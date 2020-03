Das Geschlecht und die Tasse

Norbert Miguletz »Vorbotin der unrasierten Weiblichkeit«: Frida Kahlo in der Schirn

Der Surrealismus ist eine Kunstrichtung, die das Unterbewusstsein und den Traum als schöpferische Quelle nutzt. Kunsthistoriker unterscheiden zwischen dem kritisch-paranoischen Surrealismus von Salvador Dalí und dem abstrakten von Joan Miró. Nun stellt die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt am Main in der Ausstellung »Fantastische Frauen« den weiblichen Surrealismus vor. Was das Geschlechtergleichgewicht in der Kunstwelt verbessert, ist zu begrüßen, Leben und Werke von unterrepräsentierten Schöpferinnen der Vergangenheit und Gegenwart müssen in die Öffentlichkeit. Eine nach Geschlecht kuratierte Ausstellung bringt also etwas Licht in die Geschichte. Von weiblichem Surrealismus zu sprechen, ist aber, kunsthistorisch gesehen, hanebüchen.

Die Schirn zeigt 260 Werke von 34 Künstlerinnen aus elf Ländern. Dazu gehören so große Namen wie Unica Zürn, Maya Deren, Louise Bourgeois. Und im Ausstellungsuntertitel Frida Kahlo und Meret Oppenheim. Letztere sagte 1974 in ihrer Rede zum Empfang des Basler Kunstpreises, der Mann projiziere seine weiblichen Anteile auf die Frau, um sie in ihr zu verachten, so wie die Frau ihre männlichen Anteile auf ihn projiziere, um sie in ihm zu verehren. Das sei auch der Grund, warum Frauen sich gegenseitig nicht schätzen könnten. Der wahre Geist enthalte sowohl männliche wie weibliche Anteile. Der Geist sei androgyn.

So grenzte sich Oppenheim damals von Feministinnen ab, die sie als emanzipierte Künstlerin zur Ikone machen wollten. Sie hatte für ihre Emanzipation von all den berühmten Männern der Pariser Kunstszene der 30er Jahre, die ihr zum raschen Ruhm verholfen hatten, mit jahrelanger künstlerischer Impotenz und Depressionen bezahlt. 1932 war sie 19jährig nach Paris gekommen. Sie war vom ersten Tag an Muse, Geliebte, Schülerin von Max Ernst, Man Ray, Picasso, André Breton, Marcel Duchamp und vielen anderen. Der Kauf ihrer »Frühstück im Pelz« betitelten Pelztasse durch das New Yorker Museum of Modern Art (MOMA) ermöglichte ihr 1936, eigenständige Künstlerin zu werden. Da sie sich aber daran störte, dass die fast nur aus Männern bestehende Kunstszene in ihr primär das Geschlecht, die Schönheit, die Jugend begehrte, zog sie sich für knapp 20 Jahre aus dem öffentlichen Leben zurück.

Oppenheim verweigerte die typische Frauenrolle, zelebrierte den androgynen Auftritt, blieb bewusst kinderlos. Es wurmte sie, dass die Idee zu ihrem berühmtesten Kunstwerk »Frühstück im Pelz« von Picasso, die Anregung von Duchamp, der Titel von Breton stammte. Als das Objekt in die MOMA-Sammlung aufgenommen und sie anerkannt war, begann sie an sich selbst zu zweifeln. Zunehmend fühlte sie sich als das Objekt, die Projektion, das Werkzeug, die Tasse ihrer Mentoren.

Die meisten der »Fantastischen Frauen« blieben kinderlos, um nicht vom Vater der Kinder abhängig zu werden. Spezifisch feministische Themen, wie sie später von Annie Sprinkle, Lydia Lunch oder Tracey Emin verhandelt werden sollten, waren nicht ihr Ding. Sie malten, zeichneten, bastelten jede Menge typisch surrealistischen Kitsch – genau wie ihre männlichen Zeitgenossen.

Zum Glück hat sich die moderne Kunst von der Inspiration durch Unterbewusstsein und Traum entfernt. Aber auch schade, dass die Schirn die Pelztasse nicht zeigt. Schließlich war sie wie der Damenbart in Frida Kahlos Selbstbildnissen eine Vorbotin der unrasierten Weiblichkeit in der heutigen Kunst.