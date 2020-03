Berufsverbote: Betroffene rehabilitieren!

Betroffene von Berufsverboten begrüßten am Mittwoch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 19. Februar, sich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen und zu überprüfen, welche Richter bereits in der Nazizeit aktiv waren:

Höchste Zeit ist es nicht nur, dass das Bundesverfassungsgericht nun endlich seine eigene Geschichte daraufhin überprüft, welchen Einfluss belastete Richter auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes hatten. Ein besonders eklatanter Fall hat unmittelbar mit der Rechtsprechung in der Frage der Berufsverbote der 70er und 80er Jahre zu tun. Bedeutenden Einfluss hatte der Richter am Bundesverfassungsgericht Willi Geiger. Er war von 1951 bis 1977 Verfassungsrichter. Während des Faschismus war er Mitglied der SA und der NSDAP. In seiner Doktorarbeit rechtfertigte er unter anderem die Berufsverbote für jüdische und linke Journalisten. Und Geiger wirkte nicht nur beim KPD-Verbot von 1956 mit, er saß auch in der Kammer, die 1975 das berüchtigte Berufsverbote-Urteil gesprochen hat. (…)

Die juristische Bedrohung zielte auf die Einschüchterung einer politisch wachen und aktiven Generation ab. Über 1.250 junge Lehrer, Post- und Bahnbeamte und andere wurden ihrer beruflichen Existenz beraubt, aus dem Staatsdienst entfernt, durften ihre Ausbildung nicht beenden oder wurden nicht eingestellt. Als Folge der Berufsverbote mussten Tausende Nachteile erleiden, viele müssen heute mit geringen Renten bzw. Pensionen leben.

Der Sprecher der »Initiativgruppe 40 Jahre Radikalenerlass« in Baden-Württemberg, Klaus Lipps, fordert: »Es müssen alle Berufsverbote-Urteile daraufhin überprüft werden, welche nazibelasteten Juristen daran beteiligt waren. Es stellt sich auch hier die Frage, wie die ›Erkenntnisse‹ durch den sogenannten Verfassungsschutz, der selbst zur Genüge belastet war, zustande kamen und zur Existenzvernichtung der Berufsverbote-Betroffenen herangezogen wurden. Es ist an der Zeit, dass dieses Kapitel aufgearbeitet wird, die Betroffenen rehabilitiert und entschädigt werden, bevor sie gestorben sind«, so der ehemalige Lehrer aus Baden-Baden, der selbst von Berufsverbot betroffen war.

www.berufsverbote.de

Anlässlich des Pressegesprächs zum Kriegsmanöver »Defender Europe 2020« mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), der lettischen Botschafterin in der BRD, Inga Skujiņa, dem US-amerikanischen Generalkonsul für Sachsen, Timothy Eydelnant, sowie Militärs am Mittwoch erklärte der Vorsitzende der Landtagsfraktion von Die Linke, Rico Gebhardt gestern:

Bis Mai rollen Militärkolonnen durch Sachsen – Deutschland ist Drehscheibe für das NATO-Kriegsmanöver »Defender Europe 2020«, das auf der Basis fragwürdiger Szenarien für internationale Spannungen sorgt. Regierungschef Kretschmer findet dazu keine kritischen Worte, sondern lädt nach Frankenberg zum Jubelkonzert mit der NATO-Band. Aber Kriegsgefahr ist kein Grund zum Feiern. Wenn Kretschmer ruft »Let’s rock!«, dann rufen wir: »Let’s protest!«

Es ist unverantwortlich, dass sich der Ministerpräsident erneut als Verlautbarungsorgan des Militärs bestätigt. Denn es geht nicht nur um Verkehrsinfos, sondern um Werbung für ein unsinniges, teures und gefährliches Manöver, für das große Teile der Bevölkerung kein Verständnis haben. Wir wollen nicht zurück in die Zeit der Konfrontation des Kalten Krieges. (…)