Ian Cheibub/Reuters »Jetzt wird ausgetrunken. Nicht überhastet. Aber auf Ex« (Kerry King von Slayer, Oktober 2019)

Jonas sieht krank aus, das fällt auf trotz der Hecke im Gesicht. Geschätzte zwanzig Kilo hat er abgenommen, weil er dem Gegorenen abgeschworen hat, wie er mit einem Herrenhutlächeln zugibt. Aber warum? »Diabetes! Der Arzt meint, ich dürfe ruhig mal ein, zwei Bier trinken, aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn ich zwei trinke, trinke ich zwanzig.« Alle umstehenden Kuttenträger nicken versonnen, und als sie mich komisch ansehen, weil ich nicht mitnicke, beeile ich mich mit meinem Stöhnen: »Da sagste was!«

Gesundheitswahn und Optimierungsblödsinn sind beim Heavy Metal angekommen, das zeigte am vergangenen Wochenende die vierte Ausgabe vom »Steel Held High«, dem gottverdammt trvesten (truesten) Indoor-Metal-Festival Braunschweigs, Niedersachsens, ja, vermutlich sogar der ganzen Welt. Während man bis vor kurzem in diesen Kreisen noch kübelte, als stünde Ragnarök vor der Tür, für den einen oder anderen wird es sich anderntags auch so angefühlt haben, setzt man nun immer mehr auf totalitäres Temperenzlertum. »Dafür haben wir nicht gekämpft!« beklagt sich Fränky und zeigt Horns zur Sicherheit. Veganismus könnte ich ja noch verstehen, vor allem wenn er so liebevoll zelebriert wird wie von den freiwilligen Kantinenkräften. Bestellt man hier eine vegane Kartoffelsuppe, flötet die Dame im Cannibal-Corpse-Shirt (»Butchered at Birth«) wie eine liebe Kindergärtnerin. »Ich schnippel’ dir dann mal ’ne Wiener rein, ne?!«

Dann trompetet Fränky auch schon zum Aufbruch. Er ist extra ein paar Stunden früher dagewesen, um seinen Wagen direkt vorm Festivalgebäude abstellen zu können. Er hat die Rückbank umgelegt, damit der aufklappbare Globus in seinen Polo-Oldtimer hineinpasst. Die Hausbar. Hier trifft sich jetzt im Laufe des Abends die metallische Opposition und hält die alten Ideale hoch: Löten und dabei mit intimer Genrekenntnis prahlen. Wenn es drinnen weitergeht, macht der Mann am Einlass das Käuzchen, damit wir Bescheid wissen. »SLAYYYER!« Jetzt wird ausgetrunken. Nicht überhastet. Aber auf Ex.

Turbokill demonstrieren, dass es auch nach Helloweens Einsargung reibungslos weitergeht mit melodiösem Speed. Screamer sind in einer Zeitschleife steckengeblieben, sie erleben immer wieder das Jahr 1980. Genau wie wir – wenn es gut läuft! Der Höhepunkt des Abends ist aber Iron Thor. Er steckt sich irgendwann ein Breitschwert in den Mund und biegt eine Achterbahn daraus. Frenesie, fliegende Unterwäsche, neidgelbe Verdächtigungen der anwesenden Pumperkonkurrenz. Mir ist der blonde Recke ein Ideechen zu uneigentlich. Er meint es nämlich gar nicht so. Der Vorgänger-Thor aus den Achtzigern kam mir komischer vor, weil er wirklich dämlich war.

Fränky schmuggelt in den Umbaupausen immer wieder Whiskey ins B 58, wo das »Steel Held High« seit Anbeginn der Zeit seine Heimstatt hat. »Probier mal!« raunt er, als wolle er in der »Sesamstraße« ein A verhökern. »Draußen habe ich noch viel mehr davon.« Aber die Metal-Abstinenzler bleiben eisern. Es sind Extremisten sogar im Verzicht.