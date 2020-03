LOOKSfilm/WDR/SWR Paul Schäfer (M.) mit Kindern, circa 1960: »Colonia Dignidad«

Colonia Dignidad

Aus dem Innern einer ­deutschen Sekte

In vier Teilen können wir uns mit dem Grauen in dem zynisch »Kolonie der Würde« genannten, abgeschotteten Lager des pädophilen Deutschnationalen Paul Schäfer in Chile beschäftigen. Schäfer scharte im Nachkriegsdeutschland Anhänger um sich. 1961 wanderte die Gemeinschaft nach Chile aus, wo sie Colonia Dignidad gründete. Vorgeblich ein deutsches Musterdorf, behandelte der in der BRD gesuchte Schäfer seine Gefolgsleute über Jahrzehnte mit äußerster Perversion und geschützt von den Obrigkeiten des Pinochet-Regimes. Und deutsche Politiker schauten gern bei Schäfer vorbei, das Auswärtige Amt hatte auch seine Finger im Spiel. Und nach wie vor gibt es jede Menge Aufklärungs- und Entschädigungsbedarf. D 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Quarks extra

Die Macht der Viren

Viren sind das Thema der Stunde. Mal sehen, was hier zu erfahren ist.

WDR, 20.15 Uhr

Erlebnis Hessen

Der ­Marburger Marktplatz

Hier wird heftig gefeiert oder engagiert demonstriert, es wird Geschichte geschrieben oder einfach nur entspannt gebummelt. Allerdings ist Marburg mittlerweile in den Händen der Immobilienhaie, ein trauriges Städtchen, seiner melancholischen Schönheit weitestgehend beraubt. Mal sehen, ob das auch Thema ist.

HR, 21.00 Uhr

Makro

Immobilien im Steigflug

Die Preise von Immobilien steigen immer weiter. 2019 verteuerten sich Eigentumswohnungen in den großen BRD- Städten nochmals um ca. neun Prozent. In München zahlt man in guter Lage schon mal 15.000 Euro pro Quadratmeter. Grund dafür sind unter anderem die niedrigen Zinsen: Sie sorgen für günstige Baudarlehen, aber auch dafür, dass »Investoren« vermehrt Geld in Immobilien stecken – auf der Suche nach Rendite. Die Hans-Böckler-Stiftung warnt: Durch die Verteuerung vertieft sich die soziale Spaltung. In bestimmten Gegenden ist Wohneigentum für Normalverdiener quasi unerschwinglich geworden. Und im Sog der Immobilienpreise haben natürlich auch die Mieten schwindelerregende Höhen erreicht. In großen Städten fehlt zunehmend bezahlbarer Wohnraum. Liest man sich die letzten Äußerungen von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) durch, dann ist die Lage noch nicht ernst genug, als dass man keine Ausreden mehr zur Verfügung hätte.

3sat, 22.25 Uhr