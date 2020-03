Keine Party, sondern Kampf

REUTERS/Edgard Garrido Tanzperformance chilenischer Aktivistinnen gegen Femizide in Santiago de Chile (22. Januar)

Am 8. März 2020 soll die feministische Solidarität allen Frauen gelten, die Opfer patriarchaler, neoliberaler, faschistischer und rassistischer Gewalt wurden. Getragen werden soll an diesem Kampftag das Symbol der schwarzen Schleife – als Zeichen des nachempfundenen Leids der verschwundenen und ermordeten Frauen weltweit. So hatten es die rund 4.000 Teilnehmerinnen des zweiten Internationalen Treffens der zapatistischen Frauen Ende Dezember 2019 in Mexiko vorgeschlagen. Das berichtete die feministische Aktivistin Felicitas Treue, die selbst daran teilgenommen hatte, bei einer Veranstaltung unter dem Motto »Frauen werden die Welt verändern« am Dienstag in Frankfurt am Main. Warum dies dringend notwendig ist und wie es bewerkstelligt werden könnte, diskutierten rund 70 Frauen bei der von der Initiative »Women Defend Rojava« und dem kurdischen Frauenrat Amara organisierten Versammlung. Beispielhaft ging es dabei um Frauenkämpfe sowohl im syrisch-kurdischen Selbstverwaltungsgebiet Rojava, in Chile und Mexiko als auch in der Bundesrepublik Deutschland.

Treue berichtete von drei in Mexiko getroffenen Vereinbarungen. Erstens: Vorrangiges Ziel des Frauenkampfes solle es zunächst sein, misogyne Gewalt weltweit zu stoppen. Zweitens: »Wenn eine Frau in irgendeinem Teil der Welt, irgendeines Alters, welcher Hautfarbe auch immer, um Hilfe bittet, weil sie gewaltsam angegriffen wird, antworten wir auf ihren Ruf und suchen die Art und Weise ihr zu helfen, sie zu beschützen und zu verteidigen.« Entsprechende Aktionsformen könnten weltweit übers Internet oder telefonisch koordiniert werden.

Versklavung der Frauen

Bundesweit wird es zum Frauenkampftag auch Demonstrationen mit diesem Schwerpunkt geben. Das durch den patriarchalen Kapitalismus verursachte Chaos mache es schwer, Alternativen herauszuarbeiten und für Frauen- und Menschenrechte einzustehen, sagte die Aktivistin Gönül Kaya von der kurdischen Frauenbewegung in Europa (TJK-E). An diesem 8. März müsse deshalb eine Frauenrevolution beginnen, erklärte sie das Ziel der aktuellen Kampagne der TJK-E. Die Organisation rufe nun weltweit Frauen zum gemeinsamen Kampf auf: »Lasst uns das Jahr 2020 zum Jahr des Widerstands gegen den männlichen Faschismus machen.« Die erste Sklaverei in der Geschichte sei die Versklavung der Frauen, sie dauere bis ins 21. Jahrhundert an: mit Feminiziden, sexistischer und rassistischer Gewalt. Durchschnittlich jeden dritten Tag bringe in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Expartnerin um, zitierte sie die offizielle Statistik des Bundeskriminalamtes. Obgleich dies offensichtlich sei, blieben in Europa die Regierenden untätig. Es gelte dem männerdominierten System mit all seinen Institutionen und seiner Mentalität einen Schlag zu versetzen. Gewalt gegen Frauen müsse auf politischer, juristischer und kultureller Ebene enttarnt werden, um ein selbstbestimmtes Leben für weibliche Personen durchzusetzen. Patriarchale Unterdrückung sei quasi Normalität. »Wir müssen uns deshalb auch von dem System, das in uns selber existiert, befreien«, sagte Kaya. Die TJK-E wolle eine Organisierung von Frauen in Europa ermöglichen: von der Basis aus nach »oben« erfolgend, mit Räten in den einzelnen Kommunen. Jede Frau, gleich welcher Region, Nation, Kultur oder Religion, könne sich anschließen.

Über den feministischen Aufstand unter dem Slogan »Ni una menos« gegen Frauenmorde in Chile, der seit 2016 Fahrt aufnimmt, berichteten die Chileninnen Andrea Silva-Tapia und Paloma Eichin. In einer 2017 publizierten Studie über Sexismus und Gewalt gegen Frauen in der chilenischen Gesellschaft hätten 38,8 Prozent der befragten Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren angegeben, zumindest einmal in ihrem Leben Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Im Alltag seien Frauen keineswegs gleichgestellt: Die Hausarbeit eingerechnet, arbeiteten Frauen im Durchschnitt 1,65 Stunden mehr als Männer. Zugleich hätten sie im Jahr 2016 durchschnittlich 31,7 Prozent weniger Lohn als männliche Arbeiter erhalten. Seit Oktober 2019 kämpften Frauen um eine angemessene Berücksichtigung in der neuen chilenischen Verfassung.

Gegen Machogewalt

Die Stärke der chilenischen Frauenbewegung ist unübersehbar: Eine hochpolitische Tanzperformance des feministischen Kollektivs Las Tesis, die sich gegen die Staats- und Machogewalt richtet, wird zur Zeit weltweit aufgegriffen. Sie nennt sich »En violador en tu camino« (»Ein Vergewaltiger auf deinem Weg«, auch »El violador eres tú«, »Der Vergewaltiger bist du«), was den Polizeislogan in Chile »Ein Freund auf deinem Weg« gekonnt persifliert. An diesem Freitag wird sie in der Mainmetropole aufgeführt, ab 17 Uhr an der Konstablerwache. »Unser Staat ist machohaft, er unterdrückt und vergewaltigt«, werden die Frauen rhythmisch skandieren. Am Samstag um 14 Uhr demonstrieren in Frankfurt am Main die kurdischen Frauenräte. In Nürnberg holen sich Frauen und Queers die Nacht am Samstag ab 21.30 Uhr vom Gewerbemuseumsplatz aus mit einer Nachttanzdemo zurück. In Berlin werden U-Bahnen mit Flugblättern verschönert, dort gibt es mehrere Veranstaltungen: Am Sonntag, 8. März, um 15 Uhr heißt es etwa am U-Bahnhof Warschauer Straße »It’s not a party, it’s a fight.« – »Es ist keine Party – Es ist ein Kampf«.