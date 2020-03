Jahr ohne Sommer

Antara Foto/Tibta Perangin-angin via REUTERS Kein Vergleich zur gigantischen Eruption des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815: Ausbruch des indonesischen Mount Sinebung (August 2016)

Die Gender- und Queer-Studies an der Uni Hamburg wurden in den letzten Jahren stark zurückgedrängt. Aktuell ist nun eine der letzten Bastionen queerfeministischer Wissenschaft bedroht: das Zentrum Gender-Wissen. Darüber informiert »Queering the science! Der feministische Kampf um kritische Wissenschaft« (Di., 9 Uhr, FSK). Der ebenfalls in Hamburg ansässige NDR wollte morgen das von Felix Kubin nach E. M. Forsters Roman inszenierte Sci-Fi-Stück »Die Maschine steht still« (NDR 2018) ausstrahlen. Klappt leider nicht, statt dessen läuft Siegfried Lenz’ »Das Labyrinth« (NDR/SDR 1967; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur), in dem auf mysteriöse Weise Menschen zum Verschwinden gebracht werden.

Eine Ursendung steht mit Roland E. Kochs Hörspiel »Verhinderungspflege« (WDR 2020; Ursendung Do., 19 Uhr, WDR 3) an: Zwei Paare, die einander schon lange kennen, treffen sich wieder. Dieses Mal samt pflegebedürftiger Verwandtschaft, was zu einigen Verwerfungen führt. Anlässlich des 250. Geburtstags von Johann Christian Friedrich Hölderlin am 20. März gibt es eine Reihe von Hörspielen. Den Anfang macht Filmregisseur Harald Bergmann mit »Scardanelli« (ECM 2004; Do., 22 Uhr, SWR 2), einer Mixtur aus Filmtonspuren und späten Gedichten des stark von der Französischen Revolution beeinflussten Künstlers. Auch Stephan Hermlins gleichnamiges Stück »Scardanelli« (Rundfunk der DDR 1970; So., 17 Uhr, SR2 Kulturradio und Mo., 22 Uhr, MDR Kultur) wird erneut ausgestrahlt. Und Uta-Maria Heim hat nach Wilhelm Waiblingers zeitgenössischer Biographie »Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn« das Hörspiel »Hölderlin schüttelt mich« (SWR 2020; Ursendung So., 21 Uhr, SWR 4 BW) inszeniert. Hölderlins wichtigstes Werk in Hörspielfassung darf natürlich nicht fehlen: »Hyperion oder Der Eremit in Griechenland« (SWR 2004; So., 18.20 Uhr, SWR 2).

Auch Werner Cee blickt weit zurück mit seinem nach einem Text von Lord Byron entworfenen »Dry Haze – Das Jahr ohne Sommer« (DKultur 2013; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur). Darin geht es in das Jahr 1816, als sich nach einem Vulkanausbruch in Indonesien weltweit der Himmel verfinstert hatte. Wolfgang Zanders Stück über zwei gestohlene Pandabären »Der Fall Meng Meng« (WDR 2020; Ursendung Fr., 19 Uhr, WDR 3; Wdh. Sa., 17 Uhr, WDR 5) und Dominique Manottis »Kesseltreiben« (SWR/NDR 2019; Ursendung Teil 2/2 Fr., 22 Uhr, SWR 2) als Hörspiel sorgen im Gewand von Krimis für Spannung. Empfehlenswert auch Daniel Cremers Sci-Fi-Komödie »Gaya« (RBB 2016; Fr., 22 Uhr, RBB Kultur). Keine Komödie, sondern ein Feature ist Laura-Nadine Schneider-Naues »Wohnort Mond« (MDR 2020; Ursendung, Sa., 9 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur). Hier bereiten sich Testpersonen unter Laborbedingungen auf eine mögliche Besiedlung des Mondes vor. Mit realer Obdachlosigkeit setzt sich wiederum »Deutsche Winterreise« (Speaklow 2019; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) von Stefan Weiller auseinander.

Nicht verpassen, das gilt für Klaus Walters »Ex & Pop« (WDR 2020; Sa., 22 Uhr, WDR 3) ebenso wie für Dieter Jandts Feature »Fußgänger sind keine Störfaktoren« (WDR 2020; So., 11 Uhr und Mo., 20 Uhr, WDR 5). Hinzuweisen bleibt noch auf das Kommunikationsdrama »Eheleute, Friedensfreunde« (DLF Kultur/RB 2019; So., 21 Uhr, NDR Info) von Sabine Peters sowie auf zwei Krimiursendungen: Madeleine Gieses neuer Radiotatort »Wetterleuchten« (SR 2020; So. 18 Uhr, Wdh. Mo., 21 Uhr, Bremen Zwei) und die Bearbeitung von Iain Levisons Roman »Hoffnung ist Gift« (DLF Kultur 2020; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).