Arbeitszeit ungleich verteilt

Wiesbaden. Im Jahr 2018 arbeiteten vollzeitbeschäftigte Männer in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei im Durchschnitt 49,9 Wochenstunden. Unter allen Branchen war das die längste Arbeitszeit, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die kürzesten Arbeitszeiten errechneten die Statistiker für das verarbeitende Gewerbe. In Vollzeit arbeiten dort Männer 40,4 Stunden und Frauen 39,6 Stunden. (dpa/jW)