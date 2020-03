Arnold Schölzel © junge Welt Der Schwarze Kanal: Wasser im Champagner

Arnold Schölzel © junge Welt Der Schwarze Kanal: Wasser im Champagner

jW

Die Mehrheit der deutschen Kommentatoren befindet sich im Durchhaltekrieg mit Russland. Aus moralischen Gründen. Motto: Was haben die in unserem Syrien-Krieg zu suchen? Von solcher Herrenvolkmentalität geleitet verkündet die Zeit-Redakteurin Alice Bota z. B. auf Seite eins der Wochenzeitung: »Unter unseren Augen. Wladimir Putin trägt Verantwortung für die Verbrechen in Syrien. Die Europäer machen sich zu Komplizen.« Offenbar hat der russische Präsident den Krieg in Syrien 2011 begonnen. Nun zeige sich, klagt Frau Bota, »wie hilflos das Vorgehen der Europäer all die Jahre war; Assad ist bis heute kein Verhandlungspartner für sie. Aber sie ließen Putin gewähren, aus der militärischen Macht wurde eine politische.«

Die Äußerungen »der« Europäer ließen seit 2011 zwar darauf schließen, dass der syrische Präsident mit allen Mitteln, einschließlich Dschihadisten, beseitigt werden sollte. Zum Einmarsch der Türkei, einem Kriegsverbrechen zum Schutz der Kopfabschneider, zuckten »die« Europäer nur kurz. Sie bezweifelten lediglich, dass Erdogan die Kastanien aus dem Feuer holen könnte.

Der Westen steckt in Syrien wie in allen Ländern, die er in den vergangenen 30 Jahren mit Krieg überzog, in der Sackgasse. Es lässt sich auch sagen: Er erleidet von Afghanistan bis zum Sahel eine militärische Niederlage nach der andern. Einer muss daran schuld sein, das kann für die hochmoralische Propaganda à la Bota nur Russland sein. Wer von einem antirussischen NATO-Großmanöver wie »Defender Europe 2020« nicht reden will, der muss die Empörung über Russland, egal weswegen, steigern.

In den Champagner der Begeisterung über einen Schreibtischkrieg, wie ihn Frau Bota führt, gießt der Historiker und Publizist Michael Stürmer am Montag in der Welt unter der Überschrift »Der Traum vom Imperium. Moskau ist der große Gewinner im syrischen Drama« reichlich Wasser. Das wird nicht viel bewirken. Stürmer ist eine Art Fossil aus der Zeit des Kanzlers Helmut Kohl, dessen Berater er zeitweilig war. Damals, vor allem zu Zeiten der Sowjetunion, schien Politik berechenbar, weil durch relativ konstante Interessen bestimmt. Tempi passati. Im Text Botas taucht z. B. solch eine Vokabel wie Interesse nicht auf. Aber das Problem ist allgemein. Stürmer klagt im ersten Satz: »Wenn es so weitergeht mit dem Verfall der Europäischen Union und dem ›America first‹ in der Trump-Version, dann stellt sich sehr bald die Frage nach der geopolitischen Rolle Russlands und dem Selbstverständnis dieser Weltmacht zwischen Europa und Asien.«

Weltmacht Russland? Stürmer ist wirklich von gestern. Seit 30 Jahren bemühen sich Leute wie Alice Bota oder – sagen wir – alle Russland-Korrespondenten von ARD, ZDF, FAZ oder Taz, ihre Leser von der inneren Fäulnis, der Fassadendemokratie und dem bevorstehenden wirtschaftlichen Kollaps ihres Stationierungslandes zu überzeugen. Böse Absicht trifft auf Ignoranz. Was Stürmer macht, wirkt da wie eine Blutgrätsche. Der meint nämlich, es stelle sich »die Frage, ob Russland Status-quo- und Ordnungsmacht sein wird mit dem Westen oder ob es auf ein anderes Weltsystem hinarbeitet, mit China als Führungsmacht«. Die Antwort laute: beides. Russland wolle »die Statik und die Dynamik«. Stürmer fasst das in die Formel: »Moskau wollte europäisches Gleichgewicht, aber auch die Dardanellen.« Letzteres – die Herstellung einer sicheren Umgebung – sei das Ziel russischer Diplomatie seit Jahrhunderten.

Welch späte Einsicht. Denn wer verweigert dem größten Staat der Erde seit 30 Jahren die Einbindung in ein kollektives Sicherheitssystem? Wer schürt Dschihadismus unweit der russischen Südgrenze? Und probt den Blitzkrieg Richtung Moskau? Die Fragen stellen, heißt, sie beantworten. Der Rest ist Heuchelei, die zum Propagandageschäft dazugehört wie eine Alice Bota.