpartner wechseln schnell, weil die beratenden Vereine immer nur über kurzfristige Projekte finanziert werden. Generell beklagen die Anwesenden, fast alle in der Beratung tätig, dass es nirgendwo eine zentrale Datenbank der Hilfsangebote gebe.

Ein großes Problem ist auch, an die polnischen Wanderarbeiter auch nur heranzukommen. Lkw-Fahrer erreiche man natürlich an den Rastplätzen. Aber bei Agrarunternehmen wisse man allenfalls, wo die Höfe seien, berichtet ein DGB-Funktionär aus Berlin im Workshop. Nicht jedoch, wo die dazugehörigen Felder lägen, auf denen die Migranten Spargel stechen oder Erdbeeren pflücken. Wegen der aus der Extraausbeutung erzielten Extraprofite müssten Gewerkschafter sich auf handfeste Drohungen der Unternehmer einstellen, die nicht selten kriminellen Netzwerken angehörten.

Wie es in der Branche zugeht, verrät auch ein kleines Büchlein in polnischer Sprache, das auf den Tischen ausliegt. Es enthält Vordrucke dafür, die eigene Arbeitszeit zu dokumentieren, und praktische Ratschläge: »Reden Sie nie allein mit dem Chef« oder »Machen Sie von sich ein Foto am Arbeitsplatz oder unter dem Firmenschild, um zu beweisen, dass Sie da überhaupt gearbeitet haben« sind nur zwei davon.

Es ist eine Sisyphusarbeit, die die – überwiegend – Frauen in den Beratungseinrichtungen leisten. Die EU hat die Arbeits- und Sozialpolitik bewusst den Mitgliedsstaaten überlassen. Die Existenz von nationalen Lohnunterschieden ist politisch gewollt. Der Kampf der Gewerkschaften dagegen steht erst am Anfang. Weiter als die Angleichung der Arbeitsverhältnisse der »mobilen Arbeitnehmer« an die der einheimischen reicht der Horizont der Beschäftigtenvertreter nicht. Sie können, das wurde bei der Veranstaltung deutlich, vielleicht individuelle Missstände abstellen. Von kollektiver Gegenwehr dagegen, dass es solche Zustände gibt, redete an diesem Tag in Slubice niemand.