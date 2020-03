jW

Heuchelei

Zu jW vom 29.2./1.3.: »Deutungsherren und Drittmittelknechte«

Geradezu symptomatisch bezeichnet die Aussage im Artikel – »Angesprochen auf den Geldgeber ihres Forschungsprojektes, nämlich Bertelsmann, zeigen sich der Autor und die Autorin der Studie von 2018 eher desinteressiert« – den von den Opfern des Kapitalismus abgekoppelten und systemtreuen Charakter der »Forscher«, welche eigentlich nur Rechtfertiger politischer und damit wirtschaftlicher Entscheidungen zugunsten der Herrschenden sind.

Vor allem in der Armut zeigt sich, dass die Opfer keine Subjekte mit Handlungsoptionen mehr sind, sondern verdreht zu Objekten des automatischen Subjekts, wie Marx das Kapital verstand, werden. Genauso begreift und beschreibt diese Kaste (vgl. Gramscis »Gefängnishefte«, 11. Heft, § 67) gefühllos die Armen und dichtet ihnen den nicht vorhandenen Subjektcharakter wieder an, wie ­Michael Klundt im Artikel sehr schön hervorhebt: »Dagegen ist zu betonen, dass Armutsanlässe wie Scheidung, Alleinerziehendenstatus, Migrationshintergrund oder Arbeitslosigkeit oft mit den zugrundeliegenden Ursachen im vorhandenen Wirtschafts- und Sozialsystem verwechselt werden.« Die Armen sind doch selbst schuld an ihrem Elend, ob nun direkt – man muss ja nicht arbeitslos sein – oder indirekt, weil die Gesellschaft sich ja z. B. so schwer mit den Migranten tut.

In dieser gefühlsmäßig bezugslosen Position der »Forscher« gegenüber den objekthaften Armen zeigt sich die ganze Heuchelei. Genau dies beschreibt auch Gramsci schon: »Das volkshafte Element ›fühlt‹, aber versteht oder weiß nicht immer; das intellektuelle Element ›weiß‹, aber versteht und vor allem ›fühlt‹ nicht immer. […] Der Irrtum der Intellektuellen besteht (im Glauben), man könne wissen, ohne zu verstehen und besonders ohne zu fühlen und leidenschaftlich zu sein«. Es ist immer dasselbe; von der Herkunft der eigenen Bezahlung, also von der eigenen Abhängigkeit, nicht sprechen wollen, aber über Menschen befinden, deren Situation man aus der eigenen wirtschaftlichen Position nicht verstehen, geschweige denn deren Elend man auch nur im geringsten nachempfinden könnte. Doch dieses Elend schönzureden ist letztlich die Quelle der Existenz dieser Kaste. Wenn das nicht Heuchelei vom Feinsten ist, was dann?

Florian Bogel, Leipzig

Zeichen stehen auf Sturm

Zu jW vom 2.3.: »Mit dem Schlagstock«

Mir erschließt sich nicht, warum Hansgeorg Hermann in seinem Beitrag zu Emmanuel Macrons antidemokratischem Coup (sein Versuch, mit Hilfe des Verfassungsartikels 49 Abs. 3 seine »Rentenreform« am Parlament vorbei durchzusetzen) am Ende zu einem derart kleinmütigen Ausblick kommt, wonach Opposition und Gewerkschaften vermutlich keine Möglichkeit haben werden, wie bisher Protest und Widerstand zu leisten. Wieso das? Die Zeichen in Frankreich stehen auf Sturm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gegner von Macrons Angriff auf die sozialen Rechte wegen eines Demoverbots (Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen abgesagt wegen Coronavirusgefahr) klein beigeben werden. Für die laufende Woche stehen zahlreiche Protestaktionen vor Präfekturen und anderen staatlichen Gebäuden an, und dann ist am Sonntag der Internationale Frauentag, der ebenfalls zum Protest genutzt werden wird. Wer die bisherigen Kämpfe gegen Macrons neoliberale Politik verfolgt hat, darf annehmen, dass nach dem Schmierentheater vom vergangenen Wochenende der Widerstand weiter zunehmen wird.

Hans-Hermann Bohrer, Losheim am See

Politisch aktuell

Zu jW vom 27.2.: »Die einzelnen Plänchen«

Erst hatte ich mich gefreut, einen Artikel über den Berlinale-Film »Curveball« in der jW zu finden, und überlegte kurz, ob ich diesen lesen sollte, bevor ich den Film am nächsten Tag im Friedrichstadtpalast selbst ansehen würde. Nach wenigen Zeilen bekam meine Stimmung einen Dämpfer. »Das Geschehene ist vorhersehbar, die Bildästhetik fernsehgerecht …« Bessere ­Berlinale-Filme gibt es immer: »Der Vorleser« oder »Grand Budapest Hotel«.

Zum Glück wurde darauf verzichtet, den Film ohne actionreiche Kitschszenen à la James Bond zu zeigen. Die Schauspieler waren alle grandios. Das Publikum liebte den Film. Lachte in den Szenen mit unterschwelligem Humor und Zynismus und litt bei der rasanten Schlittenfahrt während der Verfolgung. Die Filmmusik holte das ­Publikum immer wieder zurück in die Gegenwart mit scharfen, düsteren Tönen; Ausschnitte von Originalaufnahmen zeigten, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt. Leider.

Ich war absolut schockiert, nicht nur über den Abspann – diese Ohrfeige hätte noch viel lauter ausfallen müssen! –, sondern auch darüber, zu was sich Politiker, wenn es um Macht und Geld geht, herablassen (…).

Mein Fazit: Der Film ist absolut sehenswert und mehr denn je politisch aktuell. Der Zuschauer hatte Zeit, über das Geschehene und die Weltpolitik nachzudenken. Schnörkellos.

Elke Fordinal, Frankfurt (Oder)

»Defender 2020« trotz Coronavirus?

Zu jW vom 29.2./1.3.: »Coronavirus breitet sich weiter aus«

In Berlin wird die ITB, in Genf der Autosalon abgesagt – aus Angst vor dem Coronavirus. Das ist alles noch nachvollziehbar. Man will dem Virus die Möglichkeit nehmen, sich schneller auszubreiten. Aber nun stellt sich die Frage, warum das an sich unsinnige Manöver »Defender Europe 2020« nicht abgesagt wird. Da ziehen Tausende Uniformierte unkontrolliert durch Europa, und niemand macht sich Gedanken darüber, dass auch sie das Virus verbreiten könnten. Ist der Russenhass in der NATO, den USA und bei den EU-Politikern so groß, dass man auch eine Weiterverbreitung des Coronavirus in Kauf nimmt? Ich vergaß, die Russen, die nur ein Zehntel der Rüstungsausgaben in Vergleich zu den USA haben, sind ja aggressiv. Um sie in die Schranken zu weisen, muss man eben auch mal die Gefahr einer Pandemie einkalkulieren.

Wolfgang Herzig, per E-Mail