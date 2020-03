Jens Boeck/ZDF Wikingerfrauen kämpften auch an vorderster Front: »Geschlechterkonflikt – Frauenbilder der Geschichte«

Plan B: Kein Schnee von gestern: Umdenken in ­Skigebieten

Wer in diesem merkwürdigen Winter mal einen Abstecher in die Alpen hat machen dürfen, der wird festgestellt haben: Die flachländigen Touristenkinder verabschieden sich bei der Abreise nicht mehr vom Ski- und Schlittenfahren, sondern sie sagen »Tschüß Schnee!« Der Massentourismus in den Wintersportgebieten muss sanftere Pfade einschlagen. Das Villgratental in Tirol macht es seit Jahren vor und setzt vor allem auf das Naturerlebnis. Auch in großen Skigebieten wie Laax in der Schweiz und Obertauern in Österreich wird umgedacht, neu konzipiert. Und so wird es wohl, ohne die Verantwortung der großen Verschmutzer im mindesten relativieren zu wollen, überall sein, wo keine veritablen Todeszonen entstehen.

ZDF, Sa., 18.30 Uhr

Geschlechterkonflikt – ­Frauenbilder der Geschichte

Willkommen zum Internationalen Frauenkampftag! Die überkommene Vorstellung vom Leben der Menschen in der Steinzeit sieht den Mann als Jäger, die Frau hütete Höhle und Herd und nagte für die Kinder die Knochen vor. Archäologen sind sich heute aber sicher, dass es diese klassische Rollenverteilung so nicht gegeben hat. Die Dokumentation deckt wissenschaftliche Irrtümer auf und erzählt, durch welche kulturellen Entwicklungen es zur Benachteiligung von Frauen kam. Sehr gut! D 2019.

Arte, Sa., 21.05 Uhr

Unter unserem Himmel: Wenn Frauen brauen

So jetzt aber einen kräftigen Schluck mit dieser schon über zehn Jahre alten Doku. Darüber, ob Männer oder Frauen das Bier erfunden haben, bestand damals unter Experten noch Unklarheit. Doch das Herstellen des Gerstensaftes war lange Zeit Männern vorbehalten. Allerdings soll schon die Benediktinerin Hildegard von Bingen das Biertrinken empfohlen haben. Heutzutage sind zahlreiche Frauen in Brauereien zu finden. Das Filmteam besuchte vier passionierte Braumeisterinnen. Zum Wohl.

BR, So., 19.15 Uhr

Teheran Tabu

Teheran, die Hauptstadt des Iran: In der riesigen Stadt leben Menschen mit Wünschen und Sehnsüchten wie überall. Sex, Drogen, Korruption und Prostitution existieren in dieser Metropole gleichzeitig mit religiösen Gesetzen, die vor allem die Heuchler und kriminellen Geschäftemacher verteidigen. Dort kreuzen sich die Schicksale dreier Frauen und eines jungen Musikers. Der Tabubruch wird zur individuellen Selbstverwirklichung. D/A 2017.

Arte, So., 22.00 Uhr