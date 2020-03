Nachschlag: Diener zweier Herren

ARD Degeto/BBC/Patrick Toselli Wie vorhersehbar war der »Challenger«-Absturz? Richard Feynman (William Hurt) beschäftigte sich auch mit Wahrscheinlichkeitsrechnung

Richard Feynman ist Physikprofessor in Los Angeles, als am 28. Januar 1986 die Raumfähre »Challenger« explodiert, 73 Sekunden nach dem Start. Herauszufinden, was in diesen Sekunden und vor allem davor passiert ist, wird Aufgabe einer Sonderkommission der US-Regierung, in die Feynman berufen wird. Für seine Arbeiten im Bereich der Quantenphysik erhielt er übrigens 1965 den Nobelpreis. William Hurt spielt den Aufklärer Feynman mit der Unnachgiebigkeit eines Mannes, der nichts mehr zu verlieren hat, aber etwas gutmachen will. Als Wissenschaftler war er an der Entwicklung der US-Atombombe beteiligt. Schnell wird klar, dass sein Engagement wieder nur einem zivil-militärischen Projekt zugutekommt – ein nicht geringer Teil der Spaceshuttle-Missionen dient dem Transport von Spionagesatelliten ins All. Der Film hält über die Länge nicht, was er an Spannung im ersten Drittel aufbaut, und bleibt oft allgemein, wenn es interessant wird, weiß aber zu unterhalten. (mis)