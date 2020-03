Rau Muong Xao Tuong

Herr Drechsler aus Chemnitz steht in Badehose in der Lobby des »Coco Beach Hotel« und schnaubt vor Wut: »Hier steht doch ›hoteleigener Strand‹!« Er hält mir eine Reklame des vietnamesischen Fünf-Sterne-Hauses unter die Nase. »Aber da ist kein Strand. Ich wollte die Leiter ins Meer runterklettern, da haben mich die Sicherheitsleute zurückgepfiffen!« – »Das mussten sie, Herr Drechsler, denn die Brandung hätte Sie vielleicht an die ›hoteleigene‹ Betonmauer geschleudert«, entgegne ich gereizt . »Kann ich mal Ihre Rechnungsbestätigung sehen?« – »Was? Jetzt wird mir noch unterstellt, ich hätte nicht bezahlt!«

Roswitha kommt angelaufen. Ihr Ausschnitt ist tief, und das ist gut so, denn biologisch gesehen ist Herr Drechsler jetzt im Zustand eines schreienden Säuglings, der energisch nach Muttermilch verlangt. »Mensch Rudi, dich hört man ja bis in die Sushi-Bar«, strahlt sie ihn an. »Wat haste denn?« Sie schiebt sich vor mich und gewährt dem Mitsechsziger einen tiefen Einblick. »Ich wollte doch gleich ins Meer hüpfen, Rossi, aber …« – »Weiß iesch doch, Schätzelein. Nun zeig mal der Maxi den Wiesch, die will nur wat checken.«

Wie sie das macht! Wenn’s Ärger gibt, verfällt die geborene Sächsin in den rheinländischen Singsang ihrer Mutter. Auf dem »Wiesch«, den Rudi nicht dabeihat, steht übrigens im Kleingedruckten, dass es »in der Region je nach Jahreszeit und Witterung durch starke Brandung in einigen Bereichen zur Überspülung des Strandes kommen kann«. Schlau gemacht von »Udo’s Reisestübchen«.

»Alle, die im Meer baden wollen, treffen sich in einer halben Stunde am Koikarpfenbecken!« verkündet Roswitha. Mir fällt etwas auf: Auf den Elektrowagen, mit denen die Gäste zu den Appartments gekarrt werden, ist das Wort »Beach« aus dem Hotelnamen weggeschrubbt. Es hat ihn also mal gegeben, den Hotelstrand. Aber »Jahreszeit und Witterung«, oder wohl doch eher der Klimawandel, haben ihn in Meeresboden zurückverwandelt.

Auf unserem kurzen Gänsemarsch entlang der Landstraße zur Nachbarhotelanlage mit Noch-Strand klärt Roswitha den Meckermann auf ihre Weise auf: »Weißte, Rudi, wir sind hier in einem kommunistischen Land. Seit 1986 ist zwar ›Doi Moi‹, das heißt, jetzt darf man hier auch Produktionsmittel privat besitzen, aber der Boden ist immer noch staatlich. Das einzige, was sich den ohne Genehmigung schnappen darf, ist das Meer. Das lässt sich nicht mal vom Zentralkomitee was sagen.« Rudi gefällt das. Er hängt an Roswithas pink bemalten Lippen, die nunmehr das Abendessen ankündigen: »Wenn ihr fertig seid mit Planschen, gibt es ein ›Rau Muong Xao Tuong‹ an der Strandbaude.« Das wohlduftende Essen sieht aus, als hätte es das Meer angespült:

Von 500 g Wasserspinat die dicken Stiele entfernen und in kleine Stücke schneiden. Etwas Öl in den Wok, und zwei in Streifen geschnittene Frühlingszwiebeln sowie zwei geschälte, zerdrückte Knoblauchzehen bei mittlerer Hitze ca. 30 Sekunden anbraten. Danach den Spinat und etwas Sojasauce zugeben, Salz und Pfeffer ran. Dünsten und vor dem Servieren mit Erdnüssen bestreuen. 100 Prozent vegan.