Neuaufguss der SPD

Zu jW vom 27.2.: »Illusionäre Ignoranz«

Die Linkspartei ist schon lange keine sozialistische Partei mehr, wenn sie das je gewesen sein sollte. Im wesentlichen handelt es sich um einen Neuaufguss der gescheiterten SPD. (…) Eine andere Sache ist die, ob sich in einer bürgerlichen, repräsentativen politischen Organisationsform eine sich als sozialistisch verstehende Partei überhaupt behaupten kann. Die Fixierung auf Parlamentarismus ist ein Irrweg. Dieser Partei geht es nur um Teilhabe an der Macht, nicht mehr am »Katzentisch« der Großen sitzen zu müssen, sondern mitmischen zu können. Einfach in der Mitte zu sein. Da ist man ja inzwischen auch mehr oder weniger angekommen.

Thomas Nippe, Hamburg

In den Arm fallen

Zu jW vom 29.2./1.3.: »Vorlage für NATO-­Angriff«

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (»Im übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss« – mit diesem Satz soll Cato vor Beginn des dritten Punischen Kriegs jede seiner Reden im römischen Senat beendet haben, jW). Hat sich nicht viel geändert seit Cato dem Älteren. Egal was auch immer geschieht – der Russe ist schuld! Dabei ist »der Russe« gar nicht mehr »der Russe« von vor 30 Jahren. Schon hier muss auffallen, dass es nicht um Russen, Chinesen oder andere Bösewichter geht, sondern nur um die »geistige Sturmreifmachung« der Massen – vor 2.170 Jahren die Römer, heute die Bevölkerung der NATO-Länder. Auf dass sie mitmache, nicht aufbegehre und sich willig zur Schlachtbank führen lasse – früher im Interesse des Imperium Romanum, heute in dem der imperialistischen Führungsmächte.

Und wie war das noch: Ging es, als die NATO-Staaten in und um Syrien einrückten, nicht angeblich um die Bekämpfung jener Kräfte im Land, die nicht unzutreffend mit »Kopfabschneiderbanden« beschrieben werden, die dort einen islamistischen Staat errichten wollten und nun in ihrer letzten Hochburg von Erdogans Armee unterstützt werden? Oder ging es nicht doch von Anfang an nur um die Beseitigung der regulären syrischen Regierung? Nun, da sich der Russe eingemischt hat, bleibt Assad das Schicksal von Saddam Hussein und Muammar Al-Ghaddafi wahrscheinlich erspart. (…) Der Russe ist schuld, ganz klar! Aber mit »Defender Europe 2020« werden wir ihm schon zeigen, wo der (imperialistische) Hammer hängt. Gott mit uns! Stand schon auf den Wehrmachtkoppeln. Oder wir besinnen uns darauf, dass uns kein Gott, kein Kaiser noch Tribun retten kann – das sollten wir selber tun, uns nicht verblöden lassen und den Kriegstreibern in den Arm fallen – jetzt!

Uli Jeschke, per E-Mail

Ungute Tradition

Zu jW vom 2.3.: »Tunnelblick mit Tradition«

Einen »Tunnelblick mit Tradition« bescheinigt der jW-Rezensent Wolfgang Herzberg mit einer gewissen Berechtigung Jeffrey Herf wegen dessen neuem Buch über die DDR und Israel. Ich drücke mich hier relativierend aus, weil es im behandelten Zeitraum 1967–1989 natürlich auch im Realsozialismus zu antisemitischen Vorkommnissen kam.

Die ungute Tradition indes ist nicht nur eine der westdeutschen, sondern auch der Israel verbundenen Geschichtsschreibung über den ostdeutschen Staat und die westdeutsche Vergangenheitsbewältigung. So findet bereits in der 1998 in deutscher Übersetzung erschienenen Schrift des US-Historikers Herf »Zweierlei Erinnerung« über die »NS-Vergangenheit im geteilten Deutschland« der frustrierende Kampf eines Fritz Bauer um Aufarbeitung der Nazivergangenheit in der BRD keinerlei Erwähnung. Der von Bauer vorbereitete Frankfurter Auschwitz-­Prozess wird gerade mal kurz in einem Halbsatz erwähnt. Warum? Der Jude Bauer hatte gegen den antikommunistischen Komment verstoßen, weil er den DDR-Generalstaatsanwalt und staatliche Stellen in der Volksrepublik Polen um Mithilfe bei der Beschaffung von Beweismitteln gegen die angeklagten Nazitäter ersuchte.

Bereits zur Zeit des Eichmann-Prozesses in Jerusalem sah sich der antifaschistische Generalstaatsanwalt Bauer auch deshalb mit einer wohlorchestrierten Medienkampagne von transatlantischen Organisationen wie dem »American Council on Germany« konfrontiert, in der die BRD als Hort von eingefleischten Antinazis dargestellt wurde. Gipfel der Lüge: Der KZ-­Baumeister und spätere Bundespräsident Heinrich Lübke sei als Häftling selbst in einem Lager inhaftiert gewesen. Diese perfide Kampagne zur Entlastung der Adenauer-Regierung ist meines Wissens bis heute nicht zureichend erforscht.

Thomas Knauf-Lapatzki, Berlin

Sexismus

Zu jW vom 3.3.: »Zur Dietmar-Hopp-­Arschkriecherei«

Mensch kann über Dietmar Hopp vieles denken. Mensch kann ihn zum Symbol (…) für die immer krassere Kommerzialisierung des Leistungssports und für die kapitalistische Gesellschaftsordnung insgesamt machen. Ob das gerecht ist angesichts dessen, wie wenig kritisiert wird, wenn führende Fußballvereine zu Aktiengesellschaften werden (BVB) oder per millionengetriebenem Talentkauf den Wettbewerb verzerren (FC Bayern und andere), wäre eine Frage wert. Aber bereits die wird selten bis nie gestellt. Auffälliger ist etwas ganz anderes. Wer Hopp als »Hurensohn« bezeichnet, beleidigt vielleicht auch Hopp – aber nur, wenn die viel größere Beleidigung vorausgesetzt wird. »Hurensohn« ist ein übler Sexismus. Mensch stelle sich vor, auf den Transparenten und in den Sprechchören hätte es geheißen, Hopp sei ein »Negersohn«. Völlig zu Recht wäre die ganze Debatte anders abgelaufen und hätte den Rassismus in diesen Sprüchen gebrandmarkt. Sexarbeiterinnen zu beleidigen scheint aber gesellschaftsfähig. Sport ist immer auch nur ein Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse und bestehender Diskurse. Dass »Hurensohn« ein Schimpfwort ist und das (fast) niemandem auffällt, sollte mehr zu denken geben als das Mitleid mit einem auf Millionen gebetteten Firmenchef.

Jörg Bergstedt, Reiskirchen-Saasen