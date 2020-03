ZDF/ARTE/Kyle Kaplan Jennifer erwachsen (Laura Dern) und als Kind (Isabelle Nélisse): »The Tale«

Landgasthäuser Bayern. Würzburg

Schön barock ist Würzburg und bietet wunderbar leckere Speisen: Rehkeule mit jungen Rübchen, blanchierten Marillen und grünen Spargelspitzen. Dann gibt’s gebratene Schollenfilets mit Pfifferlingrisotto, Sahne und pürierten Kräutern, Rindsroulade mit Blaukraut und Kartoffelstampf, Winzertorte, Kalbstafelspitz mit Wirsing. Mmmh!

BR, 19.30 Uhr

The Tale – Die Erinnerung

Jennifer ist Dokumentarfilmerin und Dozentin, erfolgreich und glücklich. Doch dieses schöne Leben gerät in Unordnung, als sie mit einer Geschichte aus ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Ein wiedergefundener Aufsatz, den sie als Schulmädchen geschrieben hat, zwingt sie dazu, ihre erste Liebesbeziehung, bisher eine romantisch-schöne Erinnerung, in neuem Licht zu sehen. Nach und nach realisiert die erwachsene Jennifer, dass sie mit 13 Jahren von ihrer Reitlehrerin und dem Sportlehrer missbraucht worden ist. Basierend auf der Geschichte der Regisseurin Jennifer Fox ist der Film eine Reise in die Erinnerung einer Frau als investigativer Thriller. USA/D 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Der große Crash – Margin Call

Peter Sullivan arbeitet im Risikomanagement einer New Yorker Investmentbank. Auf Bitten eines gekündigten Mitarbeiters überprüft er am Abend aktuelle Berechnungen und entdeckt, dass unzählige wertlose Immobilienkredite angehäuft wurden und den Banken ein Megacrash droht. Er informiert die Führungsriege seiner Bank. USA 2011. Mit Kevin Spacey.

3sat, 22.25 Uhr

No Country for Old Men

Ganz große Kunst, dieser Streifen. Bei der Jagd im Südwesten von Texas entdeckt Llewelyn Moss die Leichen mehrerer Männer, einen Beutel voller Heroin und zwei Millionen Dollar in einem Koffer. Moss schnappt sich das Geld und ist fortan auf der Flucht vor dem ehemaligen Special-Forces-Mann Wells, der im Auftrag eines Kartells handelt, und dem Psychopathen Chigurh. Hilfe kann Moss nur von dem alten Sheriff Bell erwarten. Und die braucht er auch. USA/MEX 2007. Mit Xavier Bardem und Tommy Lee Jones.

Pro sieben, 23.25 Uhr